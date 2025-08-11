Essay Contest 2025

13 और 14 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश, जानिए छत्तीसगढ़ में आज का मौसम - CHHATTISGARH WEATHER TODAY

छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ने भारी बारिश और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है.

CHHATTISGARH WEATHER TODAY
छत्तीसगढ़ मौसम चेतावनी (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 11, 2025 at 8:49 AM IST

Updated : August 11, 2025 at 8:59 AM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में मध्यम बारिश हुई जबकि बाकी के स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई. अगले कुछ दिनों में मौसम फिर बदलने वाला है. रायपुर मौसम केंद्र ने 15 अगस्त से पहले प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश के साथ ही मेघगर्जन और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट: 13 अगस्त के आसपास उत्तर-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव प्रणाली बन रही है. जिससे 12 अगस्त से पूरे राज्य में बारिश में वृद्धि होगी. 13 अगस्त से कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है.

WEATHER UPDATE CHHATTISGARH
13 अगस्त को इन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट (Met Centre Raipur)

मौसम और जलवायु परिस्थितियां: पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में ऊपरी हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर स्थित है. जो समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है. ये चक्रवाती हवाएं ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर बढ़ रही है. जिससे 13 अगस्त को बंगाल की खाड़ी के आसपास और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक निम्न दबाव बनने की संभावना है. इससे बुधवार और गुरुवार को भारी से अति भारी बारिश होगी. बारिश का क्षेत्र दक्षिण छत्तीसगढ़ रहेगा.

WEATHER UPDATE CHHATTISGARH
14 अगस्त को इन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट (Met Centre Raipur)

छत्तीसगढ़ में आज का मौसम: आज प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. कुछ स्थानों पर बादल गरजने के साथ ही बिजली गिरने का भी अलर्ट है. वहीं 12 अगस्त को कई क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है.

छत्तीसगढ़ में अब तक बारिश: प्रदेश में 1 जून से 10 अगस्त तक 673 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार अब तक सबसे ज्यादा बारिश बलरामपुर में 1100.7 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है. बेमेतरा जिले में सबसे कम 334.4 मिमी बारिश हुई है.

रायपुर संभाग में बारिश: रायपुर जिले में 596.6 मिलीमीटर, बलौदाबाजार में 557.6 मिलीमीटर, गरियाबंद में 538.0 मिलीमीटर, महासमुंद में 545.4 मिलीमीटर और धमतरी में 521.0 मिलीमीटरऔसत वर्षा दर्ज हुई है.

बिलासपुर संभाग में बारिश: बिलासपुर जिले में 689.9 मिलीमीटर, मुंगेली में 689.1 मिलीमीटर., रायगढ़ 807.5 मिलीमीटर, जांजगीर-चांपा में 875.1 मिलीमीटर, कोरबा में 723.5 मिलीमीटर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 648.2 मिलीमीटर, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 599.9 मिलीमीटर, सक्ती में 735.5 मिलीमीटर औसत बारिश हुई है.

दुर्ग संभाग में बारिश: दुर्ग जिले में 522.1 मिलीमीटर, कबीरधाम में 492.1 मिलीमीटर, राजनांदगांव में 564.0 मिलीमीटर, बालोद में 629.7 मिलीमीटर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 816.3 मिलीमीटर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 465.7 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज हुई है.

सरगुजा संभाग में बारिश: सरगुजा जिले में 498.8 मिलीमीटर, सूरजपुर में 829.3 मिलीमीटर, जशपुर में 751.8 मिलीमीटर, कोरिया में 778.3 मिलीमीटर और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 725.2 मिलीमीटर बारिश हुई.

बस्तर संभाग में बारिश: बस्तर जिले में 779.4 मिलीमीटर, कोंडागांव में 502.0 मिलीमीटर, नारायणपुर में 697.8 मिलीमीटर, बीजापुर में 818.2 मिलीमीटर, सुकमा में 526.4 मिलीमीटर, कांकेर में 604.6 मिलीमीटर, दंतेवाड़ा में 708.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है.

TAGGED:

WEATHER UPDATE CHHATTISGARHछत्तीसगढ़ में आज का मौसमछत्तीसगढ़ में बारिशछत्तीसगढ़ मौसम चेतावनीCHHATTISGARH WEATHER TODAY

