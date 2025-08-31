सवाई माधोपुर: जिला मुख्यालय सहित जिलेभर में रविवार को एक बार फिर लगभग पौन घंटे जोरदार बारिश का दौर चला. जिससे जिला मुख्यालय के पुराने शहर के मुख्य बाजार में भारी मात्रा में पानी बहता नजर आया. वही जिले के गंगापुसिटी क्षेत्र के बामनवास उपखण्ड क्षेत्र में बिजली गिरने से 9 लोग झुलस गए और एक बालिका की मौत हो गई.
जिला मुख्यालय सहित जिले में जोरदार बारिश के चलते पुराने शहर के मुख्य बाजार में नदियों की तरह बारिश का पानी बहता नजर आया. इस दौरान नगर पालिका के नजदीक एक बाइक पानी के तेज बहाव की चपटे में आ गई. बाइक को वहां मौजूद लोगों ने पकड़ लिया. वहीं तेज बारिश के चलते मुख्य बाजार में दुकानों में पानी भर गया. इसी तरह सवाई माधोपुर जिला अस्पताल परिसर में पानी ही पानी नजर आया. वहीं तेज मेघ गर्जना के साथ नगर परिषद कार्यालय पर भी बिजली गिर गई. इस दौरान नगर परिषद कर्मचारी भयभीत नजर आए.
वही जिले के गंगापुसिटी के बामनवास उपखंड के लाडपुरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 9 लोग चपेट में आ गए. हादसे में 14 वर्षीय बालिका कांति सिंह खारवाल की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि अन्य 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में 5 से 6 बच्चे भी शामिल हैं. परिजनों ने बताया कि परिवार के सभी सदस्य घर में टीवी देख रहे थे, तभी अचानक तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली घर पर गिर गई. बिजली गिरने से टीवी ब्लास्ट हो गया.
घटना की सूचना पर ग्रामीणों ने तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाया. बामनवास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 घायलों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है. वहीं 3 गंभीर घायलों को गंगापुर सिटी जिला अस्पताल रेफर किया गया है. फिलहाल सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. ग्रामीणों ने मृत बालिका के परिवार को ढांढस बंधाया और सरकार से उचित मुआवजे की मांग की.
मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं मौसम के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को एक्टिव कर दिया है. फिलहाल जिला मुख्यालय के बाजारों से पानी उतर गया है और हालात सामान्य हैं.
करौली में गांव की पुलिया टूटी, चारपाई पर ले जाना पड़ा मरीज को: करौली में रविवार को मूसलाधार बारिश हुई. दिनभर हुई भारी बारिश से जहां पांचना बांध के तीन गेट खोलकर गंभीर नदी में 5600 क्यूसेक रेट से पानी की निकासी की जा रही है. वहीं मंडरायल उपखंड के ग्वाडी डांडा गांव की पुलिया टूटकर गिर गई. जिससे परेशान ग्रामीण एक गंभीर मरीज को चारपाई पर लिटाकर अस्पताल ले जाते हुए नजर आए. वहीं, पांचना बांध से अब तक इस 6080 एमसीएफटी पानी की निकासी जा चुकी है. जिले के चार बांधों की लगातार चद्दर चल रही है. जल संसाधन विभाग के अभिंयता भवानी सिंह ने बताया कि करौली में हुई भारी बारिश के कारण पांचना बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की लगातार आवक हो रही है. पांचना बांध में 258.35 मीटर पानी आया है. जिसके बाद पांचना बांध के तीन गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है.