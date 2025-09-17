ETV Bharat / state

मौसम की मार से बीमार हुआ हिमाचल का सेब, सस्ता होगा इस बार एप्पल, रेट में क्यों आई गिरावट

इस साल बारिश के कारण कई बागवानों का सेब बगीचों में ही फंसा था, लेकिन हिमाचल में अब मानसून के कमजोर पड़ते ही सेब सीजन ने रफ्तार पकड़ ली है. मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों से मंडियों में सेब पहुंचना शुरू हो गया है. 14 सितंबर को मंडियों में कुल 4,42,258 पेटियां बिकने को पहुंची, जिसमें 2,35,415 पेटियां प्रदेश की विभिन्न मंडियों में भेजी गई. वहीं, 2,06,843 पेटियों को बाहरी राज्यों की विभिन्न मंडियों को भेजा गया, जो पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है. 2024 में 14 सितंबर को मंडियों में 2,62,535 पेटियां बिकने को पहुंची थी, जिसमें 1,33,119 पेटियां प्रदेश की विभिन्न मंडियों में बिकी थी. वहीं, 1,29, 416 पेटियां बाहरी राज्यों की विभिन्न मंडियों को भेजी गई थी.

प्रदेश में मौसम साफ होने पर मंडियों में सेब की आमद कितनी रहेगी. इसके जवाब में एपीएमसी ढली सब्जी मंडी 25 सालों से मुंशी का काम कर रहे आरआर ठाकुर ने कहा कि 'मौसम खुलने के बाद मंडियों में सेब की आमद बहुत बड़ी तादाद में तो नहीं होगी, क्योंकि इस बार जून में ही अच्छी बारिश होने से लो हाइट में सेब सीजन 15 दिन पहले शुरू हो गया था. ऐसे में लो हाइट में सेब सीजन समाप्त हो गया है. इस तरह से अब मंडियों में हाइट का ही सेब आएगा.'

हिमाचल में पिछली साल सेब का उत्पादन कम रहा था. पिछली साल 14 सितंबर तक मंडियों में 1,22,44,695 पेटियां मंडियों में पहुंची थी. इसमें 75,47,523 पेटियां प्रदेश की विभिन्न मंडियों में बिकने लिए पहुंची थी. वहीं 46,79,172 सेब की पेटियां बाहरी राज्यों की विभिन्न मंडियों में भेजी गई थी. वहीं, इस साल 14 सितंबर तक प्रदेश सहित बाहरी राज्यों की मंडियों में सेब की 1,69,62,156 सेब की पेटियां पहुंच चुकी हैं. सड़कें बंद होने के कारण अभी तक 97,07,775 पेटियां प्रदेश की मंडियों में ही बिकने के लिए पहुंची है. वहीं बाहरी मंडियों में 72,54,381 पेटियां भेजी गई हैं.

प्रदेश में भारी बारिश से इस बार सेब की चमक पर असर पड़ा है. वहीं, सड़कें बंद होने से बागवानों को मंडियों तक सेब पहुंचना में भी भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. भले ही सेब का उत्पादन इस बार पिछले साल के मुकाबले अधिक हुआ हो, लेकिन आपदा के कारण खस्ता हालत सड़कों की वजहह से सेब सीजन रफ्तार नहीं पकड़ पाया था. कुछ दिनों से ही मौसम खुलते ही मंडियों में अधिक संख्या में सेब की पेटियां पहुंचनी शुरू हुई हैं.

एकतरफ जहां बागवानों को सेब के रेट कम मिले हैं, वही खुदरा बाजार में उपभोक्ता को सेब सस्ता जरूर मिलेगा. प्रदेश में पिछले सालों के मुकाबले में सेब उत्पादन तो इस बार अधिक रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन लगातार बारिश, बंद हुई सड़कों और धुंध की वजह से ए ग्रेड क्वालिटी का सेब मंडियों में कम आ रहा है. मंडियों तक पहुंचने वाला अधिकतर सेब काला होने के साथ बी और सी ग्रेड पहुंच रहा है ये ए ग्रेड क्वालिटी की तुलना में सस्ते दामों पर बिक रहा है. यही वजह है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों के खुदरा बाज़ारों में उपभोक्ताओं को इस बार सेब सस्ता मिलेगा.

