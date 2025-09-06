ETV Bharat / state

राजसमंद में भारी बारिश से कुंभलगढ़ का हाईवे बहा, गोमती- बनास नदी उफनी, एक दर्जन रास्ते बंद

राजसमंद सिरोही जिलों में तेज बारिश से हाईवे की सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही है. साथ ही कई नदियां भी उफन गई हैं.

Highway Damaged Due To Heavy Rains
तेज बारिश के कारण राजसमंद में टूटी सड़क (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 6, 2025 at 7:31 PM IST

5 Min Read

राजसमंद: शहर सहित जिलेभर में शुक्रवार रात से शुरू हुई झमाझम बारिश का दौर शनिवार दोपहर तक जारी रहा. तेज बारिश के चलते कुंभलगढ़ में रिछेड़ के पास हाईवे बह गया, जिससे सुबह से आवागमन ठप हो गया है. केलवाड़ा का पटवार भवन ढह गया. इसके अलावा, गोमती, बनास और चन्द्रभागा नदियां अचानक उफान पर आ गई. इसके कारण एक दर्जन से अधिक रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं. लगातार बारिश से पूरा जनजीवन प्रभावित है.

पिछले 30 घंटों में सबसे अधिक बारिश गढ़बोर तहसील में 6 इंच से अधिक, यानी 160 एमएम दर्ज की गई है. तबाही लाने वाली इस बारिश के बीच कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी. तीस फीट भराव क्षमता वाली राजसमंद झील का जलस्तर 24 फीट पहुंच गया है. बाघेरी बांध पर शनिवार सुबह 10 इंच पानी ओवरफ्लो हो रहा था, जो दोपहर बाद बढ़कर 2 फीट हो गया. इस वजह से नन्दसमंद बांध के 4 गेट खोलने पड़े और मातृकुंडिया डैम के भी सुबह 11 बजे 3 गेट खोल दिए गए. लगातार पानी की आवक बढ़ रही है. जिला कलेक्टर ने आमजन को घरों में ही रहने और जल बहाव वाले क्षेत्रों में न जाने की चेतावनी जारी की है.

राजसमंद में भारी बारिश. (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: बारिश से बेहाल भीलवाड़ा, जगह-जगह जलभराव, अब तक 36 बांध ओवरफ्लो

राजसमंद के जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता मानसिंह ने बताया कि शुक्रवार रात से ही लगातार जिलेभर में बारिश जारी है. मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के चलते कुंभलगढ़, आमेट और देवगढ़ क्षेत्रों में सर्वाधिक तेज बारिश हुई है. इसकी वजह से खमनोर के नाथद्वारा क्षेत्र में बहने वाली बनास नदी का बहाव तेज हो गया. भारी बारिश से गोमती, बनास और चंद्रभागा नदियां उफनने लगी.

हाईवे पर सड़क का हिस्सा बहा: चारभुजा से उदयपुर के भटेवर तक जाने वाले नेशनल हाईवे पर रिछेड़ गांव के पास का हिस्सा बह गया, जिससे चारभुजा-कुंभलगढ़ मार्ग का आवागमन अवरुद्ध हो गया है. इसके अलावा, पड़ासली से चारभुजा मार्ग भी पानी के तेज बहाव के कारण बंद हो गया. देवियो की मेरड़ा गांव की पुलिया गोमती नदी में बह गया. कुंभलगढ़ उपखंड मुख्यालय पर स्थित पटवार भवन ढह गया. बारिश का यह सिलसिला अभी भी जारी है.

यह भी पढ़ें: बांधों में पानी की बम्पर आवक, बीसलपुर बांध के खुले आठ गेट, जवाई भी छलका

पूरे वेग से बह रही बनास: बनास नदी में पानी का वेग बढ़ने की वजह से बाघेरी बांध में सुबह 8 बजे तक 10 इंच का ओवरफ्लो हो रहा था, जो दोपहर बाद बढ़कर 2 फीट के करीब पहुंच गया. इसी वजह से नंदसमंद बांध पर सुबह एक गेट खोला गया था, अब वहां चार गेट खोलने पड़े. इसके कारण गोमती, बनास, चंद्रभागा और खारी नदियों के किनारे बसे नाथद्वारा, खमनोर, रेलमगरा, नमाना, मोही, तासोल, खटामला, धांयला क्षेत्रों में एक दर्जन से ज्यादा रास्ते अवरुद्ध हो गए. नदियों के पुलों पर एक से दो फीट तक पानी बह रहा है, जिससे लोगों का आवागमन रुक गया है. सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन द्वारा सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस तैनात की गई है.

