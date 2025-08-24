ETV Bharat / state

बलरामपुर में भारी बारिश से परेशानी, नदी नालों का जलस्तर बढ़ा, जन जीवन अस्त व्यस्त - HEAVY RAINS IN BALRAMPUR

बलरामपुर में भारी बारिश से नदियों का जल स्तर बढ़ गया है. आसमानी आफत से जिले में जन जीवन प्रभावित हुआ है.

Balrampur River
बलरामपुर के नदी नाले उफान पर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 24, 2025 at 6:33 PM IST

बलरामपुर: वनांचल जिले बलरामपुर में बीते दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है. तीन दिनों से हो रही बारिश की वजह से जिले में नदी नाले सभी ऊफान पर है. सभी जल स्रोतों में पानी भर गया है. बारिश नहीं रुकने की वजह से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है. लोग जरूरी के काम नहीं कर पा रहे हैं. बाजार आना जाना भी मुश्किल हुआ है.

कन्हर और सेंदुर नदी का जल स्तर बढ़ा: बलरामपुर की प्रमुख नदियों में शुमार कन्हर नदी, सेंदुर नदी, चनान नदी और रिगड़ नदी सहित अन्य छोटी बड़ी नदियां उफान पर है. रामानुजगंज के स्थानीय नागरिक अमित गुप्ता ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि पूरे जिले में बीते तीन दिनों से बारिश हो रही है. जिससे सभी नदी नाले उफान पर हैं .नदी के दोनों किनारे पूरी तरह भरे हुए है.

बलरामपुर में भारी बारिश का असर (ETV BHARAT)

प्रशासन के द्वारा सभी नदी किनारे निगरानी के लिए पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई जाए. जिससे किसी भी अनहोनी को रोका जा सके- अमित गुप्ता, स्थानीय नागरिक

कन्हर नदी के पास बढ़ाई गई सुरक्षा: रामानुजगंज में कन्हर नदी के एनीकट के पास सुरक्षा बढ़ाई गई है. इसके अलावा राम मंदिर घाट और शिव मंदिर घाट के आसपास भी सुरक्षा के मद्देनज़र नगर पालिका के कर्मचारी और पुलिस विभाग के जवान गश्त और पेट्रोलिंग कर रहे हैं. लोगों को नदी किनारे नहीं जाने की सलाह दी जा रही है. जिससे किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके.

Rain In Balrampur
बलरामपुर में बारिश से नदी नाले उफान पर (ETV BHARAT)

रामानुजगंज छत्तीसगढ़ और झारखंड का सीमावर्ती जिला है. यहां झारखंड से भी लोग आते हैं. कन्हर नदी के एक तरफ झारखंड का गोदरमाना है और दूसरी तरफ रामानुजगंज है. रविवार को नदी के दोनों तरफ साप्ताहिक बाजार लगता है. जिसमें कई लोग अपने दैनिक जरूरतों के लिए खरीदारी करने पहुंचते हैं. लोगों की लापरवाही के कारण यहां हादसे का खतरा भी बना रहता है. पहले भी यहां बारिश के मौसम में एनीकट पार करने के दौरान घटनाएं हो चुकी है.

