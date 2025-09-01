सिरसा: सिरसा जिले में रविवार रात से हो रही बारिश अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है. बारिश के कारण घग्गर नदी उफान पर है. वहीं, कई क्षेत्र जलमग्न हो चुके हैं. घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी का तटबंध भी कमजोर हो गया है. यही कारण है कि घग्गर नदी के आस-पास के ग्रामीण तटबंधों पर पहरेदारी कर रहे हैं.

लोगों के घरों में घुसा पानी: इधर, बीते रात से हो रही बारिश के कारण लोगों के घरों में पानी घुस गया है. बरसात से जोहड़ में भरे पानी को निकालने में ग्रामीण जुटे हुए हैं. ग्रामीणों का मानना यदि घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ता है तो बाढ़ आ सकती है. वही, मौजूदा समय में घग्गर नदी के जलस्तर बढ़ने से दर्जनों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है.

घग्गर नदी का तटबंध मजबूत करने में जुटे लोग (ETV Bharat)

घग्गर नदी का तटबंध मजबूत करने में जुटे लोग: सिरसा की घग्गर नदी में जलस्तर बढ़ने और बारिश के कारण तटबंध कमजोर पड़ रहे हैं. ग्रामीण अपने स्तर पर मिट्टी डालकर तटबंधों को मजबूत करने में जुटे हुए है. ग्रामीण अपने स्तर पर तटबंधों पर ठीकरी पहरेदारी कर हालात पर नजर बनाए हुए हैं.

क्या कहते हैं ग्रामीण: घग्गर नदी के आसपास के ग्रामीणों का कहना है कि "यदि घग्गर का जलस्तर और बढ़ा तो हालात बिगड़ सकते हैं. रविवार रात से हुई बारिश से ही खेतों और घरों में पानी भरना शुरू हो गया है. अगर नदी का जलस्तर और ऊपर गया तो गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाएगी.घग्गर के जल स्तर बढ़ने से भी दर्जनों एकड़ में खड़ी फसल तबाह हो चुकी है."

घग्गर नदी के जलस्तर ने बढ़ाई लोगों की परेशानी (ETV Bharat)

प्रशासन की टीमें व्यवस्था में जुटी: वहीं, एक गांव के सरपंच नरेश ने बताया कि "इस बीच जिला प्रशासन भी हालात पर नजर बनाए हुए है. प्रशासन की टीमें गांवों में पहुंचकर तटबंधों को मजबूत करने और पानी निकासी की व्यवस्था में जुटी हुई हैं."

लोगों का आरोप: वहीं, सिरसा के नोहरिया बाजार, सूरत गढ़िया चौक, शिव चौक, जनता भवन रोड, वाल्मीकि चौक, हिसारिया बाजार बी ब्लॉक सहित कई जगहों पर जलभराव के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. हालात यहां तक हो गए हैं कि लोगों के घरों, दुकानों और बेसमेंट में पानी घुस गया है, जिसको लोग बाहर निकलने में लगे हुए हैं. लोगों का आरोप है कि जिला प्रशासन की तरफ से शहर की सड़कों को खोदकर छोड़ दिया गया है, जिस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है. यहां विकास केवल कागजों तक सीमित है, धरातल पर किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है.

सिरसा में बारिश से तबाही जैसा मंजर (ETV Bharat)

"जगह-जगह पानी भरा होने से बढ़ी परेशानी": सिरसा निवासी धर्मपाल ने बताया कि, "मैं कुछ सामान लेने के लिए बाजार गया था.जगह-जगह पानी भरा होने के कारण काफी दिक्कत झेलनी पड़ी. सिरसा शहर में जगह-जगह गड्ढे और जलभराव के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सिरसा शहर की कोई सुध लेने वाला नहीं है. यहां तक कि अधिकारी भी लोगों की कोई सुनवाई नहीं कर रहे, जिसके कारण लोग काफी परेशान हैं."

"शहर में दो से तीन फीट तक पानी भरा": सिरसा में दुकानदार रवि सेठी ने बताया, "जलभराव के कारण उन्हें काफी दिक्कत आ रही है. शहर में दो से तीन फीट तक पानी भरा हुआ है, जिस कारण काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है.जलभराव के चलते ज्यादातर बाजार बंद है. सिरसा शहर में किसी तरह का कोई विकास कार्य नहीं हो रहा. जगह-जगह स्टॉर्म वाटर के चलते खड्डे खोदकर छोड़ दिए गए हैं . इस कारण जगह जगह पर सड़क धंस रही हैं. लोग गड्ढों में गिर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही."

बारिश के कारण बाजार बंद: इसके अलावा एक ई रिक्शा चालक ने बताया कि "बाजार में कई जगह पर जलभराव के चलते होने कोई सवारी भी नहीं मिल रही है. बाजार की अगर बात करें तो बाजार में कुछ दुकानें ही खुली है. ज्यादातर बाजार बंद है, जिस कारण उन्हें सवारी भी नहीं मिल रही है. बारिश के चलते जगह-जगह जलभराव के कारण उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है." वहीं, कीर्ति नगर निवासी नरेश सैनी ने बताया कि, "बरसात के चलते उनके घर में पानी घुस गया है. कीर्ति नगर भी पूरी तरह से पानी में जलमग्न है, लेकिन ना तो नगरपरिषद के अधिकारी सुध ले रहे और ना ही जिला प्रशासन."

भारी बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर: सिरसा की घग्गर नदी में कल 21900 क्यूसेक पानी था, जो कि आज बढ़कर 23160 क्यूसेक तक पहुंच गया है. इसी तरह गुहला चीका में कल 42046 क्यूसेक पानी था, जो कि आज बढ़कर 43872 क्यूसेक तक पहुंच गया है. चांदपुर हेड पर कल 10500 क्यूसेक पानी था, जिसमें 2000 क्यूसेक पानी का इजाफा हुआ है. चांदपुर हेड पर इस समय 12500 क्यूसेक पानी आ गया है. ओटू वियर में कल तक 22380 क्यूसेक पानी था, जिसमें 4510 क्यूसेक पानी आगे छोड़ा गया है, अब ओटू वियर में 17870 क्यूसेक पानी ही शेष रह गया है. ओटू वियर के 12 गेट खोल दिए गए है. राजस्थान साइफन में 16930 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है.

ये भी पढ़ें: हथिनीकुंड बैराज पर उफन रही यमुना, पहाड़ों से आ रही बेशकीमती लकड़ियां लूटने की मची होड़, जान जोखिम में डाल रहे युवा