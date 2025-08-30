ETV Bharat / state

भारी बारिश ने दशम फॉल की खूबसूरती में लगाया चार चांद, विहंगम नजारे को देखने पहुंच रहे सैलानी - BEAUTY OF DASHAM WATERFALL

लगातार हो रही बारिश से रांची के दशम जलप्रपात की खूबसूरती और बढ़ गई है, इसे देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है.

BEAUTY OF DASHAM WATERFALL
दशम जलप्रपात का खूबसूरत नजारा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 30, 2025 at 2:07 PM IST

रांचीः झारखंड के शहरी इलाकों से बाहर निकलते ही घने जंगल, पहाड़ी नदियां, हरे-भरे पेड़ों से घिरे पहाड़, इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते नजर आते हैं. इन सबके बीच बारिश के मौसम में झारखंड के जंगलों में मौजूद जलप्रपात यानी वॉटरफॉल का नजारा देखते ही बनता है. हाल के दिनों में भारी बारिश की वजह से झारखंड के मशहूर जल प्रपातों में से एक रांची के 'दशम फॉल' की भव्यता सैलानियों को आकर्षित कर रही है. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वॉटरफॉल के आसपास की कुछ जगहों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं ताकि कोई दुर्घटना न हो.

दशम जलप्रपात की खूबसूरती पर बात करते सैलानी (Etv Bharat)

नजारे का दीदार कर बेहद खुश हैं सैलानी

ऐसा ही नजारा देखते ही लोग खुशी से झूम उठते हैं. सेल्फी लेने की होड़ मची है. फैमिली फोटोग्राफी भी हो रही है. लोग कह रहे हैं कि दशम फॉल का ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा. आमतौर पर लोग गर्मी के मौसम में फॉल का दीदार करने पहुंचते हैं.

BEAUTY OF DASHAM WATERFALL
दशम जलप्रपात देखने आई सैलानी (Etv Bharat)

पानी कम होने की वजह से फैमिली पिकनिक के दौरान लोग नहाते भी है. लेकिन अभी बारिश के मौसम में नदियां उफान पर हैं. कांची नदी करीब 144 फीट की ऊंचाई से दशम फॉल में गिरती है.

BEAUTY OF DASHAM WATERFALL
दशम जलप्रपात का आनंद लेती लड़की (Etv Bharat)

वॉटरफॉल के नीचे जाने पर रोक

गर्मी के दिनों में पहाड़ी पर दस धाराएं बन जाती हैं लेकिन अभी नदी के उफान की वजह से नजारा विहंगम है. फॉल के पास बने सेल्फी प्वाइंट तक पानी की फुहार पहुंच रही है. पर्यटन मित्रों ने फॉल के नीचे जाने पर रोक लगा रखी है क्योंकि तेज बहाव के कारण जानमाल का नुकसान हो सकता है.

BEAUTY OF DASHAM WATERFALL
दशम जलप्रपात का अद्भुत दृश्य (Etv Bharat)

सैलानियों को सलाह और अपील

मौसम केंद्र ने रांची समेत राज्य के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में 30 अगस्त को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर रखा है. लिहाजा, फॉल के आसपास जाने से बचने की सलाह भी दी गई है. दरअसल, बारिश की वजह से पत्थरों पर फिसलने का खतरा बना रहता है. लिहाजा, पर्यटन मित्रों की मुस्तैदी बढ़ गई है. फिर भी कुछ लोग जोखिम वाले इलाकों में जाने से बाज नहीं आ रहे हैं.

BEAUTY OF DASHAM WATERFALL
रांची के दशम जलप्रपात का आनंद लेते पर्यटक (Etv Bharat)
BEAUTY OF DASHAM WATERFALL
दशम जलप्रपात का आनंद लेते पर्यटक (Etv Bharat)

कुछ सैलानियों का कहना है कि लोगों की लापरवाही की वजह से ही दुर्घटनाएं होती हैं. ऐसी जगहों पर अपनी सुरक्षा का खुद ख्याल रखना चाहिए. इस अद्भुत नजारे का गवाह बने सैलानी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे एक बार बारिश के सीजन में दशम फॉल का दीदार करने जरूर आएं.