राजसमंद जिले में 30 घंटों की बारिश (शनिवार दोपहर 1:30 तक के आंकड़े):

  • गढ़बोर - 160 MM
  • आमेट - 139 MM
  • देवगढ़ - 119 MM
  • कुंभलगढ़ - 113 MM
  • गिलूंड - 104 MM
  • भीम - 99 MM
  • कुंवारिया - 76 MM
  • देलवाड़ा - 76 MM
  • राजसमंद - 67 MM
  • रेलमगरा - 46 MM
  • नाथद्वारा - 34 MM
  • खमनोर - 30 MM

बांध और तालाबों की स्थिति: लगातार हो रही बारिश से जिले के बांध और तालाब तेजी से भर रहे हैं. माताजी का खेड़ा तालाब 21 फीट की क्षमता में से 5.60 फीट तक भरा है. वहीं, सांसेरा तालाब, कुंडेली बांध, काला भाटा तालाब, नंदसमंद बांध, चिकलवास बांध, भोपाल सागर तालाब, नीमझर तालाब, कुंठवा वियर, भीम टैंक, भीम रपट और बाघेरी नाका बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं. मनोहर सागर तालाब 11 फीट की क्षमता में से 10.50 फीट तक भर गया है और स्वरूप सागर तालाब 8 फीट की क्षमता में से 5.50 फीट तक भर चुका है.

यह भी पढ़ें: उदयपुर में बारिश का दौर जारी, उफने नदी-नाले, MLA ने धक्का देकर पानी से निकलवाई कॉलेज बस

प्रशासन की अपील: जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने आमजन से अपील की है कि किसी भी हाल में नदी, नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों के पास न जाएं. पुलिया या बहाव वाले स्थानों को पार करने का प्रयास न करें. बच्चों और बुजुर्गों को घर के भीतर सुरक्षित रखें तथा बिजली के खंभों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें. किसी भी दुर्घटना या आपात स्थिति की सूचना तुरंत जिला कंट्रोल रूम या नजदीकी प्रशासनिक अधिकारियों को दें. आपदा की स्थिति में जिला कंट्रोल रूम के फोन नंबर 02952-222585 और 02952-220569 पर सूचना दी जा सकती है. तत्काल मदद उपलब्ध कराई जाएगी.

दूध से भरा टेंपो नहर में गिरा: राजसमंद झील को भरने वाली खारी फीडर नहर में डिप्टी खेड़ा का दूध से भरा एक टेंपो गिर गया, जिससे सारा दूध पानी के साथ बह गया. वाहन चालक तैरकर बाहर निकल आया और बाद में क्रेन की मदद से टेंपो को नहर से निकाला गया.

For All Latest Updates

TAGGED:

HEAVY RAINS IN RAJSAMANDRAJASMAND LAKEBANAS RIVERHIGHWAY DAMAGED DUE TO HEAVY RAINS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रेबीज एक जानलेवा वायरल बीमारी है, ऐसे पहचान सकते हैं शुरुआती लक्षण, देरी हुई तो बचना मुश्किल

नया राशन कार्ड बनवाने के लिए कैसे करें आवेदन? जानें ऑनलाइन-ऑफलाइन प्रक्रिया

पुष्कर में श्राद्ध के महत्व को जानें, त्रेतायुग में श्रीराम तो द्वापर में श्री कृष्णा-पांडव भी यहां आए

बेटियों के कहने पर 40 साल बाद पकड़ी 'कलम', 67 की उम्र में विधायक कर रहे PHD की तैयारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.