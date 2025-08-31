ETV Bharat / state

सवाई माधोपुर में ​जोरदार बारिश: लाडपुरा में बिजली गिरने से 9 लोग झुलसे, एक बालिका की मौत - HEAVY RAIN IN SAWAI MADHOPUR

सवाई माधोपुर में रविवार को जमकर बारिश हुई. इस दौरान लाडपुरा में बिजली गिरने से 9 लोग झुलस गए.

People saving bike from getting swept away
बाइक को बहने से बचाते लोग (ETV Bharat Sawai Madhopur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 31, 2025 at 7:37 PM IST

4 Min Read

सवाई माधोपुर: जिला मुख्यालय सहित जिलेभर में रविवार को एक बार फिर लगभग पौन घंटे जोरदार बारिश का दौर चला. जिससे जिला मुख्यालय के पुराने शहर के मुख्य बाजार में भारी मात्रा में पानी बहता नजर आया. वही जिले के गंगापुसिटी क्षेत्र के बामनवास उपखण्ड क्षेत्र में बिजली गिरने से 9 लोग झुलस गए और एक बालिका की मौत हो गई.

जिला मुख्यालय सहित जिले में जोरदार बारिश के चलते पुराने शहर के मुख्य बाजार में नदियों की तरह बारिश का पानी बहता नजर आया. इस दौरान नगर पालिका के नजदीक एक बाइक पानी के तेज बहाव की चपटे में आ गई. बाइक को वहां मौजूद लोगों ने पकड़ लिया. वहीं तेज बारिश के चलते मुख्य बाजार में दुकानों में पानी भर गया. इसी तरह सवाई माधोपुर जिला अस्पताल परिसर में पानी ही पानी नजर आया. वहीं तेज मेघ गर्जना के साथ नगर परिषद कार्यालय पर भी बिजली गिर गई. इस दौरान नगर परिषद कर्मचारी भयभीत नजर आए.

सवाई माधोपुर में फिर से बरसे बदरा (ETV Bharat Sawai Madhopur)

पढ़ें: सूरवाल के बाद अब जड़ावता गांव में बने बाढ़ के हालात,पानी से खेत खाई में हुआ तब्दील - SAWAI MADHOPUR FLOOD

वही जिले के गंगापुसिटी के बामनवास उपखंड के लाडपुरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 9 लोग चपेट में आ गए. हादसे में 14 वर्षीय बालिका कांति सिंह खारवाल की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि अन्य 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में 5 से 6 बच्चे भी शामिल हैं. परिजनों ने बताया कि परिवार के सभी सदस्य घर में टीवी देख रहे थे, तभी अचानक तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली घर पर गिर गई. बिजली गिरने से टीवी ब्लास्ट हो गया.

पढ़ें: बारिश से शहर हुआ पानी पानी, घरों में घुसा पानी, नगर परिषद के इंतजाम विफल - DHAULPUR MONSOON RAINS

घटना की सूचना पर ग्रामीणों ने तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाया. बामनवास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 घायलों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है. वहीं 3 गंभीर घायलों को गंगापुर सिटी जिला अस्पताल रेफर किया गया है. फिलहाल सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. ग्रामीणों ने मृत बालिका के परिवार को ढांढस बंधाया और सरकार से उचित मुआवजे की मांग की.

पढ़ें: सिरोही में रपट पर बहकर ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, चालक को सुरक्षित निकाला... - MAJOR ACCIDENT AVERTED IN SIROHI

मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं मौसम के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को ​एक्टिव कर दिया है. फिलहाल जिला मुख्यालय के बाजारों से पानी उतर गया है और हालात सामान्य हैं.

People carrying the patient on a cot
मरीज को चारपाई पर ले जाते लोग (ETV Bharat Karauli)

करौली में गांव की पुलिया टूटी, चारपाई पर ले जाना पड़ा मरीज को: करौली में रविवार को मूसलाधार बारिश हुई. दिनभर हुई भारी बारिश से जहां पांचना बांध के तीन गेट खोलकर गंभीर नदी में 5600 क्यूसेक रेट से पानी की निकासी की जा रही है. वहीं मंडरायल उपखंड के ग्वाडी डांडा गांव की पुलिया टूटकर गिर गई. जिससे परेशान ग्रामीण एक गंभीर मरीज को चारपाई पर लिटाकर अस्पताल ले जाते हुए नजर आए. वहीं, पांचना बांध से अब तक इस 6080 एमसीएफटी पानी की निकासी जा चुकी है. जिले के चार बांधों की लगातार चद्दर चल रही है. जल संसाधन विभाग के अभिंयता भवानी सिंह ने बताया कि करौली में हुई भारी बारिश के कारण पांचना बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की लगातार आवक हो रही है. पांचना बांध में 258.35 मीटर पानी आया है. जिसके बाद पांचना बांध के तीन गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है.

