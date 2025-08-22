ETV Bharat / state

बूंदी के नैनवा में 9 घंटे में 13 इंच तो कापरेन में 20 घंटे में इतनी बारिश, कई इलाके जलमग्न - BUNDI HEAVY RAINFALL

बूंदी में मानसून ने जबरदस्त कहर बरपाया है. जिले के नैनवा उपखंड में महज 9 घंटे में 13.30 इंच बारिश दर्ज की गई है.

बूंदी में बाढ़ जैसे हालात
बूंदी में बाढ़ जैसे हालात (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 22, 2025 at 11:18 PM IST

4 Min Read

बूंदी : जिले में भारी बारिश का क्रम लगातार जारी है और सेना बुलाने की स्थिति बनी हुई है. यहां तक की जिले के नैनवा उपखंड में 9 घंटे में ही 13 इंच से ज्यादा बारिश हो गई है. दूसरी तरफ कापरेन में बाढ़ जैसे हालात है. यहां पर बीते 20 घंटे में 13 इंच के आसपास बारिश हुई है. ऐसे में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. सबसे गंभीर स्थिति नैनवा और कापरेन में देखने को मिल रही है. कापरेन में भी काफी तेज बारिश हो रही है. साथ ही कोडक्या बालाजी वह अन्य इलाके डूबे हुए हैं. कापरेन कस्बे में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. मेज व अन्य नदी नाले काफी उफान पर हैं.

कार्यवाहक जिला कलेक्टर और एडीएम बूंदी सुदर्शन सिंह तोमर का कहना है कि सेना बुलाने जैसी स्थिति बनी हुई है. नैनवा उपखंड में सुबह 8 से लेकर शाम 5:00 बजे तक 338 एमएम बारिश रिकार्ड की गई है. यह 13.30 इंच के आसपास है. इसके अलावा कापरेन इलाके में 120 एमएम बारिश आज सुबह से हुई है, जबकि गुरुवार रात को 212 एमएम बारिश रिकार्ड की गई थी. दोनों को मिलाकर 333 एमएम बारिश हुई है, यह भी करीब 13 इंच के आसपास है.

इसे भी पढ़ें: कोटा में सेना ने संभाली कमान, मंत्री ट्रैक्टर से तो बिरला ट्रक से पहुंचे बाढ़ पीड़ितों के बीच, बचाव अभियान तेज

बूंदी में सेना बुलाने की तैयारी
बूंदी में सेना बुलाने की तैयारी (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)

जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ राधेश्याम शर्मा का कहना है कि इतनी बारिश हो सकती है. क्योंकि काफी तेज बारिश की चेतावनी से इलाके में पहले ही दी हुई थी. कुछ घंटे में 13 इंच बारिश। हो जाना भी अत्यधिक भारी बारिश माना जाएगा.

मेज नदी की पापड़ी पुलिया से बंद हुआ ट्रैफिक : दूसरी तरफ लाखेरी के नजदीक मेज नदी की पुलिया पर पानी आ जाने के चलते रास्ते को बंद कर दिया गया है. इसका असर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भी देखने को मिला है. इसके ट्रैफिक को भी नेशनल हाईवे 52 और 148 डी की तरफ डायवर्ट किया गया है. दूसरी तरफ इस इलाके में अधिकांश गांव में कच्चे मकान हैं. ऐसे में उनके टूटने का खतरा बना हुआ है. कुछ कच्चे मकान टूट भी गए हैं. लोगों का कहना है कि उन्होंने पानी का इस तरह का जलजला पहली बार देखा है. पूर्व सरपंच रहे राजेंद्र कुमार राजपुरोहित का कहना है कि काफी नुकसान लोगों को हो गया है. अभी तो बारिश का पानी बढ़ता ही जा रहा है, यह बड़ा खतरा बना हुआ है.

नैनवा में 13 इंच बारिश
नैनवा में 13 इंच बारिश (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)

लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकल रहे : कार्यवाहक जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर का कहना है कि आज केशोरायपाटन में सुबह 8:00 से शाम 5:00 बजे तक 165 एमएम बारिश रिकार्ड की गई है. बूंदी का औसत 104.86 रहा है. कई गांव डूब जैसे क्षेत्र में बने हुए हैं. इनको लेकर पहले से ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के कंपनी तैनात थी.

इसे भी पढ़ें:सूरवाल बांध में पलटी 10 लोगों से भरी नाव, 8 को बचाया, दो लोगों की तलाश जारी

इसके अलावा सिविल डिफेंस के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं. नाव के जरिए फंसे लोगों को निकाला जा रहा है. साथ ही उनके भोजन और अन्य शेल्टर की व्यवस्था की जा रही है. इसके साथ ही कापरेन में अभी भी काफी तेज बारिश हो रही है. एसपी राजेंद्र मीणा और आला पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी यही मौजूद हैं. अगर स्थिति और विकट होती है तो रात में या कल सुबह सेना की मदद लेनी पड़ेगी. हम इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं.

