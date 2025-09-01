चंडीगढ़/पंचकूलाः हरियाणा में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल हो चुका है. इसी बीच मौसम विभाग की ओर आने वाले समय में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई और स्थानीय स्तर पर बाढ़ की आशंका भी जताई गई है. इसे देखते हुए हरियाणा सरकार की ओर से सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है. मुख्य सचिव की ओर से सभी फील्ड अधिकारियों को मुख्यालय पर बने रहने और 5 सितम्बर तक क्षेत्र के हालातों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश निर्देश दिए हैं. कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकूला सहित कई जिलों में बारिश के कारण कई स्कूलों में छुट्टियां दे दी गई है.
मुख्य सचिव ने वरीय अधिकारियों को भेजा पत्रः हरियाणा के मुख्य सचिव ने सभी मंडल आयुक्तों, रेंज आईजीपी, एडीजीपी, उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और सब-डिवीजन मजिस्ट्रेट को लिखे एक पत्र में कहा है कि "भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा आगामी दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है और स्थानीय स्तर पर बाढ़ की आशंका भी जताई गई है". पत्र में आगे कहा गया है. इस अवधि में मुख्य सचिव या गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर पर स्वीकृति के बिना, किसी भी अधिकारी को अवकाश की अनुमति न दी जाए.
गुरुग्राम जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरीः गुरुग्राम में बिगड़ते हालातों के बीच डीसी ने सभी कॉर्पोरेट और निजी कार्यालयों को निर्देश दिया है कि भारी बारिश को देखते हुए कार्यालय अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दें. प्रशासन ने सभी से निवेदन किया है कि गुरुग्राम जाना अवॉइड करें.
- बारिश को लेकर प्रशासन की एडवाइजरी
- भारी बारिश के बाद जिला प्रशासन का बड़ा फैसला
- जिले के सभी कॉर्पोरेट और निजी कार्यालयों को निर्देश
- कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दें
- कल सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास के निर्देश
- सोमवार को दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक 100 मि.मी. से अधिक वर्षा दर्ज
- मौसम विभाग का अनुमान 02 सितम्बर 2025 को ऑरेंज अलर्ट जारी
- भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना
पंचकूला में 2 सितंबर को चारों ब्लॉक के स्कूल रहेंगे बंदः पंचकूला की उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि भारी बारिश के कारण जिला के चारों ब्लॉक मोरनी, बरवाला, पिंजौर और रायपुररानी के स्कूलों की आगामी कल, 2 सितंबर को छुट्टी रहेगी. उन्होंने बताया कि मोरनी ब्लाॅक के सभी स्कूल कल बंद रहेंगे.
बरवाला के ये स्कूल रहेंगे बंद: बरवाला के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल (जीएसएसएस) बरवाला, परवाला, जीएसएसएस और एचपीएस कोट, जीएसएसएस जलौली, जीपीएस अलीपुर टाउन, जीपीएस और जीएमएस नग्गल, जीपीएस मट्टावाला, जीपीएस और जीएमएस खंगेसरा, जीपीएस अलीपुर, जीपीएस कनौली, जीपीएस खेतपराली, जीएमएसएसएस और जीएमएस बतौड और टिब्बी के स्कूल बंद रहेंगे.
पिंजौर और अन्य क्षेत्र के स्कूल बंद: पिंजौर ब्लाॅक के जीपीएस और जीएमएस प्रेमपुरा, जीएसएसएस भोरिया, जीएसएसएस और जीपीएस भरगोदाम, जीपीएस बनोई व गोदाम, जीपीएस और जीएचएस बुर्जकोटिया, जीपीएस अंबवाला, जीएमएस नाडा साहिब, जीपीएस उपेरी चैकी, जीएसएसएस धतोगरा, जीपीएस जलौली, खोई, तोरान, डकरोग और जीएमएस भवाना, जीपीएस टागरा कलीराम, जीएमएसपीएस टागरा हकीमपुर, जीपीएस झोलूवाल, जीएमएस और जीपीएस रथपुर, जीपीएस धर्मपुर, जीएसएसएस पिंजौर, जीएमएसपीएस कुतेबावाला, जीपीएस धमसु, जीपीएस नाला डगरोग, जीपीएस और जीएसएसएस मल्लाह, जीपीएस जोहरीवाला, जीएसएसएस और जीएमएसपीएस मरावाला, जीएसएसएस नवनगर, जीपीएस गोरखनाथ, जीपीएस शाहपुर, जीपीएस रायपुर और जीपीएस धोलुवाल के स्कूल बंद रहेंगे.
रायपुररानी ब्लॉक के स्कूल: बताया गया कि रायपुररानी ब्लॉक के जीएसएसएस भूड और जीएसएसएस समलेहडी के स्कूल भी बंद रहेंगे. इस संबंध में स्कूल प्रबंधकों को इस सूचना को अग्रेषित करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं.