सवाई माधोपुर: जिला मुख्यालय सहित जिलेभर में रविवार को एक बार फिर लगभग पौन घंटे जोरदार बारिश का दौर चला. जिससे जिला मुख्यालय के पुराने शहर के मुख्य बाजार में भारी मात्रा में पानी बहता नजर आया. वही जिले के गंगापुसिटी क्षेत्र के बामनवास उपखण्ड क्षेत्र में बिजली गिरने से 9 लोग झुलस गए और एक बालिका की मौत हो गई.

जिला मुख्यालय सहित जिले में जोरदार बारिश के चलते पुराने शहर के मुख्य बाजार में नदियों की तरह बारिश का पानी बहता नजर आया. इस दौरान नगर पालिका के नजदीक एक बाइक पानी के तेज बहाव की चपटे में आ गई. बाइक को वहां मौजूद लोगों ने पकड़ लिया. वहीं तेज बारिश के चलते मुख्य बाजार में दुकानों में पानी भर गया. इसी तरह सवाई माधोपुर जिला अस्पताल परिसर में पानी ही पानी नजर आया. वहीं तेज मेघ गर्जना के साथ नगर परिषद कार्यालय पर भी बिजली गिर गई. इस दौरान नगर परिषद कर्मचारी भयभीत नजर आए.

सवाई माधोपुर में फिर से बरसे बदरा (ETV Bharat Sawai Madhopur)

पढ़ें: सूरवाल के बाद अब जड़ावता गांव में बने बाढ़ के हालात,पानी से खेत खाई में हुआ तब्दील - SAWAI MADHOPUR FLOOD

वही जिले के गंगापुसिटी के बामनवास उपखंड के लाडपुरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 9 लोग चपेट में आ गए. हादसे में 14 वर्षीय बालिका कांति सिंह खारवाल की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि अन्य 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में 5 से 6 बच्चे भी शामिल हैं. परिजनों ने बताया कि परिवार के सभी सदस्य घर में टीवी देख रहे थे, तभी अचानक तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली घर पर गिर गई. बिजली गिरने से टीवी ब्लास्ट हो गया.

पढ़ें: बारिश से शहर हुआ पानी पानी, घरों में घुसा पानी, नगर परिषद के इंतजाम विफल - DHAULPUR MONSOON RAINS

घटना की सूचना पर ग्रामीणों ने तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाया. बामनवास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 घायलों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है. वहीं 3 गंभीर घायलों को गंगापुर सिटी जिला अस्पताल रेफर किया गया है. फिलहाल सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. ग्रामीणों ने मृत बालिका के परिवार को ढांढस बंधाया और सरकार से उचित मुआवजे की मांग की.

पढ़ें: सिरोही में रपट पर बहकर ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, चालक को सुरक्षित निकाला... - MAJOR ACCIDENT AVERTED IN SIROHI

मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं मौसम के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को ​एक्टिव कर दिया है. फिलहाल जिला मुख्यालय के बाजारों से पानी उतर गया है और हालात सामान्य हैं.

People carrying the patient on a cot
मरीज को चारपाई पर ले जाते लोग (ETV Bharat Karauli)

करौली में गांव की पुलिया टूटी, चारपाई पर ले जाना पड़ा मरीज को: करौली में रविवार को मूसलाधार बारिश हुई. दिनभर हुई भारी बारिश से जहां पांचना बांध के तीन गेट खोलकर गंभीर नदी में 5600 क्यूसेक रेट से पानी की निकासी की जा रही है. वहीं मंडरायल उपखंड के ग्वाडी डांडा गांव की पुलिया टूटकर गिर गई. जिससे परेशान ग्रामीण एक गंभीर मरीज को चारपाई पर लिटाकर अस्पताल ले जाते हुए नजर आए. वहीं, पांचना बांध से अब तक इस 6080 एमसीएफटी पानी की निकासी जा चुकी है. जिले के चार बांधों की लगातार चद्दर चल रही है. जल संसाधन विभाग के अभिंयता भवानी सिंह ने बताया कि करौली में हुई भारी बारिश के कारण पांचना बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की लगातार आवक हो रही है. पांचना बांध में 258.35 मीटर पानी आया है. जिसके बाद पांचना बांध के तीन गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

9 PEOPLE BURNT DUE TO LIGHTNING1 DIED DUE TO LIGHTNINGWEATHER FORECAST FOR SAWAI MADHOPURसवाई माधोपुर में ​जोरदार बारिशHEAVY RAIN IN SAWAI MADHOPUR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

सिरोही में 50 फीट ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर सुनी प्रधानमंत्री मोदी की 'मन की बात'

इन राज्यों में भारी बारिश को लेकर IMD का ऑरेंज अलर्ट, जानें आज के मौसम का हाल

Mehandipur Balaji Temple : मेहंदीपुर बालाजी में पिता-पुत्र पर लाठियों से हमला और फायरिंग, कच्छा-बनियान पहने थे बदमाश

भारत से क्यों चिढ़े ट्रंप? टैरिफ के बाद दिल्ली दौरा रद्द, न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा क्वाड समिट में भी नहीं होंगे शामिल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.