शिमला: हिमाचल का सेब देशभर में अपनी चमक, मिठास और क्वालिटी के लिए जाना जाता है. हिमाचल की आर्थिकी में सेब करोबार 5 हजार करोड़ का योगदान देता है, लेकिन छोटे पहाड़ी राज्य की पहचान कहे जाने वाले लाल सेब की चमक अबकी बार मौसम की मार से मंडियों में फीकी पड़ गई है. प्रदेश में लगातार जारी बारिश और अधिक धुंध पड़ने से सेब के रंग में कालापन आ गया है, जो सीधे तौर पर मंडियों में इसकी कीमत को प्रभावित कर रहा है.

सेब की क्वालिटी में दिन रात का अंतर

प्रदेश में पिछले साल की तुलना में इस बार सेब का उत्पादन अधिक रहने का अनुमान है, लेकिन इस बार मौसम की मार सेब पर पड़ी है. इसका मंडियों में रेट पर क्या असर रहने वाला है. इस पर आरआर ठाकुर ने कहा कि 'पिछले साल के मुकाबले इस साल सेब की क्वालिटी में दिन-रात का फर्क है. पिछली साल सेब पर ओला जरूर पड़ा था, लेकिन इस बार ओला तो नहीं गिरा पर अधिक बारिश होने और पौधों से पत्ते झड़ने की वजह से सेब में कालापन आ गया है. वहीं, इससे सेब खराब भी हुआ है. इससे रेट पर असर जरूर पड़ेगा.'

तीन सालों में ये रहा ए ग्रेड रॉयल डिलीशियस का रेट

प्रदेश में इस बार लगातार जारी बारिश की मार सेब के रेट पर कितनी पड़ी है इसका अंदाजा एपीएमसी की रेट लिस्ट से लगाया जा सकता है. एपीएमसी के अनुसार पिछले साल की तुलना में देखा जाए तो इस बार दिल्ली की आजादपुर मंडी में ए ग्रेड रॉयल डिलीशियस का होल सेल रेट 1800 रुपए चल रहा है. पिछली साल यानी वर्ष 2024 में यही भाव 1980 रुपए प्रति पेटी था. वहीं वर्ष 2023 में ये भाव सबसे अधिक 2496 रुपए प्रति पेटी रहा था.

रॉयल डिलीशियस सेब में बरसात और पतझड़ की वजह से धब्बे पड़ गए हैं. इसलिए पिछले साल 2700 रुपए से 3000 रुपए पेटी तक बिकने वाला रॉयल डिलीशियस सेब इस बार 2000 से लेकर 2400 रुपए प्रति पेटी बिक रहा है. वहीं थोड़ा धब्बे वाला या कम रंग वाला सेब 1200 रुपए से 1800 रुपए प्रति पेटी तक बिक रहा है. वहीं सेकंड ग्रेड का सेब 500 रुपए से लेकर 1200 प्रति बेटी तक बिक रहा है.-प्रताप सिंह, प्रधान, आढ़ती एसोसिएशन, एपीएमसी मंडी, ढली

