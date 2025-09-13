ETV Bharat / state

बारिश से मसूरी में भारी तबाही, जगह-जगह लैंडस्लाइड, सड़कें टूटी, एसडीएम ने संभाला मोर्चा

Updated : September 13, 2025 at 1:03 PM IST

Published : September 13, 2025 at 11:12 AM IST

सबसे चिंताजनक घटना सिया गांव के पास घटी. यहां मसूरी-कैम्पटी रोड पर एक स्कूटी अचानक धंसी सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी. राहत की बात यह रही कि वहां जानमाल का बड़ा नुकसान नहीं हुआ.

भारी बारिश से मसूरी में तबाही: बार्लोगंज में तो पहाड़ी दरकने से पूरी सड़क ही बह गई. इससे आने-जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है. इसके अलावा मसूरी-देहरादून मार्ग पर कई स्थानों पर पेड़ गिरने से सड़क बाधित हो गई है.

मसूरी: मसूरी में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. बारिश के बाद हुए भारी भूस्खलन से कई इलाके प्रभावित हुए हैं. कई मुख्य मार्गों पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया है. सुमित्रा भवन, इंदिरा कॉलोनी, जबरखेत और बार्लोगंज स्थित मैरीविल एस्टेट, बाटाघाट में भारी भूस्खलन हुआ है.

वाहन चालक भी हुए आपदा का शिकार: एक अन्य घटना बार्लोगंज में हुई. यहां बारिश के कारण मिट्टी धंसने से एक और स्कूटी खाई में जा गिरी. हादसे में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल युवकों को तुरंत मसूरी उप-जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया. फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

बंद मार्गों को खोलने के लिए एसडीएम ने संभाला मोर्चा: स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम मसूरी, आईएएस राहुल आनंद ने खुद मोर्चा संभाल लिया है. उन्होंने बताया कि-

भारी बारिश के चलते कई संपर्क मार्ग बाधित हो गए हैं. संबंधित विभागों को तुरंत मार्ग सुचारू करने के निर्देश दिए जा चुके हैं. प्रभावितों को आपदा राहत नियमों के तहत हर संभव मदद दी जाएगी. प्रशासन ने पुलिस, राष्ट्रीय राजमार्ग और लोक निर्माण विभाग की टीमें तैनात कर दी हैं. लगातार राहत कार्यों की अपडेट ली जा रही है.

-राहुल आनंद, एसडीएम, मसूरी-

लोगों से सतर्क रहने की अपील: मसूरी प्रशासन द्वारा स्थानीय लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील भी की गई है. मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों में और बारिश की संभावना जताई है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं. पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा कर रहे लोगों से अपील की गई है कि वे अपने सफर को टालें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें.

देर रात भारी बारिश से घबरा गए थे लोग: मसूरी के लोगों का कहना है कि कई दिन बाद उन्होंने इतनी मूसलाधार बारिश देखी. बारिश ने शहर और आसपास के इलाकों को काफी नुकसान पहुंचाया है.

लोगों ने कहा कि रात में हुई इतनी भीषण बारिश को देखकर एकबारगी तो वो काफी डर गए थे. इस डर के कारण रात भर सो नहीं पाए. सुबह बाहर निकलने पर देखा कि बारिश कितनी तबाही मचाकर गई है.

