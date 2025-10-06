ETV Bharat / state

यूपी में बरस रही आफत; भारी बारिश के साथ बिजली-ओले गिरने का अलर्ट, चलेंगी चक्रवाती हवाएं

यूपी में भारी बारिश का अलर्ट. ( Photo Credit; ETV BHARAT )

लखनऊ: यूपी में मानसून की विदाई के बाद भी आफत की बारिश जारी है. पिछले शनिवार को ही 24 घंटे की लगातार बारिश ने वाराणसी में 136 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था. बारिश के साथ तेज हवाओं और ओले गिरने का सिलसिला जारी है. रविवार को थोड़ी राहत रही लेकिन, अब सोमवार को फिर से यूपी के कई जिलों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया है. पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई. पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं बहुत हल्की वर्षा दर्ज की गई. इसके अतिरिक्त, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं मेघगर्जन तथा झोंकेदार हवाएं भी चलीं. पिछले 24 घंटे में पूर्वी यूपी में अनुमानित बारिश 3.6 मिमी के सापेक्ष 2.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 41% कम है. वहीं, पश्चिमी यूपी में अनुमानित बारिश 2.1 मिमी के सापेक्ष 0.1 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 97% कम है. कितनी हुई बारिश. (Photo Credit; ETV BHARAT) इन जिलों में मेघगर्जन/वज्रपात होने की संभावना: बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड, गौतम बुद्ध नगर, बुलन्दशहर, अलीगढ, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है. यहां भारी बारिश का अनुमान: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड, बुलन्दशहर, अलीगढ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल एवं आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है. चलेंगी झोंकेदार हवाएं (गति 30-40 किमी/घंटा) : फर्रुखाबाद, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में तेज हवाएं चलने के आसार हैं.