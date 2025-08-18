ETV Bharat / state

राजस्थान में बारिश और मौसम अलर्ट, अगले चार दिन भारी बारिश की संभावना - WEATHER UPDATE IN RAJASTHAN

राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर तेज होने जा रहा है. मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है.

राजस्थान में बारिश और मौसम (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 18, 2025 at 2:54 PM IST

जयपुर: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. राज्य के कई जिलों में रविवार को मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, वहीं आने वाले दिनों में बारिश का दौर और तेज होने के संकेत हैं. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, अगस्त के अंतिम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में मानसूनी तंत्र सक्रिय होने से राज्य के अधिकांश इलाकों में बारिश की गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना जताई गई है.

अगले तीन से चार दिनों में दक्षिणी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. विभाग ने कहा है कि भारी बारिश और बिजली गिरने की स्थिति में नदियों-तालाबों और पानी भरे इलाकों में अनावश्यक आवाजाही से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें. ग्रामीण और किसानों को भी खेतों में काम करने के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

18 अगस्त को दर्ज मौसम की स्थिति: मौसम विभाग के अनुसार रविवार को पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों और पश्चिमी राजस्थान के कई स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई. इस दौरान राज्य में सर्वाधिक वर्षा चिकली (डूंगरपुर) में 51 मिमी दर्ज की गई, जबकि अधिकतम तापमान जैसलमेर में 40.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सिरोही में 20.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

रविवार को जमकर बरसे मेघ: पूर्वी राजस्थान में रविवार को कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई. इस बीच चिकली (डूंगरपुर) में 5 सेमी ,पीपलखूंट (प्रतापगढ़) में 4 सेमी ,जगपुरा (बांसवाड़ा) और मावली (उदयपुर) में 3-3 सेमी बारिश हुई. इसके अलावा कोटड़ा (उदयपुर), बांसवाड़ा, आसपुर (डूंगरपुर), शाहाबाद (बारां), धंबोला (डूंगरपुर), आबूरोड (सिरोही) सहित कई स्थानों पर 2 सेमी वर्षा दर्ज की गई. पश्चिमी राजस्थान में भी अच्छी बारिश दर्ज हुई. डेरासर (बाड़मेर) और सेड़वा (बाड़मेर) में 3-3 सेमी, सिणधरी (बाड़मेर), संगरिया (हनुमानगढ़) और सादुलशहर (श्रीगंगानगर) में 2-2 सेमी बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा कई जिलों में 1 सेमी से कम वर्षा हुई.

आगामी दिनों का पूर्वानुमान: मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. पूर्वी राजस्थान में 18 से 21 अगस्त तक अजमेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली और सीकर जिलों में मेघगर्जन-बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है. बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और कोटा में भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने सिरोही और टोंक जिलों में 19 अगस्त को अति भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है. पश्चिमी राजस्थान 21 अगस्त तक बाड़मेर, चूरू, जालोर, जैसलमेर, पाली और जोधपुर जिलों में मेघगर्जन और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है. खास तौर पर 20 अगस्त को जालोर जिले में भारी बारिश के साथ मेघगर्जन व बिजली गिरने की संभावना जताई गई है. हनुमानगढ़ और नागौर में 18 से 20 अगस्त तक मौसम सामान्य रहने के संकेत हैं.

