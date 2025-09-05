ETV Bharat / state

भारी बरसात से पानी में डूबे पंजाब की मदद के लिए हरियाणा की खापों और लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया है.

पंजाब में बाढ़ प्रभावितों की मदद करेगी फोगाट खाप
पंजाब में बाढ़ प्रभावितों की मदद करेगी फोगाट खाप (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 5, 2025 at 5:10 PM IST

चरखी दादरी: भारी बरसात में पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए फोगाट खाप भी आगे आई है. खाप प्रधान सुरेश फोगाट की अध्यक्षता में पंचायत का आयोजन किया गया. दादरी के स्वामी दयाल धाम पर सर्वजातीय फोगाट खाप की पंचायत में यह अहम फैसला लिया गया. खाप के तहत आने वाले प्रत्येक गांव में घर-घर जाकर राहत सामग्री एकत्रित करने का निर्णय लिया गया है. साथ ही गांव स्तर पर कमेटियों का गठन कर एकत्रित सामान को स्वामी दयाल धाम पर जमा किया जाएगा. वहीं, खाप के पदाधिकारी 12 सितंबर को एकत्रित राहत सामग्री पंजाब भेजेंगे.

पंजाब की मदद करेगी फोगाट खाप: फोगाट खाप की करीब दो घंटे चली पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि खाप के गांवों के घर-घर कमेटियां पहुंचेगी. अनाज, भूसा, नकदी समेत अन्य सामग्री भी जुटाई जाएगी. खाप प्रधान सुरेश फोगाट ने बताया कि "पंजाब बड़ा भाई है और हर मुश्किल में हरियाणा का साथ दिया है. अब पंजाब में बाढ़ से बुरे हालात है, तो हमारा भी उनकी मदद करने का फर्ज बनता है".

"बड़े भाई पंजाब के साथ खड़ी है खाप": सुरेश फोगाट ने कहा कि "किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर पंजाब ने हरियाणा का साथ दिया है. ऐसे हालातों में पूरा हरियाणा बड़े भाई पंजाब के साथ है. ऐसे में कमेटियों के माध्यम से खाप के सभी गांवों से राहत सामग्री एकत्रित की जाएगी. एकत्रित राहत सामग्री को खाप पदाधिकारी 12 सितंबर को पंजाब में भेजेंगे. वहीं, गांवों में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी लोगों को जागरूक किया जाएगा".

नूंह ने भी बढ़ाया मदद का हाथ: वहीं, नूंह के मेवात में भी लोगों ने बड़ा दिल कर पंजाब के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है. बच्चों ने अपनी गुल्लक तक की जमा पूंजी भी खुशी-खुशी दे दी. बुजुर्गों ने बुढ़ापा पेंशन तक दे दी. महिला-पुरुष सभी मिलकर पंजाब के लिए मदद कर रहे हैं. राहत सामग्री मस्जिदों, मदरसों व मरकजों में जमा किया जा रहा है. शुक्रवार को जुमे की नमाज में भी बाढ़ पीड़ितों के लिए दुआ मांगी गई.

HARYANA PHOGAT KHAPNUH RESIDENTS HELPEDपंजाब में बाढ़हरियाणा ने की मददHELP FOR FLOOD AFFECTED PUNJAB

