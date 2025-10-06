ETV Bharat / state

यूपी में बरस रही आफत; भारी बारिश के साथ बिजली-ओले गिरने का अलर्ट, चलेंगी चक्रवाती हवाएं

दो दिन बाद ही राहत के हैं आसार, लखनऊ में भी गरज-चमक के साथ होगी बारिश.

यूपी में भारी बारिश का अलर्ट.
यूपी में भारी बारिश का अलर्ट.
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 9:32 AM IST

4 Min Read
लखनऊ: यूपी में मानसून की विदाई के बाद भी आफत की बारिश जारी है. पिछले शनिवार को ही 24 घंटे की लगातार बारिश ने वाराणसी में 136 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था. बारिश के साथ तेज हवाओं और ओले गिरने का सिलसिला जारी है. रविवार को थोड़ी राहत रही लेकिन, अब सोमवार को फिर से यूपी के कई जिलों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया है.

पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई. पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं बहुत हल्की वर्षा दर्ज की गई. इसके अतिरिक्त, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं मेघगर्जन तथा झोंकेदार हवाएं भी चलीं. पिछले 24 घंटे में पूर्वी यूपी में अनुमानित बारिश 3.6 मिमी के सापेक्ष 2.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 41% कम है. वहीं, पश्चिमी यूपी में अनुमानित बारिश 2.1 मिमी के सापेक्ष 0.1 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 97% कम है.

कितनी हुई बारिश.
कितनी हुई बारिश.

इन जिलों में मेघगर्जन/वज्रपात होने की संभावना: बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड, गौतम बुद्ध नगर, बुलन्दशहर, अलीगढ, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है.

यहां भारी बारिश का अनुमान: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड, बुलन्दशहर, अलीगढ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल एवं आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है.

चलेंगी झोंकेदार हवाएं (गति 30-40 किमी/घंटा) : फर्रुखाबाद, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में तेज हवाएं चलने के आसार हैं.

यूपी के इन जिलों में बारिश-ओले गिरने का अलर्ट.
यूपी के इन जिलों में बारिश-ओले गिरने का अलर्ट.

ओलावृष्टि का अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग ने सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड, बुलन्दशहर, अलीगढ, कासगंज, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है.

लखनऊ में गरज-चमक के साथ बारिश: राजधानी लखनऊ में रविवार को सुबह-शाम 20 से लेकर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती रही. दिन में आसमान साफ रहा और तेज धूप खिली. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है. वहीं, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को लखनऊ में सुबह के समय आसमान साफ रहेगा और धूप खिलेगी. दोपहर बाद कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही रहेगी तथा एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 33 व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

पिछले 24 घंटे में कितनी बारिश: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 3 मिलीमीटर के सापेक्ष 1.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 58% कम है. वहीं, 1 से 5 अक्टूबर तक अनुमानित बारिश 9.4 मिलीमीटर के सापेक्ष 29.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि समान से 257% अधिक है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते पश्चिमी यूपी के ज्यादातर इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश तथा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है. कुछ इलाकों में ओलावृष्टि के साथ बिजली गिरने का भी अनुमान है. दो दिनों बाद अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जाएगी. 7 अक्टूबर के बाद बारिश के सिलसिले में कमी होने के साथ ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क रहेगा.

