सीकर: दिल्ली से खाटूश्यामजी और सालासर बालाजी के लिए हेलिकॉप्टर सेवा की शुरुआत शनिवार से हो गई. इस नई हवाई सुविधा के पहले यात्री कवि और लेखक डॉ कुमार विश्वास रहे. यहां, वे अपने परिवार के साथ दिल्ली के रोहिणी हेलीपोर्ट से हेलिकॉप्टर द्वारा बाबा श्याम के दर्शन करने पहुंचे. उनका हेलिकॉप्टर खाटूश्यामजी से करीब 9 किलोमीटर दूर जालूण्ड हेलीपैड पर उतरा. इसके बाद उन्हें कार से खाटूश्यामजी मंदिर लाया गया. जहां उन्होंने बाबा श्याम के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया.

डॉ कुमार विश्वास ने खाटूश्यामजी पहुंचने पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें प्रथम यात्री बनने का सौभाग्य मिला है. उन्होंने इसे बाबा श्याम की कृपा बताया और कहा कि दर्शन तभी संभव होते हैं, जब बाबा स्वयं बुलाते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अब श्रद्धालुओं के लिए एक ही दिन में खाटूश्यामजी और सालासर बालाजी दोनों धामों के दर्शन करना आसान हो गया है. आजकल युवाओं का अध्यात्म और भारतीय संस्कृति के प्रति रुझान तेजी से बढ़ रहा है.

हेलिकॉप्टर सर्विस को लेकर उत्साहित हुए कुमार विश्वास, देखें वीडियो (ETV Bharat Sikar)

95 हजार रुपए प्रति व्यक्ति है किराया: स्यंदन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शुरू की गई इस हवाई सेवा का पैकेज प्रति व्यक्ति 95 हजार रुपए है. यात्रा के तहत सुबह 9:30 बजे दिल्ली के रोहिणी हेलीपोर्ट से उड़ान भरी जाएगी और शाम तक वापसी हो जाएगी. इसके बाद खाटूश्यामजी में 52 बीघा पार्किंग क्षेत्र स्थित हेलीपैड पर लैंडिंग होगी. यात्रा का पूरा कार्यक्रम पहले से तय होगा, जिससे समय की बर्बादी न हो और श्रद्धालु आराम से दर्शन कर सकें.

दोनों मंदिरों में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था होगी: इस पैकेज में यात्रियों को कई सुविधाएं दी जाएंगी. खास बात ये है कि दोनों मंदिरों में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था होगी, जिससे भक्तों को लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा और वे सीधे गर्भगृह में जाकर दर्शन कर सकेंगे. इसके अलावा लग्जरी हेलिकॉप्टर में आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा. खाटूश्यामजी पहुंचने पर होटल में फ्रेश-अप की सुविधा भी यात्रियों को मिलेगी. इसके अलावा यात्रियों के लिए ट्विन-शेयरिंग आधार पर कमरे होंगे, जबकि अलग कमरे की मांग करने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा. यात्रा के दौरान शाकाहारी भोजन की कॉम्पलीमेंट्री सुविधा भी मिलेगी.