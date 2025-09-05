ETV Bharat / state

एचईसी में थर्मल पावर प्लांट उपकरण निर्माण की तैयारी, कर्मचारियों में उत्साह

एचईसी अब थर्मल पावर प्लांट के लिए उपकरण बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में हलचल मचने की उम्मीद है.

एचईसी में थर्मल पावर प्लांट के लिए उपकरण का निर्माण होगा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 5, 2025

रांचीः हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचईसी) एक बार फिर औद्योगिक हलचल का केंद्र बनने जा रहा है. आने वाले दिनों में यहां थर्मल पावर प्लांट के लिए उपकरण का निर्माण होगा. यह पहला मौका होगा जब एचईसी इस तरह की परियोजना पर काम करेगा. इस कदम से न केवल संस्थान की साख मजबूत होगी बल्कि कर्मचारियों और स्थानीय युवाओं के लिए भी नए अवसर खुलेंगे.

एचईसी प्रबंधन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, भेल के सीएमडी सह एचईसी के प्रभारी ने अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां शुरू करने का निर्देश दिया है. बताया गया है कि एचईसी की खासियत यह है कि यहां कास्टिंग, फोर्जिंग और मशीनिंग जैसी सुविधाएं एक ही जगह मौजूद हैं. यही वजह है कि थर्मल पावर प्लांट से जुड़े बड़े उपकरण यहां आसानी से बनाए जा सकते हैं.

कर्मचारियों में बढ़ा उत्साह

इस नई पहल ने कर्मचारियों में उत्साह बढ़ा दिया है. लंबे समय से काम की कमी झेल रहे एचईसी कर्मियों को उम्मीद है कि अब उन्हें लगातार प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे.
एचइसी मजदूर यूनियन के नेता मनोज पाठक ने कहा कि हमें इस बात की आधिकारिक जानकारी मिली है कि थर्मल पावर प्लांट के लिए उपकरण निर्माण एचईसी में ही होगा. यह न सिर्फ उद्योग जगत के लिए बड़ी उपलब्धि है बल्कि कर्मचारियों के लिए भी फायदे का सौदा साबित होगा. इससे मजदूरों को काम का बेहतर अवसर मिलेगा और एचईसी के पुनरुत्थान में भी यह कदम महत्वपूर्ण साबित होगा.

तकनीकी तैयारियां शुरू

एचईसी के एमटीपीआई (MTPI) प्लांट में उपकरण निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. प्लांट स्तर पर अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं. कई पुरानी मशीनों को री-मॉडिफिकेशन कर तैयार किया जा रहा है, जिन पर 10 से 50 लाख रुपये तक खर्च किए जाने की संभावना है. विशेषज्ञों का मानना है कि इन तकनीकी सुधारों के बाद एचईसी देश के भीतर भारी मशीनरी निर्माण की एक बड़ी जरूरत को पूरा करने में सक्षम होगी.

औद्योगिक महत्व

एचईसी देश की उन चुनिंदा इकाइयों में से है, जिसने पिछले छह दशकों में कई अहम परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई है. अंतरिक्ष अनुसंधान, स्टील अथॉरिटी और रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों के लिए यहां से मशीन और उपकरण बनाए जाते रहे हैं. अब थर्मल पावर उपकरण निर्माण की पहल से इसकी औद्योगिक प्रासंगिकता और भी बढ़ जाएगी.

भविष्य की उम्मीद

विशेषज्ञों का कहना है कि इस परियोजना से एचईसी की आर्थिक स्थिति सुधरेगी. लगातार बढ़ते घाटे और कर्मचारियों की अनिश्चितता के बीच यह काम संस्थान को नई मजबूती देगा साथ ही तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं को भी रोजगार मिलने की संभावना है.

एचईसी प्रबंधन का मानना है कि 'जैसे ही उपकरण निर्माण का काम शुरू होगा, इससे कई यूनिट्स सक्रिय हो जाएंगे और उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी.'
एचईसी में पहली बार थर्मल पावर प्लांट उपकरण निर्माण की तैयारी, कर्मचारियों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है. मजदूर यूनियन से लेकर प्रबंधन तक, सभी इसे संस्थान के पुनरुत्थान की दिशा में अहम कदम मान रहे हैं. अगर यह योजना तय समय पर पूरी होती है, तो न केवल एचईसी का गौरव लौटेगा बल्कि झारखंड की औद्योगिक पहचान भी और मजबूत होगी.

