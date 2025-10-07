ETV Bharat / state

धनबाद में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, SNMMCH के वार्ड में घुसा पानी

धनबादः कोयलांचल में बीती रात हुई जोरदार बारिश ने पूरे इलाके को अस्त व्यस्त कर डाला है. सड़क से लेकर अस्पताल तक हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है. बारिश का असर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में देखने को मिला, जहां बारिश का पानी वार्डों तक जा पहुंचा. वहीं अस्पताल के वार्डों में पानी घुसने से मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

परिजनों को मरीज तक जाने में हो रही है दिक्कत

वार्डों तक जाने का रास्ता जलमग्न हो गया, जिससे डॉक्टरों और नर्सों को भी काम करने में कठिनाई हुई. एक्स-रे रूम तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है. मरीजों को दवाइयां और दूसरी सामग्री पहुंचाने में भी परिजनों को दिक्कत हो रही है. यहां सभी को पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है.

अस्पताल में मरीजों का रहना मुश्किल

वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों ने बताया कि पिछले कई घंटों से पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है. एक मरीज के परिजन ने बताया वार्ड में पानी भर गया है, बैठने तक की जगह नहीं है. कई दिनों से मेरा मरीज भर्ती है, लेकिन अब तो अस्पताल में रहना भी मुश्किल हो गया है. प्रशासन को जल्द व्यवस्था करनी चाहिए.

जल निकासी की व्यवस्था ठीक नहींः स्थानीय