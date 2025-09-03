ETV Bharat / state

हाल-ए-पंचकूला... घग्गर नदी उफान पर, जिला अस्पताल में घुसा पानी, कार पर गिरा भारी पेड़, प्रशासन ने की लोगों से ये खास अपील - PANCHKULA HEAVY RAIN WATERLOGGING

पंचकूला में भारी बारिश से जिले के कई क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं. वहीं, जिला अस्पताल में बारिश का पानी घुस गया है.

heavy rain in Panchkula
हाल-ए-पंचकूला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 3, 2025 at 4:10 PM IST

3 Min Read

अविनाश शर्मा की रिपोर्ट

पंचकूला: पंचकूला में लगातार हो रही बारिश के जहां एक ओर घग्गर नदी उफान पर है. वहीं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है. घग्गर नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है. इस बीच लोगों को प्रशासन की ओर से घर पर ही रहने की अपील की गई है. हालात बिगड़ते देख स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है. डीसी मोनिका गुप्ता ने जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं.

heavy rain in Panchkula
स्कूल जा रहे बच्चों की कार पर गिरा पेड़ (ETV Bharat)

कार पर गिरा पेड़: भारी बारिश के कारण पंचकूला सेक्टर 4 में एक प्राइवेट स्कूल के बाहर स्कूली बच्चों से भरी एक कार पर भारी भरकम पेड़ गिर गया. कार में कुल 6 बच्चे सवार थे. हादसे में कई बच्चे घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया. पंचकूला सेक्टर 4 में हुए इस हादसे की जानकारी बच्चों के पिता आनंद अत्री ने दी. उन्होंने बताया कि, " मैं पंचकूला सेक्टर 4 स्थित सतलुज पब्लिक स्कूल बच्चों को छोड़ने आया था. मेरे साथ अपने बच्चों के अलावा भाई अनूप अत्री के बच्चे भी थे."

बच्चों की कार पर गिरा भारी पेड़ (ETV Bharat)

जिला अस्पताल में घुसा पानी: इसके अलावा पंचकूला सेक्टर 6 के जिला अस्पताल के एक्सरे रूम के अंदर बारिश का पानी भर गया है. पानी भरने के कारण मरीजों को पानी में से निकालकर स्ट्रक्चर पर एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करवाने पड़ रहे हैं. इसके अलावा जिला अस्पताल में मरीज और स्टाफ के लिए लगी दो लिफ्टों के अंदर भी पानी भर गया है, जिस कारण ऊपरी मंजिलों तक मरीज और उनके तीमारदारों को सीढ़ियों से ही आना-जाना करना पड़ रहा है.

पंचकूला शहर में पानी ही पानी (ETV Bharat)

बच्चों के स्कूल बंद के आदेश जारी: वहीं, बारिश के कारण हालात भयावह होते देख पंचकूला जिला उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने आज सुबह करीब 7 बजे पंचकूला शहर के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन तब तक कई बच्चे स्कूल पहुंच गए थे तो कई बच्चे रास्ते में थे. जिला उपायुक्त ने सभी से अपील की कि वे सावधानी बरतें और जरूरत न हो तो घर से बाहर न निकलें.

घग्गर नदी उफान पर (ETV Bharat)

घग्गर नदी उफान पर: पंचकूला में बुधवार सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण घग्गर नदी उफान पर है. घग्गर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. पंचकूला उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने अलर्ट जारी करते हुए नदी के आसपास के क्षेत्र में पुलिस से नाका लगाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही सख्त हिदायत दी है कि कोई भी व्यक्ति नदी के पास न जाए. यदि कोई नदी के किनारे जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सेक्टर 19 का हाल बता रहे ईटीवी भारत संवाददाता (ETV Bharat)

वाहन चालकों से खास अपील: भारी बारिश के कारण पंचकूला में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है. पंचकूला ट्रैफिक डीसीपी मनप्रीत सिंह सूदन ने कल ही ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की थी. साथ ही लोगों से अपील थी कि वे अलर्ट रहें और सिर्फ बताए गए रास्तों से ही सफर करें. जिन इलाकों में सड़कें या रास्ते बंद हैं, वहां जाने से बचें. साथ ही खराब मौसम में सावधानी से वाहन चलाए.

