बस्तर में मूसलाधार बारिश से तबाही, दंतेवाड़ा में बाढ़ जैसे हालात, हाई अलर्ट घोषित - HEAVY RAINS IN BASTAR

बस्तर के दंतेवाड़ा में लगातार तेज बारिश से जन जीवन अस्त व्यस्त है.

Flood in Dantewada
दंतेवाड़ा में बाढ़ से तबाही (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 26, 2025 at 10:22 PM IST

दंतेवाड़ा: बस्तर संभाग में बीते दो दिनों से भारी बारिश जारी है. इसकी वजह से पूरे बस्तर संभाग खासकर बीजापुर और दंतेवाड़ा में हालात खराब होते जा रहे हैं. दंतेवाड़ा में मूसलाधार बारिश से अधिकांश नदियां नाले उफान पर हैं. जिले में संभावित बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है. इस हालात को देखते हुए कलेक्टर कुणाल दुदावत ने जिले में हाई अलर्ट जारी किया है.

कलेक्टर ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा: दंतेवाड़ा कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया. इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नदी-नालों के जलस्तर की हर घंटे मॉनिटरिंग कर रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजी जाए. उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया जाएगा.

दंतेवाड़ा कलेक्टर की लोगों से अपील: बाढ़ के हालात को देखते हुए कलेक्टर ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें. केवल आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर जाएं, अन्यथा सुरक्षित रूप से घरों में रहें.

घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस सावधानी और सतर्कता ही सुरक्षा का सबसे प्रभावी उपाय है- कुणाल दुदावत, कलेक्टर, दंतेवाड़ा

लोगों का हुआ आर्थिक नुकसान: ईटीवी भारत की टीम मौके पर पहुंची और बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया. स्थानीय नागरिकों ने बातचीत में कहा कि बीते 6 वर्षों में पहली बार डंकनी नदी का जलस्तर इतना बढ़ा है कि नदी का पुल डूब गया आसपास के घर जलमग्न हो गए. जिला मुख्यालय में पानी घुसने से कई दुकानदारों को करोड़ों का नुकसान हुआ है.

दंतेवाड़ा जिला प्रशासन की क्या है तैयारी जानिए: बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम मुस्तैद है. बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू दल और आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा गया है.प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है. जिला प्रशासन द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है ताकि लोग तत्काल मदद मांग सकें.

FLOOD IN DANTEWADADANTEWADA PEOPLE AFFECTEDबस्तर संभाग में बारिशदंतेवाड़ा कलेक्टर कुणाल दुदावतHEAVY RAINS IN BASTAR

