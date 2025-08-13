लखनऊ : पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में मौसम सामान्य रहा. इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर झमाझम बारिश हुई. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ज्यादातर स्थानों पर मध्यम व हल्की बारिश रिकाॅर्ड की गई.

यूपी में बारिश (Photo credit: ETV Bharat)

पिछले 24 घंटे में पूर्व उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 11 मिली मीटर के सापेक्ष 9.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जोकि सामान्य से 11% कम है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 8.7 के सापेक्ष 7.3 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 16% कम है.

मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, वहीं 40 से अधिक जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का भी येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 48 घंटे तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश हो सकती है.

यूपी में मौसम अपडेट (Photo credit: ETV Bharat)

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, भारी बारिश होने से बाढ़ग्रस्त इलाकों की स्थिति और भी खराब होने की संभावना है. उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री तथा अधिकारी लगातार बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं. लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. बाढ़ से सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पीएसी के जवानों को तैनात किया गया है. भारी बारिश होने के कारण बाढ़ के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो रही है.

इन जिलों में भारी बारिश की संभावना : मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बरेली, पीलीभीत एवं आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है.

गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना : मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फ़तेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है.

यूपी में मौसम (Photo credit: ETV Bharat)

भारी वर्षा होने की संभावना : मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है.

अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि : राजधानी में मंगलवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा. आसमान साफ होने के कारण तेज धूप निकली. मंगलवार को दिनभर तेज धूप खिलने से अधिकतम तापमान में प्रभावी वृद्धि दर्ज की गई. सोमवार के मुकाबले मंगलवार को अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकाॅर्ड किया गया, जोकि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकाॅर्ड किया गया जोकि सामान्य है.

यूपी में मौसम (Photo credit: ETV Bharat)

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, बुधवार को बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 32 व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

मौसम वैज्ञानिक डा. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार को उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों के ज्यादातर स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है. वहीं दोनों संभागों के आइसोलेटेड स्थान पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. बारिश के दौरान गरज चमक के साथ बिजली भी गिर सकती है. 48 घंटे तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.





