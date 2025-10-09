ETV Bharat / state

लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी से सेब के पेड़ों को नुकसान, दारचा में फंसे सैकड़ों वाहन

लाहौल स्पीति: मानसून के बाद एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में पिछले दो-तीन दिनों से जारी असामयिक बर्फबारी से एक बार फिर से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है. वही, मनाली से लेह जा रहे 200 से अधिक मालवाहक वाहन भी दारचा में फंस गए हैं. बुधवार (8 अक्टूबर) को भी क्षेत्र में बर्फबारी का दौर जारी रहा. राहत की बात यह है कि लाहौल स्पीति में आज मौसम कुछ साफ है.

लाहौल स्पीति में बर्फबारी से सेब के पेड़ों को नुकसान

स्पीति घाटी में स्थिति अपेक्षाकृत अधिक बेहतर है, क्योंकि लाहौल के मुकाबले इस क्षेत्र में कम बर्फबारी हुई है. वहीं, लाहौल घाटी पर हुई बर्फबारी से सेब के पेड़ भी टूट रहे हैं, जिससे बागवानों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं. बर्फबारी के बीच बागवान सेब के पेड़ से लगातार बर्फ हटा रहे हैं, बावजूद इसके भारी बर्फबारी के कारण इन क्षेत्रों में फल से लदे सेब के पेड़ टूट रहे हैं.