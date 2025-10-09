ETV Bharat / state

लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी से सेब के पेड़ों को नुकसान, दारचा में फंसे सैकड़ों वाहन

लाहौल स्पीति में बर्फबारी से सेब के पेड़ों को भारी नुकसान. असमय बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें. मालवाहक वाहन फंसने से चालक परेशान.

Snowfall in Lahaul Spiti
लाहौल स्पीति में बर्फबारी से सेब के पेड़ों को नुकसान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 11:42 AM IST

3 Min Read
लाहौल स्पीति: मानसून के बाद एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में पिछले दो-तीन दिनों से जारी असामयिक बर्फबारी से एक बार फिर से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है. वही, मनाली से लेह जा रहे 200 से अधिक मालवाहक वाहन भी दारचा में फंस गए हैं. बुधवार (8 अक्टूबर) को भी क्षेत्र में बर्फबारी का दौर जारी रहा. राहत की बात यह है कि लाहौल स्पीति में आज मौसम कुछ साफ है.

लाहौल स्पीति में बर्फबारी से सेब के पेड़ों को नुकसान

स्पीति घाटी में स्थिति अपेक्षाकृत अधिक बेहतर है, क्योंकि लाहौल के मुकाबले इस क्षेत्र में कम बर्फबारी हुई है. वहीं, लाहौल घाटी पर हुई बर्फबारी से सेब के पेड़ भी टूट रहे हैं, जिससे बागवानों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं. बर्फबारी के बीच बागवान सेब के पेड़ से लगातार बर्फ हटा रहे हैं, बावजूद इसके भारी बर्फबारी के कारण इन क्षेत्रों में फल से लदे सेब के पेड़ टूट रहे हैं.

दारचा में फंसे 200 से अधिक मालवाहक वाहन

लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने बताया कि, "इन दिनों स्पीति घाटी के दौरे पर हैं और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. जिला प्रशासन और सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के साथ ही राहत कार्यों को तेजी से लाने के निर्देश दिए गए हैं. बर्फबारी थमते ही सीमा सड़क संगठन और लोक निर्माण विभाग काजा डिवीजन विभाग सड़क बहाली का कार्य शुरू करेंगे. इसके अलावा कुंजम दर्रे की बहाली का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा. भारी बर्फबारी की वजह से दारचा में 200 से अधिक मालवाहक वाहन फंसे हुए हैं."

लाहौल स्पीति में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित

विधायक की अपील पर बीआरओ ने केलांग से अटल टनल नॉर्थ पोर्टल और केलांग उदयपुर के बीच सड़क मार्ग से बर्फ हटा कर ट्रैफिक खोल दिया है. बीआरओ जल्द ही ग्रामफू लोसर काजा सड़क मार्ग से भी बर्फ हटा कर वाहनों के लिए खोल देगा. विधायक अनुराधा राणा ने बताया कि, मंगलवार, 7 अक्टूबर से बिजली आपूर्ति बहाल करने का प्रयास जारी है, लेकिन खराब मौसम के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है. उन्होंने कहा कि इस बर्फबारी से लाहौल में सेब के पौधों को भी नुकसान पहुंचा है. विधायक ने संबंधित विभाग को नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं.

TAGGED:

LAHAUL SPITI SNOWFALLAPPLE TREES IN LAHAUL SPITIVEHICLES STRANDED IN DARCHAलाहौल स्पीति में बर्फबारीSNOWFALL IN LAHAUL SPITI

ETV Bharat Logo

