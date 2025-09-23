बरसात में सैकड़ों स्कूल भवन क्षतिग्रस्त, खुले मैदान और टेंट के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर छात्र
कुल्लू में बरसात ने छीन लिए स्कूल भवन. खुले मैदान और टेंट के नीचे हो रही छात्रों की पढ़ाई. शिक्षा विभाग तलाश रहा निजी भवन.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 23, 2025 at 8:20 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में बरसात के बाद जहां अब जनजीवन सामान्य हो रहा है तो वहीं छात्रों की मुश्किल अभी भी कम नहीं हुई है. बरसात के चलते सैकड़ों स्कूलों के भवन क्षतिग्रस्त हो गए. ऐसे में अब छात्रों को खुले आसमान के नीचे या फिर टेंट के नीचे शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. हालांकि शिक्षा विभाग एसएमसी के साथ मिलकर निजी भवनों की तलाश में है. ताकि सर्दियों में छात्रों को वहां पर शिक्षा मिल सके. लेकिन, तब तक छात्रों को खुले आसमान के नीचे ही शिक्षा लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.
कुल्लू में बरसात ने छीन लिए सैकड़ों स्कूल भवन
अभिभावकों का कहना है कि, कुल्लू जिले की सैंज घाटी के पुखरी स्कूल में भी रोजाना टूटे-फूटे रास्तों से छात्र स्कूल तो पहुंचते हैं, लेकिन स्कूल भवन के भीतर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं. क्योंकि बारिश के चलते भवन टूट गया और उसके भीतर शिक्षा ग्रहण करना कभी भी हादसे का कारण बन सकता है. कमोबेश यही हाल कुल्लू और मंडी जिले के सैकड़ों स्कूल भवन के हैं, जहां पर छात्र खुले आसमान के नीचे शिक्षा लेने को इन दिनों मजबूर हो गए हैं.
खुले मैदान और टेंट के नीचे हो रही छात्रों की पढ़ाई
शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, कुल्लू जिले के सैंज शिक्षा खंड के तहत आने वाली प्राथमिक पाठशाला पुखरी का भवन भूस्खलन के कारण दरक गया है. पाठशाला के कमरों में दरारें आ गई हैं और छत पर बड़ी चट्टानें गिरने का खतरा बना हुआ है. इस पाठशाला में 42 बच्चे अध्ययनरत हैं. संभावित खतरे को देखते हुए अभिभावक और स्कूल प्रबंधन चिंतित हैं. स्कूल प्रबंधन ने एहतियात के तौर पर भवन को खाली कर खेल मैदान में बच्चों का पठन-पाठन जारी कर दिया है.
खतरे की जद में अभी कई स्कूल भवन
पंचायत में उप प्रधान शिव राम, अभिभावक रोहित कुमार, गुड्डी देवी और सोभा राम ने बताया कि, बारिश से पाठशाला के पीछे की पहाड़ी से भारी भूस्खलन हुआ है. बड़ी-बड़ी चट्टनें भवन की छत के करीब आ गई हैं. उन्होंने बताया कि इन चट्टानों के गिरने का खतरा बढ़ रहा है. इसके अलावा कमरों की दीवारों और फर्श पर भी दरारें आ गई हैं.
जगह-जगह भूस्खलन से पैदल रास्ते भी प्रभावित
वहीं, स्कूल प्रबंधन समिति की अध्यक्ष दुर्गा देवी ने बताया कि, "संभावित खतरे को देखते हुए भवन को खाली कर मैदान में टेंट डालकर बच्चों की पढ़ाई शुरू करवा दी गई है. स्कूल के भवन की स्थिति को लेकर उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है. स्कूल को स्थानांतरित करने के फिलहाल कोई आदेश नहीं मिले हैं. पुखरी, डुघा, सजहारा, देवधार आदि गांव के बच्चे इस पाठशाला में पढ़ने आते हैं. इन सभी गांव में भारी भूस्खलन हुआ है और सभी पैदल रास्ते टूट चुके हैं. बच्चों को स्कूल तक आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है."
भारी बारिश से 150 से अधिक स्कूल भवन प्रभावित
वहीं, कुल्लू जिले में शिक्षा विभाग ने तय किया है कि, कोई भी भवन जिसमें कक्षा लगाई जानी है वह पहले सुरक्षित साबित होना चाहिए. इसके लिए विभाग के इंजीनियर जांच करेंगे कि क्या भवन भूकंप, बारिश और भूस्खलन जैसी आपदाओं के लिहाज से उपयुक्त है. कुल्लू जिले में इस साल भारी बारिश के कारण 150 से अधिक स्कूलों के भवन प्रभावित हुए हैं, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भवन शामिल हैं.
मंडी जिले में सबसे अधिक स्कूल भवन प्रभावित
हिमाचल प्रदेश में प्रभावित शिक्षण संस्थानों में सबसे ज्यादा मंडी जिला के शिक्षण संस्थान हैं. मंडी जिले में करीब 300 भवन प्रभावित हुए हैं. मंडी जिले में 109 संस्थान पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं. इसमें भी सबसे ज्यादा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने वाले मंडी जिला के ही संस्थान हैं. हालांकि प्रदेश में प्रभावित स्थान पर नए संस्थान बनाने के लिए शिक्षा विभाग को 16 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है, जिसमें अकेले मंडी जिले के लिए 9 करोड़ की राशि जारी की गई है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश में हिमुडा के माध्यम से यह कार्य किए जाएंगे और जल्द ही इन कार्यों को शुरू कर दिया जाएगा.
कक्षाएं सुरक्षित जगहों पर लगाने के निर्देश
कुल्लू जिला प्रशासन ने शिक्षा विभाग को नियमित कक्षाएं सुरक्षित जगहों पर लगाने के निर्देश दिए हैं. शिक्षा विभाग भी स्कूल प्रबंधन समिति के सहयोग से सरकारी या निजी भवनों में कक्षाओं की व्यवस्था कर रहा है. ये भवन विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित हैं या नहीं, इसकी पहले जांच की जाएगी. विभाग के जूनियर इंजीनियर भवन का निरीक्षण करेंगे. उसके बाद ही कक्षाएं लगाई जाएंगी. शिक्षा विभाग पहले विद्यार्थियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा.
सरकारी और निजी भवनों में कक्षाएं लगाने का प्रयास
गुणवत्ता शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक डॉ. सुनील दत्त ने कहा कि, "कुल्लू जिले के उपमंडल बंजार, नग्गर, आनी और निरमंड में अभी कई ऐसे स्थान हैं, जहां नेटवर्क न होने से रिपोर्ट नहीं मिल पाई है. ऐसे में क्षतिग्रस्त भवनों का आंकड़ा बढ़ सकता है. बंजार और कुल्लू में अधिक विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त होने से नुकसान हुआ है. जिले के सातों शिक्षा खंडों में विद्यालय भवनों को नुकसान पहुंचा है. रोजाना किसी न किसी खंड से नुकसान की सूचना मिल रही है. विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए सरकारी और निजी भवनों में कक्षाएं लगाने का प्रयास जारी है. सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पहले भवनों का कनिष्ठ अभियंता निरीक्षण करेंगे."
ये भी पढ़ें: GST में बदलाव के बाद घी-मक्खन और पनीर के रेट हुए इतने कम, सीमेंट के दाम में भी गिरे
ये भी पढ़ें: दूसरे राज्यों से हिमाचल में OBC परिवार में शादी करने वाली महिलाओं को ओबीसी का लाभ मिलता है या नहीं?