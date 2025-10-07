ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश ने रोकी रफ्तार, सड़क पर रेंगती दिखीं गाड़ियां

बारिश ने बढ़ाई मुसीबत ( ANI )

Published : October 7, 2025 at 11:18 PM IST | Updated : October 7, 2025 at 11:29 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में मौसम अचानक मौसम बदल गया है. बीते 24 घंटों में हल्की बारिश और तेज हवाओं के चलते क्षेत्र में ठंडक बढ़ गई है. इस बीच कई इलाकों में आज भारी बारिश हुई है. बारिश के साथ ओलावृष्टि ने भी लोगों को चौंका दिया जिससे सड़कों पर सफेद ओलों की चादर बिछ गई और तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई. आसमान में अभी भी घने बादल छआए हुए हैं. पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, सीलमपुर, लक्ष्मीनगर, शाहदरा और मयूर विहार सहित कई इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे लोगों को वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. मौसम के अचानक बदलने से जहां एक ओर लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर जलभराव ने परेशानी बढ़ा दी. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जाम की स्थिति बन गई खासकर रिंग रोड, आईटीओ, मौजपुर, लाजपत नगर और विकास मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. बारिश के पानी से कई अंडरपास और सड़कों पर जलभराव हो गया. इससे दोपहिया और छोटे वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया. देर शाम हुई मूसलाधार बारिश ने सड़कों को जाम कर दिया और जगह-जगह जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ.

