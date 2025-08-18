यमुनानगर: हरियाणा में इन दिनों मानसून का तांडव देखने को मिल रहा है. इस बीच यमुनानगर के कोहलीवाला गांव में यमुना नदी कहर बरपा रही है. यमुना नदी में रविवार को 1 लाख 78 हजार क्यूसेक से ज्यादा पानी आया था. जैसे-जैसे नदी में पानी कम हुआ, वैसे-वैसे नदी कई जगह किनारों पर कटाव करने लगी. ग्रामीणों को आबादी क्षेत्र की चिंता सता रही है.

हथिनीकुंड बैराज में मिनी फ्लड घोषित: दरअसल, यमुनानगर में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है. बरिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त है. वहीं, रविवार को हथिनीकुंड बैराज से 12 बजे खतरे की घंटी बजी और मिनी फ्लड घोषित किया गया. शाम होने तक पानी 1 लाख 78 हजार क्यूसेक से भी ज्यादा दर्ज किया गया. नदी पूरे उफान पर होने की सूचना निचले इलाकों को दी गई.

कोहलीवाला गांव में भरा यमुना का पानी (ETV Bharat)

कोहलीवाला गांव पानी में डूबा: वहीं, कोहलीवाला गांव के पास नदी के कटाव से करीब 25 एकड़ जमीन नदी में डूब चुकी है. जैसे-जैसे पानी कम होता जा रहा है. वैसे-वैसे कटाव भी बढ़ता जा रहा है. वहां मौजूद बेशकीमती खैर के पेड़ भी नदी में समा रहे हैं. जहां कटाव हो रहा है, उससे महज 500 मीटर दूरी पर गांव की आबादी है.

ग्रामीणों को सता रहा डर: इस बीच ग्रामीणों का कहना है कि हमें डर है कि यदि इसी तरह कटाव चलता रहा तो कई गांव जल में डूब जाएंगे. क्योंकि अवैध खनन की वजह से आगे कई सौ एकड़ भूमि में 30 से 40 फीट तक की खदानें हैं. यदि उन तक पानी पहुंच गया, तो उसे रोकना नामुकिन होगा.

बन सकती है भयावह स्थिति: यमुना नदी में रविवार को आया पानी अभी दिल्ली तक नहीं पहुंचा है. दिल्ली में वह पानी 72 घंटे यानि मंगलवार तक दस्तक देगा. ऐसा होने पर दिल्ली का मंजर भयानक होगा. हालांकि अभी तक बैराज से इस सीजन में मिनी फ्लड ही घोषित किया गया था. लेकिन जिस तरह से हिमाचल और उतराखंड में बरसात हो रही है. वैसे ही यदि यमुना के कैचमेंट एरिया में बरसात होती रही तो भयावह स्थिति बन सकती है.