सिर्फ अच्छी क्वालिटी के बढ़िया रेट

प्रदेश में लगातार बारिश होने के बाद मौसम अब खुलने लगा है. इसका सब्जी मंडी में असर दिखने लगा है. अधिक बारिश होने से सड़कें बंद हो गई थीं. इस वजह से बीच में सेब मंडियों में कम पहुंचता रहा. अब जैसे ही मौसम खुल रहा है मंडियों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों से अच्छी क्वालिटी का सेब भी आना शुरू हो गया है. दाम पिछले साल के मुकाबले कम हैं, लेकिन इसके बाद भी बढ़िया क्वालिटी का सेब मंडियों में अच्छे रेट पर ही बिक रहा है. वहीं, कम क्वालिटी का सेब लो रेट पर बिक रहा है. अधिक बारिश और लगातार धुंध पड़ने से सेब काला पड़ गया है, जिस कारण ऐसे सेब का मंडियों में कम रेट मिल रहा है. वहीं धूप वाली साइट का जो अच्छा सेब मंडियों में आ रहा है, उसके बागवानों को अच्छे भाव मिल रहे हैं.

इस बार सेब का हुआ अधिक उत्पादन (ETV Bharat)

कश्मीरी सेब आने से गिरेंगे रेट

हिमाचल के साथ साथ जम्मू के इलाकों में आपदा के कारण सड़कें खराब हैं. मौसम साफ होते ही सड़कें खोलने के कार्य में भी अब तेजी आएगी. ऐसे में कश्मीर का सेब भी देश की विभिन्न मंडियों में पहुंचना शुरू हो जाएगा. इसका मंडियों में क्या असर होगा. इसके जवाब में आरआर ठाकुर ने कहा कि 'कश्मीर का सेब साफ और चमकदार होता है. मौसम की वजह से वहां से अभी गाड़ियां मंडियों में नहीं पहुंच रही थी तो बागवानों को सेब के अच्छे रेट मिले. अब दो दिनों से कश्मीर का सेब मंडियों में पहुंचना शुरू हो गया है. इस वजह से मार्केट अब डाउन जा सकती है.'

इस बार सेब के रेट गिरे (ETV Bharat)

15 से 20 फीसदी कम पहुंचा सेब

मौसम खुलने पर सेब सीजन किस तरह से चल रहा है और बागवानों को किस प्रकार के रेट मिल रहे हैं. इसके जवाब में एपीएमसी ढली मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान प्रताप सिंह ने कहा कि 'इस बार सीजन बारिश के कारण लेट हुआ है. अगर सेब की फसल साढ़े तीन करोड़ से पौने चार करोड़ पेटियां भी है तो मंडियों में गैप से सेब पहुंचा है. पिछले सालों में अब तक मंडियों में 70 से 75 फीसदी फसल मंडियों में पहुंच जाती थी, लेकिन अबकी बार मंडियों में गैप में 50 से 60 फीसदी सेब ही पहुंचा है, लेकिन इस दौरान सेब के रेट कम रहे, लेकिन दामों में स्थिरचा रही. कश्मीर में भी सेब सीजन देरी से शुरू हो रहा है. हिमाचल और कश्मीर में सड़कें टूटी हैं. कश्मीर का गाला वैरायटी का सेब 25 अगस्त के बाद आना शुरू हो जाता था, वो अभी भी आना शुरू नहीं हुआ है, इसलिए मंडियों में सेब के रेट स्थिर बने हुए थे. हालांकि मंडियों में कम सेब आने की वजह से शुरुआत में अच्छा रेट होता है इसलिए शुरू में बागवानों का सेब बहुत अच्छे रेट पर बिका है. अभी गैप में सेब आ रहा था, इसलिए कल तक मंडी में अच्छे क्वालिटी के सेब के रेट में तेजी थी, लेकिन अब कश्मीर से सेब आना शुरु हुआ इससे सेब के रेट में तेजी थम गई है. अब मंडियों में प्रति पेटी पर 100 से 200 रुपये प्रति पेटी दाम गिर गए हैं.'

