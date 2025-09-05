ETV Bharat / state

उत्तराखंड में आपदा ने दिए गहरे जख्म, शिक्षक दिवस पर तालियां नहीं बल्कि सुनाई देगी टूटी कक्षाओं की गूंज - TEACHERS DAY 2025

उत्तराखंड को आपदा ने गहरे जख्म दिए हैं. भारी बारिश से कई स्कूलों को नुकसान पहुंचा है.

disaster in uttarakhand
उत्तराखंड में आपदा का कहर (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 5, 2025 at 7:36 AM IST

6 Min Read

देहरादून: आपदा के गहरे जख्म इस साल शिक्षक दिवस की रौनक को फीका करते दिख रहे हैं. खासतौर पर उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां आसमानी आफत ने शिक्षा व्यवस्था की नींव ही हिलाकर रख दी है. यहां आपदा से प्रभावित विद्यालयों का आंकड़ा पहाड़ सा बड़ा दिख रहा है. उधर प्रदेश के ऐसे कई इलाके हैं जहां शैक्षणिक व्यवस्था करीब करीब चौपट सी हो गई हैं. इस साल शिक्षक दिवस पर शैक्षणिक ढर्रे के बिखरने से जुड़ी ये रिपोर्ट बेहद अहम है, जो राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में हुए नुकसान के बारे में बताती है.

मानसून सीजन में आपदा ने ढाया कहर: इस मानसून सीजन में आपदा लोगों पर कहर बनकर टूटी है. खासतौर पर हिमालयी राज्यों के लिए तो ये बड़ा जख्म जैसा रहा. उत्तराखंड की बात करें तो यहां कई इलाके पूरी तरह से तबाह हो गए. ये हालात ना केवल रोजी-रोटी के संकट की तरफ इशारा करते दिखे बल्कि प्रदेश में नौनिहालों के भविष्य पर भी इससे काले बादल छा गए. शिक्षक दिवस पर इस साल शिक्षा विभाग कार्यक्रमों की तैयारी से ज्यादा क्षतिग्रस्त विद्यालयों के आंकड़े जुटाना में फोकस करता हुआ दिखाई दिया. विभाग का संवाद छात्रों से ज्यादा आपदा प्रबंधन विभाग से होने लगा, जो राज्य में शिक्षा के आधारभूत ढांचे को बड़ा नुकसान होने की तरफ इशारा कर रहा था.

उधम सिंह नगर जिले को सबसे ज्यादा नुकसान: इस बात को आंकड़ों के रूप में समझे तो प्रदेश में ऐसा एक भी जिला नहीं था जहां किसी विद्यालय को भारी बारिश के कारण क्षति न पहुंची हो. वैसे तो आसमानी आफत ने पर्वतीय जिलों में सबसे ज्यादा कोहराम मचाया, लेकिन शैक्षणिक आधारभूत ढांचे के रिकॉर्ड को हुए नुकसान का आंकड़ा देखें तो सबसे ज्यादा नुकसान उधम सिंह नगर जिले में हुआ. यहां पर 279 बेसिक और 26 माध्यमिक विद्यालयों को नुकसान हुआ. इसी तरह दूसरा नंबर देहरादून जिले का है, जहां 227 बेसिक और 44 माध्यमिक विद्यालयों को आपदा के दौरान नुकसान हुआ. इस तरह पूरे प्रदेश में कुल मिलाकर 1065 बेसिक और 344 माध्यमिक विद्यालयों को आपदा के चलते क्षति पहुंची है.

प्राकृतिक आपदा के कारण जिन विद्यालयों को नुकसान पहुंचा है उन्हें समय पर ठीक कराने का प्रयास किया जा रहा है. ऐसा पहली बार हुआ है, जब क्षतिग्रस्त विद्यालयों को ठीक करने के लिए आपदा मद से पैसा दिया गया है.
धन सिंह रावत, शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड

भवनों के पुनर्निर्माण में खर्च: शिक्षा विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग को विद्यालयों में हुए नुकसान का आकलन करने के बाद रिपोर्ट भेजी है. जिसमें पूरे प्रदेश के क्षतिग्रस्त विद्यालयों की सूचना दी गई है. शिक्षा विभाग को इस बार प्राकृतिक आपदा के कारण करीब 71 करोड़ 34 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. हालांकि यह नुकसान केवल विद्यालयी शिक्षा से जुड़ा है, उच्च शिक्षा में इससे अलग करीब 09 करोड़ का नुकसान होने का आकलन है. स्कूली शिक्षा के ओवरऑल नुकसान को देख तो बेसिक विद्यालयों में क्षतिग्रस्त भवनों के निर्माण में 51 करोड़ 36 लाख रुपए का खर्च आने की उम्मीद है. इसी तरह माध्यमिक विद्यालयों में करीब 19 करोड़ 97 लाख रुपए भवनों के पुनर्निर्माण में खर्च होंगे.

जरूरी कदम उठाने के निर्देश: खास बात यह है कि राज्य के ऐसे कई पर्वतीय क्षेत्र हैं जो पूरी तरह से या तो तबाह हो गए या फिर बाकी क्षेत्रों से अलग-थलग पड़ गए हैं. ऐसे क्षेत्रों में बच्चों की पढ़ाई भी चौपट हो गई है. आपदा के दर्द के बीच विद्यालयों में दाखिला और स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई मुश्किल होती दिख रही है, हालांकि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत कहते हैं कि बच्चों को विद्यालयों में दाखिला दिए जाने को लेकर समय सीमा बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है और विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है.

इन विद्यालयों को आपदा ने किया प्रभावित: आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों की संख्या में पर्वतीय जिलों के रिकॉर्ड को देखें तो इसमें पौड़ी जिला सबसे आगे दिखाई देता है यहां बेसिक में 93 विद्यालय और 73 माध्यमिक विद्यालयों को नुकसान पहुंचा है. इसमें बेसिक में 2 करोड़ 63 लाख और माध्यमिक में एक करोड़ 88 लाख रुपए की लागत अनुमानित है. गढ़वाल मंडल के बाकी जिलों की बात करें तो रुद्रप्रयाग में 54 बेसिक और 13 माध्यमिक विद्यालय क्षतिग्रस्त हुए हैं. जिनके लिए एक करोड़ 91 लाख और 83 लाख रुपए क्रमशः लागत के लिए अनुमानित है. टिहरी जिले में कुल 85 विद्यालय क्षतिग्रस्त हुए हैं. जिन पर 6 करोड़ 98 लाख रुपए लगने की उम्मीद है. हरिद्वार जिले में 88 विद्यालय आपदा से प्रभावित हुए हैं, जिसमें दो करोड़ 61 लाख रुपए लागत अनुमानित है. उत्तरकाशी जिले में भी 21 स्कूलों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें 2 करोड़ 33 लाख रुपए लागत की उम्मीद है. चमोली जिले में 111 स्कूलों को आपदा से नुकसान पहुंचा, जिसमें 5 करोड़ 93 लाख रुपए लागत की उम्मीद है

कुमाऊं मंडल में भी नुकसान: कुमाऊं मंडल में बागेश्वर जिले में 53 विद्यालयों को नुकसान पहुंचा जिसके लिए एक करोड़ 73 लाख रुपए का प्रस्ताव आपदा विभाग को भेजा गया है. पिथौरागढ़ जनपद में सबसे कम 11 विद्यालयों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 88 लाख रुपए लागत की उम्मीद है. चंपावत जिले में भी 72 स्कूलों को नुकसान पहुंचा है जिसके लिए 6 करोड़ 45 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए हैं. नैनीताल जनपद में 80 स्कूलों के लिए आपदा विभाग को आठ करोड़ 73 लाख रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है. जबकि अल्मोड़ा जनपद में भी 79 स्कूलों को आपदा से नुकसान हुआ और इसकी अनुमानित लागत 5 करोड़ 48 लाख रुपए रखी गई है.

सैकड़ों स्कूल आपदा के दर्द को झेल रहे: प्रदेश में जिस तरह सैकड़ों स्कूल आपदा के दर्द को झेल रहे हैं, उससे यह साफ है कि राज्य के हजारों छात्रों की पढ़ाई आपदा के कारण प्रभावित हुई हैं. शिक्षक दिवस पर इस बार माहौल कुछ अलग है, लेकिन उम्मीद टूटी नहीं है. भरोसा है नए सवेरे के आने का, जो नई ऊर्जा के साथ शिक्षक की सीख और शिक्षा के महत्व को बरकरार रखेगा.

