कोटा: संभाग में भारी बारिश के दूसरे दौर में भी बड़ा नुकसान हुआ है. दोनों दौर को मिलाकर अब तक 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान सामने आया है. इसमें केवल सड़कों, पुलिया और स्ट्रक्चर ही प्रभावित नहीं हुए बल्कि हादसों और आकाशीय बिजली से हाड़ौती में 50 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है. बिजली तंत्र को करीब 25 करोड़ का नुकसान हुआ है. वहीं, फसलों में खराबा करीब 100 करोड़ से ज्यादा आंका गया है. पशुधन और मकानों को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है.

दर्जनों रास्ते बंद, गांवों का संपर्क टूटा: वर्तमान में कोटा संभाग में करीब एक दर्जन से ज्यादा रास्ते बंद हैं. इसमें मेगा हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्टिक रोड और विलेज रोड शामिल हैं. कोटा-दौसा-लालसोट मेगा हाईवे पर बूंदी जिले के बांबोरी के पास सड़क पूरी तरह उखड़ गई है, जिससे यातायात डायवर्ट करना पड़ा है. इसी हाईवे पर मेज नदी की पापड़ी की पुलिया भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है. बूंदी जिले में मेंडोली-झालीजी का बराना, खटखटा-नैनवा, बंबोरी-नंदपुरा और श्यामपुरा-हरिपुरा जैसे कई रास्ते बंद हैं. बारां जिले में जलवाड़ा-बराना और रामगढ़-मांगरोल का रास्ता बंद है.

कोटा संभाग में भारी बारिश नुकसान (ETV Bharat Kota)

दूसरे फेज में हुआ बड़ा नुकसान: पहले फेज में जुलाई के अंतिम सप्ताह में भारी बारिश से बाढ़ आई थी. इसके बाद दूसरे फेज में 21 से 25 अगस्त के बीच भीषण बारिश ने और तबाही मचाई. इस दौरान दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे तक पानी पहुंच गया. एनएचएआई, आरएसआरडीसी, रिडकोर, पीडब्ल्यूडी, स्थानीय निकायों और पंचायत राज विभाग की करीब 1000 किलोमीटर सड़कें प्रभावित हुई हैं. दो दर्जन पुलियाएं भी क्षतिग्रस्त हो गईं.

25 करोड़ का बिजली तंत्र प्रभावित: जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता कोटा जीएस बैरवा के अनुसार अतिवृष्टि से 455 विद्युत पोल टूट गए. इनमें 33 केवी, 11 केवी और एलटी लाइन के पोल शामिल हैं. 76 सिंगल फेज, 62 थ्री फेज लाइनें और 2 पावर ट्रांसफार्मर खराब हुए. कई जीएसएस में पानी भरने से सप्लाई ठप है. घाट का बराना, नौताड़ा, गेंडोली, पापड़ी और बड़ा खेड़ा जीएसएस में पानी भरा होने से 15 से 20000 आबादी में बिजली सप्लाई बंद है. ग्रामीणों ने बताया कि मोबाइल चार्ज नहीं हो पाने से संपर्क भी मुश्किल हो गया है. लोग चार्जिंग के लिए कई किलोमीटर दूर दूसरे कस्बों या गांवों तक जा रहे हैं.

भारी बारिश से सड़कें, पुलिया क्षतिग्रस्त (ETV Bharat Kota)

मरम्मत के प्रस्ताव: पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता कोटा निशु गुप्ता ने बताया कि तत्काल मरम्मत के लिए एसडीआरएफ प्रस्ताव भेजे गए हैं. पहले 750 करोड़ रुपए के स्थाई मरम्मत प्रस्ताव भी भेजे गए थे, अब दोबारा एनालिसिस किया जा रहा है ताकि खराब सड़कों की संख्या जोड़ी जा सके. वहीं, हाड़ौती संभाग में 50 से ज्यादा लोगों की मौत जलजनित हादसों और आकाशीय बिजली से हुई है. 100 से ज्यादा पशुधन की हानि और करीब 1000 मकानों को क्षति पहुंची है. कोटा और बारां जिले में ही 30 से ज्यादा मौतें दर्ज हुई हैं.

बारिश से कई जगह बिजली के पोल टूट गए (ETV Bharat Kota)

झालावाड़ में पुलिया बह गई: झालावाड़ जिले के अकलेरा इलाके के खजूरी गांव के पास धार गंगा नदी के उफान से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई. इससे ग्रामीणों का आवागमन रुक गया है. बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है. ग्राम पंचायत कोहरीझर के उपसरपंच राधेश्याम रूहेला ने बताया कि बीमार और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाना भी मुश्किल हो गया है. ग्रामीण समाधान का इंतजार कर रहे हैं.