heavy rain in Panchkula
गिरे हुए पेड़ को हटाने की कोशिश (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद में बाढ़ पीड़ितों का छलका दर्द, कहा- "सुबह से भूखे हैं, कोई हमें देखने के लिए नहीं आया" ,देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

अविनाश शर्मा की रिपोर्ट

पंचकूला: पंचकूला में लगातार हो रही बारिश के जहां एक ओर घग्गर नदी उफान पर है. वहीं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है. घग्गर नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है. इस बीच लोगों को प्रशासन की ओर से घर पर ही रहने की अपील की गई है. हालात बिगड़ते देख स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है. डीसी मोनिका गुप्ता ने जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं.

heavy rain in Panchkula
स्कूल जा रहे बच्चों की कार पर गिरा पेड़ (ETV Bharat)

कार पर गिरा पेड़: भारी बारिश के कारण पंचकूला सेक्टर 4 में एक प्राइवेट स्कूल के बाहर स्कूली बच्चों से भरी एक कार पर भारी भरकम पेड़ गिर गया. कार में कुल 6 बच्चे सवार थे. हादसे में कई बच्चे घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया. पंचकूला सेक्टर 4 में हुए इस हादसे की जानकारी बच्चों के पिता आनंद अत्री ने दी. उन्होंने बताया कि, " मैं पंचकूला सेक्टर 4 स्थित सतलुज पब्लिक स्कूल बच्चों को छोड़ने आया था. मेरे साथ अपने बच्चों के अलावा भाई अनूप अत्री के बच्चे भी थे."

बच्चों की कार पर गिरा भारी पेड़ (ETV Bharat)

जिला अस्पताल में घुसा पानी: इसके अलावा पंचकूला सेक्टर 6 के जिला अस्पताल के एक्सरे रूम के अंदर बारिश का पानी भर गया है. पानी भरने के कारण मरीजों को पानी में से निकालकर स्ट्रक्चर पर एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करवाने पड़ रहे हैं. इसके अलावा जिला अस्पताल में मरीज और स्टाफ के लिए लगी दो लिफ्टों के अंदर भी पानी भर गया है, जिस कारण ऊपरी मंजिलों तक मरीज और उनके तीमारदारों को सीढ़ियों से ही आना-जाना करना पड़ रहा है.

पंचकूला शहर में पानी ही पानी (ETV Bharat)

बच्चों के स्कूल बंद के आदेश जारी: वहीं, बारिश के कारण हालात भयावह होते देख पंचकूला जिला उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने आज सुबह करीब 7 बजे पंचकूला शहर के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन तब तक कई बच्चे स्कूल पहुंच गए थे तो कई बच्चे रास्ते में थे. जिला उपायुक्त ने सभी से अपील की कि वे सावधानी बरतें और जरूरत न हो तो घर से बाहर न निकलें.

घग्गर नदी उफान पर (ETV Bharat)

घग्गर नदी उफान पर: पंचकूला में बुधवार सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण घग्गर नदी उफान पर है. घग्गर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. पंचकूला उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने अलर्ट जारी करते हुए नदी के आसपास के क्षेत्र में पुलिस से नाका लगाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही सख्त हिदायत दी है कि कोई भी व्यक्ति नदी के पास न जाए. यदि कोई नदी के किनारे जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सेक्टर 19 का हाल बता रहे ईटीवी भारत संवाददाता (ETV Bharat)

वाहन चालकों से खास अपील: भारी बारिश के कारण पंचकूला में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है. पंचकूला ट्रैफिक डीसीपी मनप्रीत सिंह सूदन ने कल ही ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की थी. साथ ही लोगों से अपील थी कि वे अलर्ट रहें और सिर्फ बताए गए रास्तों से ही सफर करें. जिन इलाकों में सड़कें या रास्ते बंद हैं, वहां जाने से बचें. साथ ही खराब मौसम में सावधानी से वाहन चलाए.

heavy rain in Panchkula
गिरे हुए पेड़ को हटाने की कोशिश (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद में बाढ़ पीड़ितों का छलका दर्द, कहा- "सुबह से भूखे हैं, कोई हमें देखने के लिए नहीं आया" ,देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

For All Latest Updates

TAGGED:

PANCHKULA WEATHER ALERTPANCHKULA WATERLOGGINGPANCHKULA GHAGGAR RIVER WATERघग्गर नदी उफान परPANCHKULA HEAVY RAIN WATERLOGGING

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.