पढ़ें:

देहरादून: आपदा के गहरे जख्म इस साल शिक्षक दिवस की रौनक को फीका करते दिख रहे हैं. खासतौर पर उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां आसमानी आफत ने शिक्षा व्यवस्था की नींव ही हिलाकर रख दी है. यहां आपदा से प्रभावित विद्यालयों का आंकड़ा पहाड़ सा बड़ा दिख रहा है. उधर प्रदेश के ऐसे कई इलाके हैं जहां शैक्षणिक व्यवस्था करीब करीब चौपट सी हो गई हैं. इस साल शिक्षक दिवस पर शैक्षणिक ढर्रे के बिखरने से जुड़ी ये रिपोर्ट बेहद अहम है, जो राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में हुए नुकसान के बारे में बताती है.

मानसून सीजन में आपदा ने ढाया कहर: इस मानसून सीजन में आपदा लोगों पर कहर बनकर टूटी है. खासतौर पर हिमालयी राज्यों के लिए तो ये बड़ा जख्म जैसा रहा. उत्तराखंड की बात करें तो यहां कई इलाके पूरी तरह से तबाह हो गए. ये हालात ना केवल रोजी-रोटी के संकट की तरफ इशारा करते दिखे बल्कि प्रदेश में नौनिहालों के भविष्य पर भी इससे काले बादल छा गए. शिक्षक दिवस पर इस साल शिक्षा विभाग कार्यक्रमों की तैयारी से ज्यादा क्षतिग्रस्त विद्यालयों के आंकड़े जुटाना में फोकस करता हुआ दिखाई दिया. विभाग का संवाद छात्रों से ज्यादा आपदा प्रबंधन विभाग से होने लगा, जो राज्य में शिक्षा के आधारभूत ढांचे को बड़ा नुकसान होने की तरफ इशारा कर रहा था.

उधम सिंह नगर जिले को सबसे ज्यादा नुकसान: इस बात को आंकड़ों के रूप में समझे तो प्रदेश में ऐसा एक भी जिला नहीं था जहां किसी विद्यालय को भारी बारिश के कारण क्षति न पहुंची हो. वैसे तो आसमानी आफत ने पर्वतीय जिलों में सबसे ज्यादा कोहराम मचाया, लेकिन शैक्षणिक आधारभूत ढांचे के रिकॉर्ड को हुए नुकसान का आंकड़ा देखें तो सबसे ज्यादा नुकसान उधम सिंह नगर जिले में हुआ. यहां पर 279 बेसिक और 26 माध्यमिक विद्यालयों को नुकसान हुआ. इसी तरह दूसरा नंबर देहरादून जिले का है, जहां 227 बेसिक और 44 माध्यमिक विद्यालयों को आपदा के दौरान नुकसान हुआ. इस तरह पूरे प्रदेश में कुल मिलाकर 1065 बेसिक और 344 माध्यमिक विद्यालयों को आपदा के चलते क्षति पहुंची है.

प्राकृतिक आपदा के कारण जिन विद्यालयों को नुकसान पहुंचा है उन्हें समय पर ठीक कराने का प्रयास किया जा रहा है. ऐसा पहली बार हुआ है, जब क्षतिग्रस्त विद्यालयों को ठीक करने के लिए आपदा मद से पैसा दिया गया है.
धन सिंह रावत, शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड

भवनों के पुनर्निर्माण में खर्च: शिक्षा विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग को विद्यालयों में हुए नुकसान का आकलन करने के बाद रिपोर्ट भेजी है. जिसमें पूरे प्रदेश के क्षतिग्रस्त विद्यालयों की सूचना दी गई है. शिक्षा विभाग को इस बार प्राकृतिक आपदा के कारण करीब 71 करोड़ 34 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. हालांकि यह नुकसान केवल विद्यालयी शिक्षा से जुड़ा है, उच्च शिक्षा में इससे अलग करीब 09 करोड़ का नुकसान होने का आकलन है. स्कूली शिक्षा के ओवरऑल नुकसान को देख तो बेसिक विद्यालयों में क्षतिग्रस्त भवनों के निर्माण में 51 करोड़ 36 लाख रुपए का खर्च आने की उम्मीद है. इसी तरह माध्यमिक विद्यालयों में करीब 19 करोड़ 97 लाख रुपए भवनों के पुनर्निर्माण में खर्च होंगे.

