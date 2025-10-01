ETV Bharat / state

दिल्ली में बारिश के पानी में डूब गए रावण! सड़कों पर तैरते दिखे पुतले, सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को बताया जिम्मेदार

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह से जारी झमाझम बारिश ने दशहरे की तैयारियों में खलल डाल दिया है. कई इलाकों में रामलीला के लिए बनाए गए रावण के पुतले पानी में भीगकर क्षतिग्रस्त हो गए, वहीं अलग-अलग स्थलों पर जलभराव की वजह से आयोजकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

सबसे पहले राजौरी गार्डन इलाके की बात करें तो यहां मंगलवार सुबह 11 बजे पंप मंगवाकर रावण के पुतले को स्थापित करने का काम शुरू ही हुआ था कि अचानक तेज बारिश ने सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया. पुतला पूरी तरह भीग गया और सजावट बिगड़ गई. इसी तरह तिमारपुर इलाके में भी दशहरे के लिए बनाए गए पुतले बारिश के कारण खराब हो गए. आयोजक जहां-तहां प्लास्टिक से ढककर पुतलों को बचाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन लगातार बरसात ने हालात बिगाड़ दिए.

मयूर विहार फेस-3 का हाल भी अलग नहीं है. यहां रामलीला ग्राउंड में जलभराव होने से कार्यक्रम प्रभावित हो गया. स्थानीय निगम पार्षद प्रियंका गौतम खुद पंप मंगवाकर पानी की निकासी के काम में जुटी हुई थीं. उन्होंने बताया कि सुबह से हो रही लगातार बारिश से पूरा मैदान पानी-पानी हो गया है. सबसे ज्यादा असर वेस्ट विनोद नगर के बद्रीनाथ पार्क में देखने को मिला, यहां रामलीला को सुरक्षा कारणों से स्थगित करना पड़ा.

बारिश में बर्बाद हुए रावण

भारी बारिश के कारण रावण के विशाल पुतले मंगलवार शाम को झुके और क्षतिग्रस्त हो गए, तितारपुर में, सड़कों पर पानी भरने और भारी बारिश के कारण पुतले भीग गए. सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में रावण के पुतलों से छिली हुई सामग्री फुटपाथ पर पड़ी दिखाई दे रही है, जबकि लोग बचे हुए पुतलों को बचाने की कोशिश करते नजर आए.

लव कुश रामलीला समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कहा, "अचानक बारिश के कारण हमारे पुतले थोड़े गीले हो गए हैं, क्योंकि तीनों पुतलों को उनकी ऊंचाई के कारण बाहर रखा गया था. हमें कल उनकी मरम्मत करवानी होगी." श्री राम धार्मिक लीला समिति के प्रेस सचिव रवि जैन ने कहा, "हम अभी रावण का पुतला स्थापित करने वाले थे, लेकिन भारी बारिश के कारण हमें इसे स्थगित करना पड़ा. शुक्र है कि हमने जल्दी शुरुआत नहीं की, वरना भारी नुकसान हो सकता था."