नारायणपुर: जिले में देर रात हुई तेज बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया. नगर पालिका वार्ड क्रमांक 06 और आसपास के गांवों में नालियों का पानी घरों में घुस गया, जिससे लोग आधी रात परेशान होते रहे. निकासी व्यवस्था का अभाव और जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति ने रहवासियों की परेशानी और बढ़ा दी है.

बारिश से कई घरों में घुसा पानी: तेज बारिश के चलते नारायणपुर नगर पालिका वार्ड क्रमांक 06 के कई घर जलमग्न हो गए. नाले का कीचड़युक्त पानी सीधे घरों में घुस गया, जिससे लोगों को आधी रात जागकर पानी निकालने की मशक्कत करनी पड़ी. स्थानीय रहवासियों का कहना है कि इस समस्या की सूचना वे पार्षद और पंचायत दोनों को बार-बार दे चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारी तय करने के बजाय दोनों एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं.

नारायणपुर में बारिश से जलभराव (ETV Bharat Chhattisgarh)

पार्षद का कहना है कि बारिश के बाद व्यवस्था सुधारी जाएगी, लेकिन रहवासी आशंका जता रहे हैं कि यदि यही स्थिति बनी रही तो बारिश के मौसम में उनके मकान जर्जर होकर ढह सकते हैं. नाले का दूषित पानी घरों में घुसने से बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है.

बारिश से झोपड़ी टूटी: गौरतलब है कि प्रभावित मकान नारायणपुर नगर पालिका और गरांजी पंचायत की सीमा पर स्थित हैं, जहां आकर नालियां समाप्त हो जाती हैं. यही वजह है कि हर बारिश में यहां पानी घरों के भीतर घुस जाता है. इसी बारिश ने वार्ड क्रमांक 06 के बखरूपारा इलाके में एक गरीब परिवार की झोपड़ी को भी अपनी चपेट में ले लिया. लगातार बारिश से झोपड़ी की दीवार गिर गई और परिवार बेघर होने की कगार पर पहुंच गया. अब यह परिवार शासन-प्रशासन से मदद और राहत की उम्मीद लगाए बैठा है.

बारिश का पानी घरों में घुसने से लोग परेशान (ETV Bharat Chhattisgarh)

तेज बारिश की मार सिर्फ नगर क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रही, ग्राम पंचायत बिजली में भी निकासी व्यवस्था की पोल खुल गई. यहां आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 03 में बारिश का पानी इस कदर भर गया कि केंद्र के भीतर रखा सारा सामान पानी में तैरने लगा. बेंच, कॉपी, किताबें और पोषण आहार की सामग्री खराब हो गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह केंद्र गांव के निचले हिस्से में स्थित है, जहां पूरे गांव का निकासी पानी आकर रुक जाता है.

आंगनबाड़ी के अंदर घुसा पानी (ETV Bharat Chhattisgarh)

स्वीमिंग पुल बना आंगनबाड़ी केंद्र: स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि आंगनबाड़ी भवन स्वीमिंग पुल जैसा बन गया. यही हाल बिजली प्राथमिक माध्यमिक शाला और अन्य आंगनबाड़ी केंद्रों का भी रहा, जहां बारिश का पानी भर जाने से शिक्षण कार्य और बच्चों की सुरक्षा प्रभावित हुई है.

बारिश के बाद घरों में नालियों का पानी (ETV Bharat Chhattisgarh)

खेत बने तालाब, लोग पकड़ रहे मछली: बारिश का असर खेती किसानी पर भी व्यापक तौर पर पड़ा है. कई खेत तेज बारिश की चपेट में आकर तालाब में तब्दील हो गए. वहीं इन खेतों के बीच से बहता पानी नदियों जैसा प्रतीत हो रहा है. कई ग्रामीण मौके का फायदा उठाते हुए खेत में बने तालाब में ही मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं.

स्कूल और आंगनबाड़ी में भरा पानी (ETV Bharat Chhattisgarh)

नारायणपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में हुई भारी बारिश ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर बारिश से पहले निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने के दावे कितने खोखले साबित हो रहे हैं. नगर पालिका और पंचायत के बीच जिम्मेदारी का टकराव सीधे तौर पर आम जनता की परेशानी बढ़ा रहा है. अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर कब ठोस कदम उठाता है या फिर हर साल की तरह इस बार भी लोग बारिश के मौसम में जलभराव और तबाही झेलने को मजबूर रहेंगे.