जरूरी कदम उठाने के निर्देश: खास बात यह है कि राज्य के ऐसे कई पर्वतीय क्षेत्र हैं जो पूरी तरह से या तो तबाह हो गए या फिर बाकी क्षेत्रों से अलग-थलग पड़ गए हैं. ऐसे क्षेत्रों में बच्चों की पढ़ाई भी चौपट हो गई है. आपदा के दर्द के बीच विद्यालयों में दाखिला और स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई मुश्किल होती दिख रही है, हालांकि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत कहते हैं कि बच्चों को विद्यालयों में दाखिला दिए जाने को लेकर समय सीमा बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है और विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है.

इन विद्यालयों को आपदा ने किया प्रभावित: आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों की संख्या में पर्वतीय जिलों के रिकॉर्ड को देखें तो इसमें पौड़ी जिला सबसे आगे दिखाई देता है यहां बेसिक में 93 विद्यालय और 73 माध्यमिक विद्यालयों को नुकसान पहुंचा है. इसमें बेसिक में 2 करोड़ 63 लाख और माध्यमिक में एक करोड़ 88 लाख रुपए की लागत अनुमानित है. गढ़वाल मंडल के बाकी जिलों की बात करें तो रुद्रप्रयाग में 54 बेसिक और 13 माध्यमिक विद्यालय क्षतिग्रस्त हुए हैं. जिनके लिए एक करोड़ 91 लाख और 83 लाख रुपए क्रमशः लागत के लिए अनुमानित है. टिहरी जिले में कुल 85 विद्यालय क्षतिग्रस्त हुए हैं. जिन पर 6 करोड़ 98 लाख रुपए लगने की उम्मीद है. हरिद्वार जिले में 88 विद्यालय आपदा से प्रभावित हुए हैं, जिसमें दो करोड़ 61 लाख रुपए लागत अनुमानित है. उत्तरकाशी जिले में भी 21 स्कूलों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें 2 करोड़ 33 लाख रुपए लागत की उम्मीद है. चमोली जिले में 111 स्कूलों को आपदा से नुकसान पहुंचा, जिसमें 5 करोड़ 93 लाख रुपए लागत की उम्मीद है

कुमाऊं मंडल में भी नुकसान: कुमाऊं मंडल में बागेश्वर जिले में 53 विद्यालयों को नुकसान पहुंचा जिसके लिए एक करोड़ 73 लाख रुपए का प्रस्ताव आपदा विभाग को भेजा गया है. पिथौरागढ़ जनपद में सबसे कम 11 विद्यालयों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 88 लाख रुपए लागत की उम्मीद है. चंपावत जिले में भी 72 स्कूलों को नुकसान पहुंचा है जिसके लिए 6 करोड़ 45 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए हैं. नैनीताल जनपद में 80 स्कूलों के लिए आपदा विभाग को आठ करोड़ 73 लाख रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है. जबकि अल्मोड़ा जनपद में भी 79 स्कूलों को आपदा से नुकसान हुआ और इसकी अनुमानित लागत 5 करोड़ 48 लाख रुपए रखी गई है.

सैकड़ों स्कूल आपदा के दर्द को झेल रहे: प्रदेश में जिस तरह सैकड़ों स्कूल आपदा के दर्द को झेल रहे हैं, उससे यह साफ है कि राज्य के हजारों छात्रों की पढ़ाई आपदा के कारण प्रभावित हुई हैं. शिक्षक दिवस पर इस बार माहौल कुछ अलग है, लेकिन उम्मीद टूटी नहीं है. भरोसा है नए सवेरे के आने का, जो नई ऊर्जा के साथ शिक्षक की सीख और शिक्षा के महत्व को बरकरार रखेगा.

पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

TEACHERS DAY 2025UTTARAKHAND DISASTERDEHRADUN LATEST NEWSशिक्षक दिवस 2025TEACHERS DAY 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.