जोधपुर: करीब तीन सप्ताह के अंतराल से बाद सूर्यनगरी में गुरुवार दोपहर में बदरा जमकर बरसे. करीब एक घंटे तक हुई बारिश ने शहर को पानी-पानी कर दिया. शहर की सड़कों पर जलभराव के चलते यातायात प्रभावित हुआ. बारिश के बाद भी शहर की सड़कों पर लोगों को जाम को सामना करना पड़ा. मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार रात तक बारिश और हो सकती है. इसके बाद अगले तीन दिन तक हल्की बारिश की संभावना है. 26 अगस्त को फिर तेज बारिश हो सकती है.

जोधपुर में लंबे अंतराल के बाद गुरुवार दोपहर करीब एक बजे बारिश का दौर शुरू हुआ. बादल करीब एक घंटे तक बरसते रहे. इसके चलते भीतरी शहर की सड़के नालों में तब्दील हो गई. कई वाहन बह गए. प्रमुख सड़कों पर एक से दो फीट तक जलभराव हो गया. पानी की निकासी सही नहीं होने से जगह-जगह पानी भरने से यातायात बाधित हो गया. राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए तैयार की गई सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गईं. अगर लगातार बारिश का दौर जारी रहा, तो सड़कें फिर से गढ्ढों में तब्दील हो जाएंगी.

पढ़ें: अगले 48 घंटे राजस्थान के लिए मौसम पर IMD का अपडेट, कई जिलों में भारी बारिश की संभावना - RAJASTHAN WEATHER UPDATE

भीतरी शहर में पानी का तेज बहाव: तेज बारिश का सर्वाधिक असर भीतरी शहर में देखने को मिला. जहां की संकरी गलियों में पानी ऐसे भरा जैसे कोई बड़ा नाला बह रहा हो. अंदरुनी इलाके के मोतीचोक, खांडा फलसा, नाइयों की बड, सरीखे इलाकों में पानी में कई वाहन बह गए. यहां पर जगह-जगह पर बिजली के लूज कनेक्शन होने से स्पार्किंग होती रही. जिससे लोग सहम गए.

पढ़ें: बूंदी में झूमकर बरसे मेघ, तालेड़ा में 39 एमएम बारिश, जलभराव से परेशानी - HEAVY RAIN IN BUNDI

ग्रामीण इलाकों में भी हुई बारिश: लंबे समय से बुवाई के बाद बारिश का इंतजार कर रहे किसानों को भी आज राहत मिली. अगर बारिश में थोड़ी देर होती, तो शायद जिस फसल के बीज अंकुरित होकर बाहर आए थे, उनके जलने का खतरा बना हुआ था. ग्रामीण इलाकों में एक या दो बारिश हो जाए, तो किसानों की फसल आसानी से पक सकेगी.