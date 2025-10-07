धनबाद में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, SNMMCH के वार्ड में घुसा पानी
धनबाद में रातभर बारिश होने से कई जगह पानी है, यहां तक कि SNMMCH में भी पानी भर गया है.
Published : October 7, 2025 at 4:42 PM IST
धनबादः कोयलांचल में बीती रात हुई जोरदार बारिश ने पूरे इलाके को अस्त व्यस्त कर डाला है. सड़क से लेकर अस्पताल तक हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है. बारिश का असर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में देखने को मिला, जहां बारिश का पानी वार्डों तक जा पहुंचा. वहीं अस्पताल के वार्डों में पानी घुसने से मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.
परिजनों को मरीज तक जाने में हो रही है दिक्कत
वार्डों तक जाने का रास्ता जलमग्न हो गया, जिससे डॉक्टरों और नर्सों को भी काम करने में कठिनाई हुई. एक्स-रे रूम तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है. मरीजों को दवाइयां और दूसरी सामग्री पहुंचाने में भी परिजनों को दिक्कत हो रही है. यहां सभी को पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है.
अस्पताल में मरीजों का रहना मुश्किल
वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों ने बताया कि पिछले कई घंटों से पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है. एक मरीज के परिजन ने बताया वार्ड में पानी भर गया है, बैठने तक की जगह नहीं है. कई दिनों से मेरा मरीज भर्ती है, लेकिन अब तो अस्पताल में रहना भी मुश्किल हो गया है. प्रशासन को जल्द व्यवस्था करनी चाहिए.
जल निकासी की व्यवस्था ठीक नहींः स्थानीय
इधर, शहर की सड़कों पर भी जलजमाव से आम लोगों की मुसीबत बढ़ गई है. जगह-जगह घुटनों तक पानी जमा होने से राहगीरों को आने-जाने में परेशानी हो रही है. वाहनों की लंबी कतारें लग गई. वहीं नालों के उफान से कई इलाकों में गंदा पानी घरों तक पहुंच गया. लोगों का कहना है कि हर साल बारिश में यही स्थिति बनती है, लेकिन नगर निगम और प्रशासन की ओर से जल निकासी की ठोस व्यवस्था नहीं की जाती है.
एसएनएमएमसीएच के वरीय प्रबंधक डॉ सुमन कुमार ने कहा कि सोमवार की रात बारिश काफी हुई, जिससे कुछ वार्ड में पानी घुस गया. अस्पताल काफी नीचे है. बस्ती ऊंचाई पर है. बस्ती का पानी अस्पताल में तक पहुंच जाता है. हालांकि रात में सफाई कर्मचारी पानी की निकासी में जुटे रहे. मरीजों कोई परेशानी ना हो इसका ख्याल जाता है
ये भी पढ़ें-
तीन महीने बाद पर्यटकों के लिए खोला गया बेतला नेशनल पार्क, बारिश से हुआ है भारी नुकसान
गढ़वा में लगातार बारिश से अंडरपास जलमग्न और नदियां उफान पर, धनबाद में मैथन और पंचेत डैम का जलस्तर बढ़ा
लोहरदगा में बारिश ने कुम्हारों की मेहनत पर फेरा पानी, आर्थिक नुकसान के मुहाने पर खड़े 'शिल्पकार'