मंडी पहुंची सेब की पेटियां (ETV Bharat)

इस साल 3.66 करोड़ सेब पेटियों का अनुमान



हिमाचल में इस बार सेब उत्पादन पिछले साल से अधिक रहने का अनुमान लगाया गया है. प्रदेश भर में सेब पैदा करने वाले जिलों में अबकी बार 3.66 करोड़ पेटियां उत्पादन रहने का अनुमान है. इसमें सबसे अधिक सेब जिला शिमला में 2.53 करोड़ पेटियां होने की संभावना है. प्रदेश सेब की अधिक पैदावार भी जिला शिमला में ही होती है. वहीं, कुल्लू जिले में 70.75 लाख सेब की पेटियां होने का अनुमान लगाया है. इसी तरह से किन्नौर जिले में 41.52 लाख, मंडी जिले में 28.58 लाख, चंबा जिले में 6.16 लाख, सिरमौर जिले में 3.19 लाख, लाहौल स्पीति में 63 हजार, कांगड़ा में 24 हजार, सोलन में 9 हजार, बिलासपुर में 1800, हमीरपुर में 300 और ऊना जिले में सबसे कम 100 पेटियां सेब उत्पादन रहने का अनुमान लगाया गया है.

2025 में सेब उत्पादन का अनुमान (ETV Bharat)

सेब उत्पादन अधिक पर क्वालिटी नहीं

इस बार प्रदेश भर में सेब का उत्पादन पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है. बागवानों को अच्छी आय होने की उम्मीद थी, लेकिन लगातार बारिश और पतझड़ की वजह से सेब में कालापन आ गया है, जिस कारण सेब की क्वालिटी पर इसका असर पड़ा है. इसलिए मंडियों में बागवानों में उम्मीद के मुताबिक सेब का रेट नहीं मिल रहा है. दूसरा हिमाचल सेब की कीमत अब कश्मीर के सेब पर भी निर्भर है, जैसे ही कश्मीर में सेब सीजन रफ्तार पकड़ेगा. हिमाचल के सेब का भाव मंडियों में और गिर जाएगा.- संजीव चौहान

मंडियों में अच्छी क्वालिटी का सेब आने की कम संभावना

प्रदेश में मौसम खुल गया है जिस कारण हाइट में सेब सीजन भी चल पड़ा है. अब निजी कंपनियों के आने से आने वाले समय में पहाड़ पर ही अच्छी क्वालिटी का सेब बिकेगा, क्योंकि कंपनियां अच्छी क्वालिटी का सेब खरीद कर कोल्ड स्टोर रख रही हैं. मार्केट में अच्छा सेब काम आने की संभावना है. प्राइवेट कंपनियों ने सीए स्टोर खोले हैं, इसलिए उनके लिए भी सेब खरीदना कंपल्शन है.

10 सालों में सेब उत्पादन का आंकड़ा (ETV Bharat)

उद्यान विभाग की ओर से जारी आंकड़ों पर गौर करें तो 2024-25 में सेब उत्पादन 2.51 करोड़ पेटियां सेब पैदावार हुई थी. इसी तरह से 2023-24 में प्रदेश में 2.11 करोड़ पेटियां सेब का उत्पादन हुआ था. उस दौरान सेब के बॉक्स का स्टैंडर्ड साइज 24 किलो का था. इसी तरह से साल 2022-23 में हिमाचल में सेब उत्पादन 3.36 करोड़ पेटी रहा था. उस समय सेब के बॉक्स का स्टैंडर्ड साइज 20 किलो वजन का था. वहीं, 2021-22 में प्रदेश में 3.05 करोड़ पेटी, 2020-21 में 2.40 करोड़ पेटियां, 2019-20 में 3.24 करोड़, साल 2018-19 में 1.65 करोड़, 2017-18 में सेब, 2.08 करोड़ पेटी, 2016-17 में 2.40 करोड़, 2015-16 में 3.88 करोड़ पेटी का उत्पादन हुआ था. 2024 में टेलीस्कोपिंग बॉक्स में सेब बिकना बंद हो गया था. टेलीस्कोपिंग बॉक्स में 28 से 30 किलो सेब आता था.

