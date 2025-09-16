ETV Bharat / state

नैनीताल: कोटाबाग में बरसाती नाले में बही सरकारी गाड़ी, एक व्यक्ति लापता, 2 की बमुश्किल बची जान

उत्तराखंड प्रदेश भारी बारिश का कहर झेल रहा है. सभी जिलों में मूसलाधार बारिश से जननीवन अस्त व्यस्त हो गया है.

नैनीताल में भारी बारिश. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 16, 2025 at 11:24 AM IST

Updated : September 16, 2025 at 11:45 AM IST

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के कालाढुंगी विधानसभा क्षेत्र के कोटाबाग में देर रात हादसा हुआ है, जहां बरसाती नाले को पार करने के दौरान एक बोलेरो गाड़ी नाले के तेज बहाव में बह गई. हादसे में एक युवक लापता है जबकि गाड़ी में फंसे दो लोगों की मुश्किल से जान बची है.

सूचना के बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ कालाढूंगी पुलिस लापता युवक की तलाश में जुटी हुई है. बताया जा रहा कि घटना सोमवार देर रात करीब 11:30 बजे की है. भारी बारिश के चलते कोटाबाग से पतालिया को जाने वाली सड़क पर गुरणि नाला उफान पर आ गया. इस दौरान बोलेरो सवार तीन लोग नाले को पार करने की कोशिश की. तेज बहाव में गाड़ी बह गई. गाड़ी बहता देख लोगों में चीख पुकार मच गई. इस दौरान स्थानीय लोगों ने किसी तरह से दो लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया.

मूसलाधार बारिश से जननीवन अस्त व्यस्त. (ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार, कार में पतलिया निवासी दीपक रस्तोगी, दीपु कन्याल और अनिल बिष्ट सवार थे. घंटों की मशक्कत के बाद दीपु कन्याल और अनिल बिष्ट को सकुशल बरामद कर सुरक्षित स्थान पर लाया गया. दोनों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. वहीं दीपक रस्तोगी का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है.

एसडीआरएफ और ग्रामीणों ने मिलकर लगातार अभियान चलाया, लेकिन रात भर की प्रयासों के बावजूद अभी तक दीपक रस्तोगी की कोई भी जानकारी नहीं मिली है. रेस्क्यू अभियान अब भी जारी है.

कालाढुंगी विधानसभा क्षेत्र के हालात. (ETV Bharat)

पुलिस क्षेत्राधिकारी सुमित पांडे ने बताया कि देर रात पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच सर्च अभियान चलाया लेकिन अंधेरा होने के चलते लापता दीपक रस्तोगी का कोई पता नहीं. आज भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है.

जानकारी मिली है कि ये बोलेरो वाहन पतलिया लोक निर्माण विभाग के एक्सक्यूटिव इंजीनियर, PMGSY का सरकारी वाहन बताया जा रहा है. प्रशासन ने भी घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस को मौके पर तैनात किया है, ताकि हरसंभव मदद दी जा सके और लापता व्यक्ति को खोजा जा सके.

प्रशासन ने अपील की है कि बारिश के दौरान नदी नाले को पार न करें. नदी किनारे पुलिस के चेतावनी बोर्ड लगाने के बाद भी लोग जबरदस्ती नदी नाले में अपनी गाड़ियों को उतार रहे हैं जिसके चलते हादसे हो रहे हैं.

बोलेरो कार. (ETV Bharat)

नैनीताल जिले में बार देर रात से भारी बारिश हो रही है जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है. नदी नाले उफान पर हैं, नैनीताल पुलिस ने लोगों से बारिश में सावधानी बरतनी की अपील की है.

