हेलमेट बैंक खुलेगा अंबिकापुर में, समाजसेवी महिलाएं शुरु करेंगी मुफ्त की सेवा - HELMET BANK

अंबिकापुर यातायात थाने में ये हेलमेट बैंक खोला जाएगा.

हेलमेट बैंक खुलेगा अंबिकापुर में (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 7, 2025 at 4:54 PM IST

सरगुजा: बैंक तो आपने कई देखे और सुने होंगे. लेकिन क्या आपने कभी हेलमेट बैंक के बारे में भी सुना है. हेलमेट बैंक जल्द ही अंबिकापुर शहर में खुलने वाला है. इस बैंक को चलाएंगी अंबिकापुर शहर की समाजसेवी महिलाएं. बैंक के जरिए लोगों को हेलमेट दिए जाएंगे. आप अपनी आईडी दिखाकर ले सकते हैं. आप चाहें तो इस्तेमाल के बाद इसे लौटाएं या फिर अपने घर भी ले जा सकते हैं. ये हेलमेट बैंक उन लोगों के काफी काम आएगा जो जल्दबाजी में बिना हेलमेट के सड़कों पर निकल जाते हैं. या फिर उन लोगों के काम आएगा जो अक्सर हेलमेट घर पर भूल आते हैं और ट्रैफिक पुलिस को फाइन भरते हैं.

हेलमेट बैंक: सड़क हादसों से लोगों को बचाने के लिए हेलमेट बैंक की शुरुआत अंबिकापुर में होने वाली है. हेलमेट बैंक की शुरुआत शहर की समाजसेवी महिलाएं मिलकर करेंगी. सेवा किटी नाम का ये समूह अब हेलमेट बैंक चालू करने जा रहा है. अंबिकापुर के यातायात थाने में ये हेलमेट बैंक खोले जाएंगे. सड़क सुरक्षा पर पुलिस के साथ मिलकर कई एनजीओ काम करते थे. तरह तरह के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते थे. लेकिन पहली बार महिलाओं के एक समूह ने बड़ी पहल की है. ये लोगों को जागरूकता संबंधी जानकारी के साथ हेलमेट देकर उनकी सुरक्षा संबंधी मदद भी करेगी.

समाजसेवी महिलाएं करेंगी शुरु: अंबिकापुर के यातायात थाने में हेलमेट का स्टाक महिलाओं के समूह के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा. कोई भी व्यक्ति यहां जाकर अपनी आईडी देकर मुफ्त में हेलमेट प्राप्त कर सकेगा. ये हेलमेट उपयोग के बाद थाने में दोबारा जमा कर सकते हैं या अगर कोई चाहे हमेशा के लिए ले जाना तो वो उस हेलमेट को ले जा सकते हैं.

हेलमेट बैंक (ETV Bharat)

सेवा किटी समूह ने ने उठाया बीड़ा: सेवा किटी समूह की संस्थापक वंदना दत्ता ने बताया की "हम सब सड़क सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं. जिसके तहत सड़क पर हेलमेट लगाकर चलने वाले लोगों का सम्मान किया जा रहा है, जो भी हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाते दिखता है उसे माला, पहनाकर संस्था एक मोमेंटो और मीठा भेंट करती है.

हेलमेट बैंक (ETV Bharat)

अभियान के दौरान ये बात सामने आई की सर्वाधिक मौत हेड इंज्यूरी के कारण होती है. ज्यादातर मामलो में शरीर ठीक रहता है लेकिन सिर की अंदरूनी चोट के कारण लोगों की मौत हो जाती है. अगर हेलमेट का उपयोग किया जाए तो इन मौतों के आंकड़ों को कम किया जा सकता है. हमारे समूह ने लोगों को हेलमेट देने का फैसला किया, आईजी और एसपी सर ने थाने के माध्यम से कहा कि ये बंटेगा तो सही लोगों तक पहुंचेगा. और एक बार हेलमेट लेने वाले की आईडी के माध्यम से पहचान भी हो सकेगी: वंदना दत्ता, समाजसेवी

हेलमेट पहनने के फायदे

  • आप सड़क हादसों से खुद को बचा सकते हैं.
  • हेड इंज्यूरी से बच सकते हैं.
  • यातायात नियमों का पालन करेंगे तो ट्रैफिक का जुर्माना नहीं भरना होगा.
  • ऐसे हेलमेट इस्तेमाल करें जिसमें आपका पूरा सिर ढका हो.
  • गाड़ी के पीछे बैठे शख्स को भी हेलमेट लगाना चाहिए. इससे दोनों सुरक्षित रहते हैं.

खेलों में भी खिलाड़ी पहनते हैं हेलमेट: कई ऐसे खेल हैं जिसमें खिलाड़ी भी हेलमेट पहनकर खेलते हैं. जैसे साइकलिंग, बर्फ पर खेली जाने वाली आइस हॉकी, स्कींग, बेसबॉल, रग्बी. इन खेलों में हेलमेट पहनना इस लिए जरुरी है कि सिर में जब भी चोट आए तो उससे होने वाले खतरों से बचा जा सके. स्पोर्ट्स कार चलाने वाले खिलाड़ी भी चोटों से बचने के लिए हलमेट लगाते हैं.