बूंदी : जिले में भारी बारिश का क्रम लगातार जारी है और सेना बुलाने की स्थिति बनी हुई है. यहां तक की जिले के नैनवा उपखंड में 9 घंटे में ही 13 इंच से ज्यादा बारिश हो गई है. दूसरी तरफ कापरेन में बाढ़ जैसे हालात है. यहां पर बीते 20 घंटे में 13 इंच के आसपास बारिश हुई है. ऐसे में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. सबसे गंभीर स्थिति नैनवा और कापरेन में देखने को मिल रही है. कापरेन में भी काफी तेज बारिश हो रही है. साथ ही कोडक्या बालाजी वह अन्य इलाके डूबे हुए हैं. कापरेन कस्बे में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. मेज व अन्य नदी नाले काफी उफान पर हैं.

कार्यवाहक जिला कलेक्टर और एडीएम बूंदी सुदर्शन सिंह तोमर का कहना है कि सेना बुलाने जैसी स्थिति बनी हुई है. नैनवा उपखंड में सुबह 8 से लेकर शाम 5:00 बजे तक 338 एमएम बारिश रिकार्ड की गई है. यह 13.30 इंच के आसपास है. इसके अलावा कापरेन इलाके में 120 एमएम बारिश आज सुबह से हुई है, जबकि गुरुवार रात को 212 एमएम बारिश रिकार्ड की गई थी. दोनों को मिलाकर 333 एमएम बारिश हुई है, यह भी करीब 13 इंच के आसपास है.

इसे भी पढ़ें: कोटा में सेना ने संभाली कमान, मंत्री ट्रैक्टर से तो बिरला ट्रक से पहुंचे बाढ़ पीड़ितों के बीच, बचाव अभियान तेज

बूंदी में सेना बुलाने की तैयारी
बूंदी में सेना बुलाने की तैयारी (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)

जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ राधेश्याम शर्मा का कहना है कि इतनी बारिश हो सकती है. क्योंकि काफी तेज बारिश की चेतावनी से इलाके में पहले ही दी हुई थी. कुछ घंटे में 13 इंच बारिश। हो जाना भी अत्यधिक भारी बारिश माना जाएगा.

मेज नदी की पापड़ी पुलिया से बंद हुआ ट्रैफिक : दूसरी तरफ लाखेरी के नजदीक मेज नदी की पुलिया पर पानी आ जाने के चलते रास्ते को बंद कर दिया गया है. इसका असर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भी देखने को मिला है. इसके ट्रैफिक को भी नेशनल हाईवे 52 और 148 डी की तरफ डायवर्ट किया गया है. दूसरी तरफ इस इलाके में अधिकांश गांव में कच्चे मकान हैं. ऐसे में उनके टूटने का खतरा बना हुआ है. कुछ कच्चे मकान टूट भी गए हैं. लोगों का कहना है कि उन्होंने पानी का इस तरह का जलजला पहली बार देखा है. पूर्व सरपंच रहे राजेंद्र कुमार राजपुरोहित का कहना है कि काफी नुकसान लोगों को हो गया है. अभी तो बारिश का पानी बढ़ता ही जा रहा है, यह बड़ा खतरा बना हुआ है.

नैनवा में 13 इंच बारिश
नैनवा में 13 इंच बारिश (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)

लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकल रहे : कार्यवाहक जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर का कहना है कि आज केशोरायपाटन में सुबह 8:00 से शाम 5:00 बजे तक 165 एमएम बारिश रिकार्ड की गई है. बूंदी का औसत 104.86 रहा है. कई गांव डूब जैसे क्षेत्र में बने हुए हैं. इनको लेकर पहले से ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के कंपनी तैनात थी.

इसे भी पढ़ें:सूरवाल बांध में पलटी 10 लोगों से भरी नाव, 8 को बचाया, दो लोगों की तलाश जारी

इसके अलावा सिविल डिफेंस के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं. नाव के जरिए फंसे लोगों को निकाला जा रहा है. साथ ही उनके भोजन और अन्य शेल्टर की व्यवस्था की जा रही है. इसके साथ ही कापरेन में अभी भी काफी तेज बारिश हो रही है. एसपी राजेंद्र मीणा और आला पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी यही मौजूद हैं. अगर स्थिति और विकट होती है तो रात में या कल सुबह सेना की मदद लेनी पड़ेगी. हम इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

FLOOD IN RAJASTHANRAJASTHAN RAINबूंदी भारी बारिशएनडीआरएफ रेस्क्यू बूंदीBUNDI HEAVY RAINFALL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या रुकेगा सरोगेसी का दुरुपयोग, जानें देखभाल से व्यापार तक, कानूनी और नैतिक अड़चनें

ऑनलाइन गेमिंग बिल को राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी, जानिए इसके उल्लंघन पर कितनी होगी सजा

उपराष्ट्रपति चुनाव में तेलुगु गौरव का तत्व अहम भूमिका में, इंडिया ब्लॉक को है उम्मीद

AIR कम तो आयुष के इन कोर्स में ले सकते हैं प्रवेश, 1 से 2 लाख रैंक तक मिलेगा एडमिशन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.