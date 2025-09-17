ETV Bharat / state

पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए महासमुंद से भेजी गई मदद

स्कूली छात्रों ने मदद राशि जमा कर कलेक्टर को सौंपी.

FLOOD VICTIMS OF PUNJAB
पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 17, 2025 at 10:39 PM IST

3 Min Read
महासमुंद: पंजाब में आई बाढ़ ने लोगों को भारी नुकासन पहुंचाया है. बाढ़ में 1400 गांव जलमग्न हो गए हैं जबकि 1,48,590 हेक्टेयर कृषि भूमि पर खड़ी फसल नष्ट हो गई है. जिससे राज्य की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है. विशेषकर धान की फसल को काफी क्षति पहुंची है. बाढ़ से पूरा जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. ऐसे में महासमुंद जिले में स्कूली बच्चों ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है. स्कूली बच्चों के जज्बे की हर कोई तारीफ कर रहा है. बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए निकले यह स्कूली बच्चे मर्हिष विद्या मंदिर के छात्र हैं

पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद: मर्हिष विद्या मंदिर के पहली कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा के 853 छात्र - छात्राओं ने 11,001 रुपए एकत्रित किया और मदद राशि कलेक्टर विनय कुमार लंगेह को जमा करने पहुंच गए. बच्चों ने कहा कि उनकी इच्छा ही कि वो पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की जितना ज्यादा मदद संभव है कर सकें.

FLOOD VICTIMS OF PUNJAB
पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद (ETV Bharat)

हम पंजाब जाकर तो बाढ़ पीड़ितों की मदद नहीं कर सकते हैं. लेकिन हमारी ये छोटी से मदद भी किसी के काम आ जाए तो इससे बेहतर और क्या होगा. हम सभी छात्रों ने मिलकर ये पैसे जमा किए हैं. हर किसी को अपने स्तर से इन बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी चाहिए हमने अपने शिक्षकों के साथ मिलकर ये रकम जमा की है. कलेक्टर के जरिए हम इस रकम को बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाना चाहते हैं: दीपांशु ढीढी, छात्र

बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए छात्र आगे आए हैं. मुसीबत के वक्त हम सभी का फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं: राजेश कुमार तिवारी, प्राचार्य, महर्षि विद्या मंदिर, महासमुंद

बाढ़ के बाद बीमारियों का खतरा: पंजाब के कई जिलों में बाढ़ का पानी कम हो गया है, लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया है. किसानों की हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो गई है, खेतों और बाकी जगहों पर जमा पानी बीमारी का खतरा पैदा कर रहा है. ऐसे में अलग-अलग संगठन बाढ़ प्रभावित गांवों में मदद के लिए आगे आ रहे हैं. मेडिकल कैंपों के जरिए जरूरतमंदों तक दवाइयां पहुंचा रहे हैं.

राहत एवं बचाव कार्य तेज: बाढ़ से प्रभावित गांवों के लोग राहत कार्यों की सराहना कर रहे हैं. उनका कहना है कि तमाम संगठनों की मदद की वजह से उन्हें अपना जीवन फिर से पटरी पर लाना आसान होगा. आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो, पंजाब में लगभग दो लाख हेक्टेयर कृषि भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई है.

