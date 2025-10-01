ETV Bharat / state

दिल्ली में बारिश के पानी में डूब गए रावण! सड़कों पर तैरते दिखे पुतले, सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को बताया जिम्मेदार

इस भारी बारिश में पुतले बनाने वाले कारीगरों पर मुसीबत आ गई है. पुतले बर्बाद होने से उनका हजारों-लाखों का नुकसान हो गया है.

बर्बाद हुए रावण के पुतले (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 1, 2025 at 1:46 AM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह से जारी झमाझम बारिश ने दशहरे की तैयारियों में खलल डाल दिया है. कई इलाकों में रामलीला के लिए बनाए गए रावण के पुतले पानी में भीगकर क्षतिग्रस्त हो गए, वहीं अलग-अलग स्थलों पर जलभराव की वजह से आयोजकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

सबसे पहले राजौरी गार्डन इलाके की बात करें तो यहां मंगलवार सुबह 11 बजे पंप मंगवाकर रावण के पुतले को स्थापित करने का काम शुरू ही हुआ था कि अचानक तेज बारिश ने सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया. पुतला पूरी तरह भीग गया और सजावट बिगड़ गई. इसी तरह तिमारपुर इलाके में भी दशहरे के लिए बनाए गए पुतले बारिश के कारण खराब हो गए. आयोजक जहां-तहां प्लास्टिक से ढककर पुतलों को बचाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन लगातार बरसात ने हालात बिगाड़ दिए.

मयूर विहार फेस-3 का हाल भी अलग नहीं है. यहां रामलीला ग्राउंड में जलभराव होने से कार्यक्रम प्रभावित हो गया. स्थानीय निगम पार्षद प्रियंका गौतम खुद पंप मंगवाकर पानी की निकासी के काम में जुटी हुई थीं. उन्होंने बताया कि सुबह से हो रही लगातार बारिश से पूरा मैदान पानी-पानी हो गया है. सबसे ज्यादा असर वेस्ट विनोद नगर के बद्रीनाथ पार्क में देखने को मिला, यहां रामलीला को सुरक्षा कारणों से स्थगित करना पड़ा.

बारिश में बर्बाद हुए रावण
भारी बारिश के कारण रावण के विशाल पुतले मंगलवार शाम को झुके और क्षतिग्रस्त हो गए, तितारपुर में, सड़कों पर पानी भरने और भारी बारिश के कारण पुतले भीग गए. सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में रावण के पुतलों से छिली हुई सामग्री फुटपाथ पर पड़ी दिखाई दे रही है, जबकि लोग बचे हुए पुतलों को बचाने की कोशिश करते नजर आए.

लव कुश रामलीला समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कहा, "अचानक बारिश के कारण हमारे पुतले थोड़े गीले हो गए हैं, क्योंकि तीनों पुतलों को उनकी ऊंचाई के कारण बाहर रखा गया था. हमें कल उनकी मरम्मत करवानी होगी." श्री राम धार्मिक लीला समिति के प्रेस सचिव रवि जैन ने कहा, "हम अभी रावण का पुतला स्थापित करने वाले थे, लेकिन भारी बारिश के कारण हमें इसे स्थगित करना पड़ा. शुक्र है कि हमने जल्दी शुरुआत नहीं की, वरना भारी नुकसान हो सकता था."

दुर्गा पूजा आयोजकों को भी मौसम में अचानक बदलाव का सामना करना पड़ा क्योंकि अप्रत्याशित बारिश के कारण पंडालों में सामान्य से कम भीड़ रही.

इस बार दिल्ली में रावण डुबो के मारे जा रहे- सौरभ भारद्वाज

आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को हुई भारी बारिश के बाद बीजेपी की कड़ी आलोचना की. x पर एक पोस्ट में, भारद्वाज ने शालीमार बाग में रामलीला की स्थिति पर प्रकाश डाला और दावा किया कि नालों की सफाई पर काफी पैसा बर्बाद किया गया. लेकिन बारिश के दौरान शहर की हालत बेहद खराब हो गई. "फुलेरा पंचायत का काम देखिए - खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग में रामलीला की हालत देखिए। नालों की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपये के ठेके दिए गए। बारिश के दौरान दिल्ली की हालत बेहद खराब हो गई," भारद्वाज ने लिखा।

दिल्ली में अभी जारी रहेगी बारिश, येलो अलर्ट जारी
इस बीच, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली-एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले दो-तीन दिनों में हल्की बारिश का अनुमान जताया है. IMD के वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि कल दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा, कुमार ने दावा किया कि अगले दो दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है. इससे पहले, दिल्ली में मौसम में अचानक बदलाव देखा गया, कई इलाकों में तेज़ हवाएं चलीं और बारिश हुई., मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात में काफी देरी हुई.

अचानक हुई इस बारिश ने रावण के पुतले बनाने वाले कारीगरों के लिए मुसीबत पैदा कर दी है, भीषण बारिश में कई परिवारों का काफी नुकसान हुआ है. ये कारीगर परिवार सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं.

