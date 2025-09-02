हिसार: पूरे हरियाणा में इन दिनों भारी बारिश हो रही है. बारिश के कारण हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है. बात अगर हिसार जिले की करें तो यहां सैकड़ों गांव बारिश के पानी में डूब चुका है. जिले में 7 ड्रेनेज टूटने से 180 गांवों में पानी भरा हुआ है. तीस से अधिक गांवों में बिजली गुल है. वहीं, कई स्कूलों में भी बारिश का पानी भर गया है. इस बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

छत गिरने से महिला की मौत: भारी बारिश के कारण नारनौद के कोथकला में मकान का छत गिरने से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि तीन लोग घायल हो गए हैं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. घायलों की मानें तो पूरा परिवार सो रहा था. इस बीच छत गिरने से रायशा नाम की महिला की मौत हो गई. जबकि तीन लोग घायल हो गए. घायलों में मृतका के पति, आसीन, रफीना शामिल हैं. इनका उपचार चल रहा है.

फसलों को हुआ भारी नुकसान: वहीं, जिले के पातन और घिराए के पास एक हजार एकड़ में फसल डूबी है. बारिश के कारण गांव में जलभराव है. नमी ज्यादा होने से सुड़ी कपास की फसलों को खतरा है. हांसी बरवाला मार्ग पर हाईवे पर पांच जगहों पर ड्रेन टूटी है. हांसी बरवाला मार्ग पर पानी जमा हो गया है. तीन हजार एकड़ में फसल डूब चुकी है.

जिले के इन स्कूलों में भरा पानी: भारी बारिश के कारण बांस , बडाला, किशनगढ़, किनाला, बिठमडा, राजवी, अनाज मंडी बरवाला,ढाणी खान बहादुर, सारंगपुर, सरसाना, डाटा, नारनौद, शाहपुर आर्य नगर स्याहडवा, साबर वास गांव के स्कूलों में पानी भरा हुआ है.

अस्पताल और सीएससी सेंटर में भरा पानी: बरवाला के सरकारी अस्पताल में पानी भर गया है. पिछपडी के सीएससी सेंटर में पानी भर गया है. बारिश के कारण ढढेरी में गांव में पांच मकान गिर गए. खेडी बरकी पातन में ड्रेन टूटने से पानी घुस गया है. गंगवा की ढाणियों में पानी घुस गया है.

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिफ्ट करने के आदेश: इस बारे में सरपंच पृथ्वी सिंह ने कहा कि "शाहपुर आर्य नगर, मिगनी खेडा, सीसवाल, मात्रश्याम, पातन गांव में पानी घुसा है. हिसार के सेक्टर सोलह सत्रह में चंदन नगर, इंडस्ट्रियल एरिया सिसाय, भाटला मे खांडा खेडी फीडरो पर पानी पहुंच चुका है. जल भराव से आर्य नगर बरवाला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिफ्ट करने के आदेश दिए गए है."

इन क्षेत्रों में बिजली गुल: हिसार के सिसाय, कोहली, स्याडवा, धमाना, दुबेट, चिकनवाल, आर्य नगर धीरणवास, रावत खेड़ा टोकस पातस हिंदवान, रावलवास शाहपुर दुबेट, न्योली मात्रश्याम सहित अन्य गांव में बिजली गुल होने के कारण लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है.

कैबिनेट मंत्री ने दिया आश्वासन: कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने बरवाला विधानसभा क्षेत्र के राजली, बुगाना, सुलखनी, मिर्जापुर आदि गांवों का दौरा किया. इस दौरान कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा, "विभागीय श्रमिकों के अलावा मनरेगा श्रमिकों को भी जल निकासी और अन्य राहत कार्यों में लगाया जाएगा. क्षेत्र में जलभराव से फसलों को काफी नुकसान हुआ है. जिला उपायुक्त की तरफ से राजस्व अधिकारियों से नुकसान की रिपोर्ट लेकर सरकार को भेज दी गई है. वर्तमान में क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान को दर्ज करने के लिए इन गांवों के नाम को भी जल्द ही जोड़ दिया जाएगा. वर्तमान स्थिति को लेकर मेरी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी बात हुई है. उन्होंने कहा कि सरकार फसलों को हुए नुकसान की भरपाई करेगी."

कांग्रेस का हरियाणा सरकार पर आरोप: इस बीच कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष बृजलाल बहबलपुरिया एवं एआईसीसी सदस्य राजेश संदलाना ने गंगवा, लाडवा, कैमरी सहित पूरे जिले का दौरा कर किसानों को हुए भारी नुकसान का जायजा लिया. किसानों ने कांग्रेस नेता को बताया कि, "ड्रेन टूटने से उनकी फसलें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं. इस पर कांग्रेस नेता बहबलपुरिया ने कहा कि, "खेतों में कई-कई फिट पानी है. फसलें पूरी तरह डूब चुकी हैं. न केवल गंगवा, लाडवा कैमरी क्षेत्र में बल्कि आदमपुर, नारनौंद, उकलाना, हांसी सहित पूरे हिसार जिले के यही हालात हैं. गांवों में पानी भरा हुआ है और ग्रामीण भारी परेशानी से गुजर रहे हैं. भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है." वहीं, एआईसीसी सदस्य राजेश संदलाना ने कहा कि, "घग्गर ड्रेन ओवरफ्लो होकर शाहपुर गांव में टूटने से हजारों एकड़ फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं. गांवों में कई फुट पानी भर गया है, लेकिन भाजपा सरकार और उसका प्रशासन मूक दर्शक बने बैठे हैं."

