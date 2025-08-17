ETV Bharat / state

यमुनानगर में भारी बारिश से श्यामू वाला और पानी वाला डैम टूटे, हजारों की आबादी प्रभावित, सैकड़ों एकड़ में फसल तबाह

हरियाणा के यमुनानगर में भारी बारिश के चलते श्यामू वाला और पानी वाला डैम टूट गए हैं और हजारों की आबादी प्रभावित हुई है.

HEAVY RAINS IN YAMUNANAGAR
बारिश के कारण क्षतिग्रस्त तबाह घर (Etv Bharat)
ETV Bharat Haryana Team

August 17, 2025

यमुनानगरः हरियाणा के यमुनानगर में बीते 2 दिनों से मूसलाधार बारिश से भारी तबाही हुई है. सरस्वती उद्गम स्थल के नजदीक बसे काठगढ़ गांव में भी पानी से काफी नुकसान हुआ है. बारिश के बाद पानी के भारी दबाव के कारण श्यामू वाला और पानी वाला डैम टूटने से काठगढ़ गांव में कुछ मकानों को भारी नुकसान हुआ है.

पथराला नदी के कैचमेंट एरिया में मूसलाधार बारिशः दूसरी ओर पथराला नदी के कैचमेंट एरिया में मूसलाधार बारिश के कारण नदी उफान पर आई. नदी में क्षमता से 3000 क्यूसेक ज्यादा पानी आया. पानी के बहाव में बरौली माजरा के बचाव के लिए बनी हुई पटरी का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया और पानी तेजी से गांव में फैल गया. पानी पहले बिलासपुर-प्रतापनगर रोड से गांव की तरफ आने वाली सड़क पर और फिर गांव की गलियों से होता हुआ कई घरों में जा पहुंचा. पीड़ित परिवारों का आरोप है कि अभी तक सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली है. न ही प्रशासन की ओर से कोई सुध लेने उनके पास पहुंचा है. इस कारण ग्रामीणों में काफी नाराजगी है.

बारिश से हरियाणा में तबाही (Etv Bharat)

250 एकड़ में लगी फसल बर्बादः यमुनानगर जिले में पथराला नदी का पानी फसलों के साथ घरों में घुस गया है. बरौली माजरा गांव में घुसे पानी ने जमकर तबाही मचाई है. गांव में आसपास की लगभग 250 एकड़ फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है. गांव की गलियों में भी दो से तीन फीट तक पानी भर गया है. ग्रामीणों ने बताया कि पथराला नदी की पटरी(तटबंध) इस साल बरसाती सीजन शुरू होते ही क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसको लेकर बार-बार ग्रामीणों की तरफ से सिंचाई विभाग को पटरी बनाने के लिए आग्रह किया गया. आग्रह करने के बाद भी प्रशासन ने पटरी बनाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया.

HEAVY RAINS IN YAMUNANAGAR
श्यामू वाला और पानी वाला डैम टूटे (Etv Bharat)

समय रहते प्रशासन ने नहीं दिया ध्यानः ग्रामीणों ने बताया कि जिस जगह से बांध टूटा था. वहां से इस बार तीसरी बार गांव में पानी घुसा है और पानी में फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी. ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन आम आदमी को बाढ़ से बचाव के लिए करोड़ों खर्च करने के दावे तो करता है पर जहां कार्य करने की जरूरत होती है, उसकी तरफ प्रशासन के अधिकारी कोई ध्यान नहीं देते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि वे लोग बार-बार सरकारी कार्यालय का चक्कर लगाकर थक गए पर पथराला नदी की पटरी बनाने की तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है. ग्रामीणों ने बताया कि यदि यहां से पटरी ज्यादा टूट गई तो बरौली माजरा समेत डमौली, रायपुर, तारूवाला, बलौली इत्यादि गांवों की आबादी प्रभावित होने का खतरा है. वे कई बार प्रशासन के सामने इसके लिए गुहार लगा चुके हैं.

HEAVY RAINS IN YAMUNANAGAR
सैकड़ों एकड़ में फसल तबाह (Etv Bharat)

क्या बोले सिंचाई विभाग के अधिकारीः सिंचाई विभाग के जेई अभय ने बताया कि पथराला नदी में करीब 8000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया जबकि इसकी क्षमता 5000 क्यूसेक की है. जब तक मिट्टी नहीं मिलती तब तक बरौली माजरा में क्षतिग्रस्त पटरी का स्थाई समाधान मुश्किल है.

HEAVY RAINS IN YAMUNANAGAR
यमुनानगर में ध्वस्त डैम (Etv Bharat)

बांध के बचाव के लिए नहीं मिली मिट्टीः सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सन 1980 में बरौली माजरा में पथराला नदी से बचाव के लिए बनी पटरी की बीते वर्ष मरम्मत करवाई गई थी. इस सीजन में ज्यादा पानी आने पर पटरी क्षतिग्रस्त हुई थी. उसी दिन यहां मिट्टी के कट्टे लगाए गए थे. लेकिन पटरी को अच्छे से दुरुस्त करने के लिए मशीन से मिट्टी लगाई जानी थी. मौके पर मौजूद जमीन के मालिकों ने अपने खेत से मिट्टी उठाने से मना कर दिया था. इमरजेंसी वर्क होते हुए भी उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ही बैरंग लौटना पड़ा था. उस वक्त बीडीपीओ और पंचायत अधिकारियों ने सिंचाई विभाग को मिट्टी उपलब्ध करवाने की बात कही थी. इसके बाद पंचायत विभाग को सिंचाई विभाग ने पत्र लिखा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला. दोबारा स्मरण पत्र भी लिखा गया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. पंचायत विभाग से कोई जवाब ना मिलता देख मिट्टी के कट्टों की मजबूत सतह बनाई गई. लेकिन नदी में क्षमता से ज्यादा पानी आने के कारण कट्टों की तह क्षतिग्रस्त हुई है.

