दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश ने रोकी रफ्तार, सड़क पर रेंगती दिखीं गाड़ियां

दिल्ली और एनसीआर में मंगलवार शाम हुई तेज बारिश ने राजधानी की रफ्तार थाम दी. सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया.

बारिश ने बढ़ाई मुसीबत
बारिश ने बढ़ाई मुसीबत (ANI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 7, 2025 at 11:18 PM IST

Updated : October 7, 2025 at 11:29 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में मौसम अचानक मौसम बदल गया है. बीते 24 घंटों में हल्की बारिश और तेज हवाओं के चलते क्षेत्र में ठंडक बढ़ गई है. इस बीच कई इलाकों में आज भारी बारिश हुई है. बारिश के साथ ओलावृष्टि ने भी लोगों को चौंका दिया जिससे सड़कों पर सफेद ओलों की चादर बिछ गई और तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई. आसमान में अभी भी घने बादल छआए हुए हैं.

पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, सीलमपुर, लक्ष्मीनगर, शाहदरा और मयूर विहार सहित कई इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे लोगों को वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. मौसम के अचानक बदलने से जहां एक ओर लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर जलभराव ने परेशानी बढ़ा दी. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जाम की स्थिति बन गई खासकर रिंग रोड, आईटीओ, मौजपुर, लाजपत नगर और विकास मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. बारिश के पानी से कई अंडरपास और सड़कों पर जलभराव हो गया. इससे दोपहिया और छोटे वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया. देर शाम हुई मूसलाधार बारिश ने सड़कों को जाम कर दिया और जगह-जगह जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ.

IGI एयरपोर्ट पर संचालन प्रभावित

IGI एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए एयरपोर्ट प्राधिकरण ने कहा कि भारी बारिश के कारण उड़ानों के संचालन पर असर पड़ा है. 'हमारी ग्राउंड टीमें सभी एजेंसियों के साथ मिलकर यात्रियों को सुगम अनुभव देने में जुटी हैं. यात्रियों से अनुरोध है कि अपनी उड़ानों की ताज़ा जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइंस से संपर्क करें'..

मौसम विभाग के अनुसार यह बारिश पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण हुई है और आने वाले एक-दो दिनों तक हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है. विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दी है. तेज बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.

वहीं,बुधवार को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 31-33°C और 20-22°C के बीच रहने की उम्मीद है, दोनों तापमान सामान्य के आसपास रहेंगे. सुबह के समय उत्तर-पूर्व दिशा से 5-10 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चलने का अनुमान है. आईएमडी के अनुसार, दोपहर के समय हवाएं धीरे-धीरे उत्तर-पश्चिम दिशा से 10-15 किमी प्रति घंटे की गति तक बढ़ जाएंगी और शाम और रात के दौरान उत्तर-पश्चिम दिशा से 10-15 किमी प्रति घंटे की गति पर रहेंगी.

