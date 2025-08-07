रांची: एचईसी ( हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के सप्लाई कर्मियों का लंबित मांगों को लेकर पिछले कई महीनों से आंदोलन जारी है. निगम मुख्यालय के सामने कर्मियों के द्वारा लगातार धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अब तक प्रबंधन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. इसी क्रम में गुरुवार को कर्मचारियों ने एचईसी के प्रोडक्शन डायरेक्टर वीएस गर्ग के आवास का घेराव किया. इस दौरान सप्लाई कर्मियों ने नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया.

लंबे समय से दबे हैं सप्लाई कर्मियों के मुद्दे

सप्लाई यूनिट के कर्मियों का कहना है कि वे कई वर्षों से एचईसी के महत्वपूर्ण कार्यों को संभाल रहे हैं, लेकिन न तो उनकी सेवा स्थायी की गई है और न ही उन्हें समय पर वेतन मिल रहा है. कई कर्मियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके परिवारों के समक्ष आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. साथ ही वे वर्षों से स्थायी नियुक्ति, चिकित्सा सुविधा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है.

प्रोडक्शन डायरेक्टर के आवास के सामने प्रदर्शन

एचईसी मुख्यालय के मुख्य गेट के समक्ष सप्लाई यूनिट के कर्मियों का धरना लगातार जारी है, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो कर्मचारियों ने विरोध का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया. इसी कड़ी में गुरुवार को प्रोडक्शन डायरेक्टर वीएस गर्ग के सरकारी आवास के सामने कर्मियों ने प्रदर्शन किया. इस दौरान हमारा हक दो, स्थायी करो, शोषण बंद करो, जैसे नारों के साथ गुस्साए कर्मचारियों ने अपनी आवाज बुलंद की.

आंदोलन में महिला कर्मियों की भी भागीदारी

आंदोलन में महिला सप्लाई कर्मियों की भी भागीदारी दिख रही है. लंबे समय से सप्लाई यूनिट में कार्यरत शारदा देवी ने कहा कि हम दिन-रात काम करते हैं, लेकिन हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है. जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, आंदोलन जारी रहेगा.

कर्मचारी संघ के नेताओं की चेतावनी

कर्मचारी नेता दिलीप सिंह ने कहा कि प्रबंधन बार-बार भरोसा देकर पीछे हट जाता है. कई बार वार्ता हुई और ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन आज तक किसी भी मांग पर कोई ठोस पहल नहीं हुई. उन्होंने कहा कि अब हमारे पास आंदोलन को तेज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है. हम लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरह अनदेखी होती रही तो आंदोलन उग्र रूप लेगा.

प्रबंधन की चुप्पी से नाराज कर्मी

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एचईसी प्रबंधन जानबूझकर सप्लाई यूनिट के कर्मचारियों की आवाज को नजरअंदाज कर रहा है. महीनों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन कोई अधिकारी सामने आकर बात करने तक को तैयार नहीं हैं.

सरकार और प्रबंधन से हस्तक्षेप की अपील

कर्मियों ने राज्य सरकार और HEC के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि मामले में हस्तक्षेप कर जल्द समाधान निकाला जाए, ताकि सैकड़ों परिवारों की रोजी-रोटी सुरक्षित रह सके. साथ ही चेताया कि यदि शीघ्र मांगों पर अमल नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में राजधानी रांची में बड़ा विरोध-प्रदर्शन किया जाएगा.

