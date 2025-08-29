ETV Bharat / state

पंचकूला में भारी बारिश के कारण टूटा खटौली गांव का पुल, आवाजाही पूरी तरह ठप, लोग परेशान - PANCHKULA KHATAULI VILLAGE BRIDGE

पंचकूला में भारी बरसात के चलते पुल टूटकर पानी में बह गया. कई लोगों को भारी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है.

पंचकूला में टूटा पुल
पंचकूला में टूटा पुल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 29, 2025 at 12:12 PM IST

Updated : August 29, 2025 at 1:12 PM IST

पंचकूला: हिमाचल में भारी बारिश से तबाही का मंजर बना हुआ है. जिसके चलते मैदानी इलाकों में भी असर पड़ रहा है. वहीं, पहाड़ों से सटे पंचकूला में भी गुरुवार को भारी बरसात हुई. गुरुवार देर रात इतनी तेज बारिश हुई कि कई गांवों को जोड़ने वाला पुल टूटकर पानी में बह गया. दरअसल, गांव बरवाला के इंडस्ट्रियल एरिया की है. इसके बाद दोनों तरफ से आ रहा ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया. जबकि ग्रामीणों के अलावा, बरवाला इंडस्ट्रियल एरिया के कारोबारियों ने उनके भारी भरकम वाहनों की आवाजाही इसी पुल के जरिये होती थी. लेकिन अब संपर्क टूटने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

आवाजाही ठप: बरवाला के इंडस्ट्रियल एरिया में विभिन्न फैक्ट्रियां व रोजमर्रा के इस्तेमाल में लाया जाने वाला अन्य आवश्यक सामान तैयार किया जाता है. लेकिन पुल के टूटकर बह जाने से अब इस आवश्यक सामान के लिए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ठप हो गई है. गांव बरवाला और गांव खटोली के ग्रामीण भी परेशान हैं. क्योंकि पुल के बीचों बीच का हिस्सा टूट गया है. इस कारण कोई ऐसा किनारा भी नहीं है कि जरूरत पड़ने पर किसी प्रकार से हिम्मत कर पैदल दूसरी ओर जाया जा सके.

वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना मजबूरी: दोनों गांव को जोड़ने वाले इस पुल के टूट जाने से अब ट्रांसपोर्ट और ग्रामीण अन्य वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं. वैकल्पिक मार्ग भी काफी लंबी दूरी के और दूसरी दिशा को निकलते हैं. इससे ग्रामीणों समेत हल्के और भारी भरकम वाहनों के चालकों को अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए काफी घूमकर लौटना पड़ रहा है. वहीं, किसी प्रकार का कोई हादसा या अप्रिय घटना न हो जाए, इसके लिए पुल के पास पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं.

खटौली गांव का टूटा पुल (Etv Bharat)

पुल मरम्मत कार्य में लगेगा समय: इन दिनों तेज बारिश होने से कई क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा भी लगातार बना हुआ है. कई जगहों पर बादल फटने से नुकसान पहुंच रहा है. नतीजतन, बरवाला इंडस्ट्रियल एरिया और गांव खटोली को जोड़ने वाले इस संपर्क पुल की मरम्मत में कुछ समय लग सकता है. लेकिन जब तक इस पुल का मजबूती के साथ दोबारा निर्माण नहीं कर लिया जाता, लोगों के लिए मुश्किल बनी रहेगी.

भारी बारिश से मोरनी हिल्स में खतरा: बीते साल की तरह इस बार भी भारी बारिश से मोरनी हिल्स के लिए हालात जस के तस बने हुए हैं. पहाड़ी क्षेत्र से मलवा और पत्थर गिरकर मुख्य मार्ग तक पहुंच रहे हैं. जिससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है. साथ ही भारी बारिश से सड़क पर मिट्टी ढहने से चिकनाहट बनी हुई है. जिसके चलते वाहन चालकों के लिए खतरा बना हुआ है. बड़े वाहन चालकों के लिए फिसलन बनी हुई है. हादसों से बचाव के लिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

