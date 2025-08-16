रायपुर: अगले एक सप्ताह तक दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश होगी और मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होगी. कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी का भी अलर्ट है. दक्षिण ओडिशा और उससे सटे उत्तरी आंध्र प्रदेश तट पर कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव के कारण प्रदेश में मौसम की ये स्थिति बनी है.

जन्माष्टमी के दिन छत्तीसगढ़ का मौसम: मौसम केंद्र रायपुर ने जन्माष्टमी के दिन बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. चार जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी. राज्य में एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा और गरज के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है. कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा में मौसम साफ रहेगा. वहीं 17 और 18 अगस्त को भी मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है.

16 अगस्त को छत्तीसगढ़ में बारिश का येलो अलर्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)

जन्माष्टमी के तीन दिन बाद भारी से बहुत भारी बारिश: 19 अगस्त को छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस दिन उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश और मेघगर्जन के साथ वज्रपात का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है.

19 अगस्त को छत्तीसगढ़ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)

गरज बिजली और ओलावृष्टि के दौरान क्या करें.

गरज की आवाज सुनने पर तुरंत घर के अंदर जाए या फिर बाहर है तो कहीं आश्रय लें. पेड़ों के नीचे शरण ना लें बिजली गिरने से फूस की झोपड़ियों और एस्बेस्टस की छत वाले घरों को नुकसान हो सकता है, छतें उड़ सकती हैं. बिजली या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग ना करें. बिजली के तारों से दूर रहें

पिछले 24 घंटे कैसा रहा मौसम: पिछले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ के पांचों संभागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि डगुवार और बस्तर संभाग में एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा हुई. राजनांदगांव में सबसे ज्यादा 119.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई.

छत्तीसगढ़ में अब तक कितनी हुई बारिश: छत्तीसगढ़ में 1 जून से 15 जुलाई तक 717.3 मिलीमीटर बारिश हुई है. सबसे ज्यादा बारिश बलरामपुर में 1139.9 मिलीमीटर बारिश हुई. इसके अलावा जांजगीर चांपा, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में भी अच्छी बारिश हुई है. बाकी के जिलों में सामान्य बारिश हुई. बेमेतरा, कोंडागांव, सुकमा, सरगुजा में सामान्य से कम बारिश हुई.