यमुनानगर: हरियाणा में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है. बात अगर यमुनानगर की करें तो यहां मानसून कहर बरपा रही है. मौसम विभाग ने भी बारिश को लेकर जिले में अलर्ट जारी किया है. इस बीच शनिवार सुबह जिले के कालेश्वर मठ स्थित नवग्रह मंदिर में बिजली गिरने से मंदिर का डेढ़ सौ फीट ऊंचा गुंबद क्षतिग्रस्त हो गया.

बिजली गिरने से मंदिर का गुंबद क्षतिग्रस्त: दरअसल, इन दिनों भारी बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में लगातार हादसे हो रहे हैं. इस बीच हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों से सटे यमुनानगर के कालेश्वर मठ में शनिवार सुबह जब मंदिर में आरती चल रही थी. इस दौरान मठ में स्थित नवग्रह मंदिर पर अचानक आसमानी बिजली गिरी और मंदिर के डेढ़ सौ फीट ऊंचे गुंबद को क्षतिग्रस्त कर दिया.

यमुनानगर के कालेश्वर मठ में आरती के दौराम गिरी बिजली (ETV Bharat)

क्या कहते हैं मंदिर के पुजारी: इस बारे में मंदिर के पुजारी सुरेंद्र दत्त गैरोला ने कहा कि सुबह करीब 6 बजकर 10 मिनट पर मंदिर में धमाका हुआ. उसके चंद सेकंड बाद दूसरा धमाका हुआ. इससे मंदिर का गुंबद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हमें तो ऐसा लगता है कि गांव पर आने वाले किसी संकट को नवग्रहों ने अपने ऊपर टाल लिया है. वहीं, मंदिर में मौजूद महंत ने कहा कि मैं ध्यान में लीन था. अचानक से मंदिर पर संकट आया. गनीमत रही कि इस दौरान जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ.बता दें कि बीते 28 जुलाई को इसी कालेश्वर मठ में वन महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी पूजा पाठ करने पहुंचे थे.

