उदयपुर में झमाझम बारिश से जनजीवन प्रभावित, स्कूलों में अवकाश घोषित, NH-58E पर भारी लैंड स्लाइड

आज रहेंगे स्कूल बंद : मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश का अलर्ट जारी किए जाने के बाद विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला कलक्टर नमित मेहता ने सोमवार को अवकाश घोषित किया है. आदेश के अनुसार नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में बच्चों का अवकाश रहेगा. सभी विद्यालयों का स्टाफ सामान्य रूप से कार्य करेगा. वहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे. आदेश का पालन न करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

उदयपुर/बाड़मेर : प्रदेश के कई जिलों में रविवार रात से लगातार झमाझम बारिश हो रही है. झीलों की नगरी उदयपुर में भी ग्रामीण इलाकों में रात भर तेज बारिश हुई. झाड़ोल–उदयपुर हाईवे NH-58E पर उंडावेला के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ. सड़क पर बड़े-बड़े पत्थर गिर गए, जिससे आज सैकंड ग्रेड की परीक्षा देने वाले छात्रों को परेशानी हो रही है. दोनों तरफ सुबह से वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं.

बारिश में युवक बहा, तलाश जारी : बारिश के चलते शहर में लगातार दूसरे दिन पानी में बहने की घटना सामने आई है. आलू फैक्ट्री इलाके का एक युवक अपने दोस्त के साथ पुलिया पर मछली पकड़ रहा था. तभी नदी की तेज धार में बह गया. दोस्त ने शोर मचाया और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, परंतु तब तक युवक पानी में बह चुका था. पुलिस ने घटनास्थल का दौरा कर तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है. बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन सतर्क है और बचाव कार्य जारी है.

यातायात बाधित (वीडियो ईटीवी भारत उदयपुर)

थार नगरी में रिमझिम बारिश का दौर जारी : थार नगरी बाड़मेर में पिछले तीन-चार दिनों से बारिश का मौसम बना हुआ है. मौसम में ठंडक घुल गई जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है. सोमवार को लगातार चौथे दिन भी रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहा. पिछले 24 घंटों से कभी हल्की तो कभी तेज बारिश लगातार चल रही है. आसमान में काले घने बादलों की आवाजाही देखी जा रही है और ठंडी हवाएं चल रही हैं. जिससे मौसम सुहावना बना हुआ है.

जिले के सेड़वा उपखंड में बीते 24 घंटों में हुई भारी बारिश के चलते सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल पांधी का निर्वाण की चारदीवारी भरभराकर गिर गई. गनीमत यह रही कि रविवार को स्कूल की छुट्टी थी. इस वजह से बड़ा हादसा टल गया. दीवार की ऊंचाई करीब 15 फीट थी. पीईईओ सीताराम ने बताया कि बारिश की वजह से स्कूल परिसर के अंदर और बाहर दो से तीन फीट तक पानी भर गया। पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण 15 फीट ऊंची दीवार का कुछ हिस्सा भरभराकर गिर गया, जबकि शेष बची दीवार भी अब क्षतिग्रस्त हो रखी है और कभी भी गिर सकती है. उच्चाधिकारियों को इस संबंध में सूचना दे दी गई है.

मौसम विभाग ने सोमवार को बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और तेज बारिश की संभावना जताई है. भारी बारिश की चेतावनी एवं पिछले दो दिनों से हो रही बारिश के मद्देनजर सोमवार को जिला कलक्टर टीना डाबी ने समस्त विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में अवकाश घोषित किया है. जिला कलक्टर टीना डाबी ने बताया कि एहतियात के तौर पर सोमवार 8 सितंबर को बाड़मेर जिले के समस्त सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में अवकाश घोषित किया गया है. हालांकि, इस दौरान संबंधित स्टाफ को विद्यालय में उपस्थित होना होगा.