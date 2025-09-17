ETV Bharat / state

पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए महासमुंद से भेजी गई मदद

महासमुंद: पंजाब में आई बाढ़ ने लोगों को भारी नुकासन पहुंचाया है. बाढ़ में 1400 गांव जलमग्न हो गए हैं जबकि 1,48,590 हेक्टेयर कृषि भूमि पर खड़ी फसल नष्ट हो गई है. जिससे राज्य की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है. विशेषकर धान की फसल को काफी क्षति पहुंची है. बाढ़ से पूरा जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. ऐसे में महासमुंद जिले में स्कूली बच्चों ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है. स्कूली बच्चों के जज्बे की हर कोई तारीफ कर रहा है. बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए निकले यह स्कूली बच्चे मर्हिष विद्या मंदिर के छात्र हैं

पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद: मर्हिष विद्या मंदिर के पहली कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा के 853 छात्र - छात्राओं ने 11,001 रुपए एकत्रित किया और मदद राशि कलेक्टर विनय कुमार लंगेह को जमा करने पहुंच गए. बच्चों ने कहा कि उनकी इच्छा ही कि वो पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की जितना ज्यादा मदद संभव है कर सकें.

पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद (ETV Bharat)