सिरसा: पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश के चलते मैदानी इलाकों में बाढ़ से तबाही का मंजर है. मैदानी इलाकों में गांव जलमग्न हो गए हैं, फसलें तबाह हो गई है. शासन-प्रशासन के सामने एक बार फिर बाढ़ से बचाव की चुनौती सामने आ गई है. दरअसल, पिछले कई दिनों से भारी बारिश से हरियाणा में हाहाकार मच गया है. सिरसा में घग्गर नदी उफान पर है और कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. लोग डरे-सहमे अपने घर की छतों पर रहने को मजबूर हैं. क्योंकि घर के अंदर पानी घुस गया है. वहीं, प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है कि लोग चिंता न करें और बाढ़ से बचाव के व्यापक प्रबंध किए गए हैं.

'सिंचाई विभाग की टीमें तैनात': घग्गर नदी के जलस्तर व तटबंधों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से निगरानी कर रहा है. उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि 'सिंचाई विभाग की 24 टीमें घग्गर नदी की दिन रात निगरानी रखते हुए सतर्कता बरत रही है. जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी लगातार घग्गर का निरीक्षण कर स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं. जेसीबी, पोकलेन, ट्रैक्टर-ट्राली की सहायता से तटबंधों को मजबूत बनाया जा रहा है'.

सिरसा में घग्गर नदी का तांडव (Etv Bharat)

हेल्पलाइन नंबर जारी: उपायुक्त ने कहा कि 'स्थिति सामान्य है, कहीं किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है. फिर भी नदी के आसपास स्थित गांवों के ग्रामीणों को तटबंध टूटने या पानी के रिसाव का खतरा हो तो संबंधित पटवारी, ग्राम सचिव, सिंचाई विभाग, फ्लड कंट्रोल रूम नंबर 01666-248882 या उपायुक्त कैंप कार्यालय दूरभाष नंबर 01666-248880 पर सूचित करें'. प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि वे बारिश के दिनों में अनावश्यक रूप से जलभराव वाले इलाकों में न जाएं और किसी समस्या की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें. कालांवाली निरीक्षण के दौरान पब्लिक हेल्थ विभाग के एसडीओ, जेई, नगर पालिका सचिव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे.

