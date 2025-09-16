ETV Bharat / state

मसूरी में कुदरत का कहर: भारी तबाही, सड़कें टूटीं, मकान ढहे, नेपाली मूल के एक व्यक्ति की मौत

मसूरी में बड़ा नुकसान. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 16, 2025 at 11:42 AM IST 3 Min Read