कोरिया में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, सड़कों पर पेड़ गिरे, लोगों ने खुद की पहल

कोरिया में सोमवार को भारी बारिश हुई. इससे कई घरों में पानी भर गया है ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

पेड़ गिरे, ट्रैफिक जाम: भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर तीन से चार बड़े पेड़ सड़क पर गिर गए, जिससे यातायात घंटों बाधित रहा. पेड़ गिरने से राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.

कोरिया: छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है. भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी हालात बन रहे हैं. कई घरों और खेतों में पानी भर गया है. जिले में सोमवार की दोपहर अचानक हुई तेज बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया. घरों में पानी भरने से कई लोगों का सामान खराब हो रहा है.

लोगों ने खुद की पहल: स्थानीय ग्रामीणों ने स्थिति को देखते हुए खुद स पहल की और कुल्हाड़ी और कुछ हथियारों से पेड़ों को काटने का काम शुरू कर दिया. ग्रामीणों की तत्परता से कुछ ही देर बाद धीरे-धीरे यातायात किसी तरह बहाल हो सका.

सड़कों पर पेड़ गिरे, लोगों ने खुद की पहल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आपदा प्रबंधन में लापरवाही: ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में आपदा प्रबंधन विभाग की टीम को तत्काल मौके पर पहुंचना चाहिए था, लेकिन लापरवाही के कारण लोगों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया. जिम्मेदारी नहीं निभाने की वजह से हमें ही अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क से पेड़ हटाने पड़ रहे हैं.

लोगों की पहल से किसी तरह यातायात बहाल हो गया लेकिन इस घटना ने सवाल खड़ा कर दिया है कि आपदा प्रबंधन की भूमिका केवल कागजों तक ही सीमित है या वास्तव में जनहित में सक्रिय भी है.

प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी बारिश से बुरा हाल: भारी बारिश से पुल-पुलिया और कच्चे घर गिर रहे हैं. कहीं-कहीं ये जानलेवा भी हो रहे हैं. बालोद जिले के गुंडरदेही थाना क्षेत्र में भी दीवार गिरने से एक युवक की मौत हो गई. वहीं बस्तर जिले में बारिश पहले ही तबाही मचा चुकी है. 3 सिंतबर की रात बस्तर में भी कच्चे घर की दीवार गिरने और मलबे में दबने से मासूम छात्र की मौत हो गई थी. अब तक बस्तर जिले में ही मौतों का आंकड़ा 7 तक पहुंच गया है.