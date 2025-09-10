ETV Bharat / state

भीलवाड़ा: जिले में अत्यधिक बारिश से दलहनी फसलें हुई खराब, किसान मायूस

फसल खराबा ( ETV Bharat Bhilwara )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 10, 2025 at 2:23 PM IST 3 Min Read

भीलवाड़ा: जिले में इस बार मानसून सक्रिय रहने के कारण किसानों ने बड़ी उम्मीद के साथ खरीफ की फसलों की बुवाई की थी. यहां किसानों द्वारा बोई गई दलहनी फसलों, मूंग व उड़द की फसल खराब हो गई है. ऐसे में किसान मायूस नजर आ रहे हैं और सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं. प्रदेश भर में इस बार मानसून सक्रिय रहा. जून महीने के अंतिम सप्ताह व जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में अच्छी बारिश होने के कारण किसानों ने बड़ी उम्मीद के साथ इस बार दलहनी फसलों, मूंग व उड़द की फसल की बुवाई की थी. शुरुआती दौर में फसलें खेतों में अच्छी तरह लहलहा रही थी, लेकिन रक्षाबंधन के करीब इन दलहनी फसलों, विशेषकर उड़द की फसल में पीला रोग का प्रकोप फैल गया. इस कारण फसल में लगभग 50% नुकसान हो गया. हाल ही के दिनों में हुई बारिश से जो बची-खुची फसल थी, उसमें भी भारी मात्रा में खराबी हुई है. अब किसानों को सिर्फ 10% उत्पादन होने की संभावना है. अब किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस बार 'राम' तो रूठ गया, लेकिन 'राज' से मुआवजे की उम्मीद लगाए बैठे हैं. भीलवाड़ा में फसलें खराब (ETV Bharat Bhilwara)