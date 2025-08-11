ETV Bharat / state

भारी बारिश बनी किसानों के लिए मुसीबत, खेतों में पहुंचा गंगा नदी का पानी, हजार हेक्टेयर में लगी धान की फसल बर्बाद - RAIN IN PAKUR

पाकुड़ के कई इलाकों में गंगा नदी का पानी भर गया है. इससे करीब एक हजार हेक्टेयर में लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं.

Heavy rain in Pakur
खेतों और सड़कों पर भरा पानी (ईटीवी भारत)
Published : August 11, 2025 at 7:24 AM IST

पाकुड़: जिले में इस साल अच्छी बारिश हुई है. समय पर हुई बारिश के बाद किसानों के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन अब यह खुशी चिंता में बदल गई है. लगातार हो रही भारी बारिश से हजारों किसान खेत में लगी अपनी फसलों को लेकर चिंतित है, कई किसानों की आंखों में आंसू दिख रहे हैं.

दरअसल, इस वर्ष समय पर हुई बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी थी. उन्हें उम्मीद जगी कि इस साल अच्छी पैदावार होगी. जिसके बाद उन्होंने अपने खेतों में धान की फसल लगाई. लेकिन पाकुड़ जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश किसानों के लिए महंगी साबित हुई. लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं. इन नदियों का पानी सदर प्रखंड के निचले इलाकों में भर गया है, जिससे हजारों किसानों द्वारा लगाई गई धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई.

जानकारी देते संवाददाता टिंकू दत्ता (ईटीवी भारत)

सदर प्रखंड के संग्रामपुर, गुलदाहा, इलामी, रामचंद्रपुर, जमशेरपुर, भवानीपुर, फरसा, नवादा, चेंगाडांगा, रणडांगा, बेलडांगा, नसीपुर, झिकरहट्टी समेत कई गांवों में जलजमाव हो गया है. किसानों द्वारा लगाई गई धान की फसल पूरी तरह से पानी में डूब गई है. दर्जनों किसानों ने बताया कि इस बार समय पर बारिश होने से उम्मीद थी कि इस साल धान की अच्छी पैदावार होगी, लेकिन अब भारी बारिश ने नुकसान पहुंचाया है.

Heavy rain in Pakur
खेतों में भरा पानी (ईटीवी भारत)

ग्रामीणों ने बताया कि गंगा नदी के उफान पर होने से खेतों में पानी भर गया है. जल निकासी की व्यवस्था न होने से पानी सड़कों तक आ गया. किसानों ने शासन-प्रशासन से किसानों की मदद करने और जल निकासी का स्थायी समाधान निकालने की मांग की.

किसानों की फसलों के बर्बाद होने के संबंध में कृषि विभाग के तकनीकी अधिकारी मोहम्मद समीम ने बताया कि गंगा नदी के उफान पर होने से सदर प्रखंड के निचले इलाकों के एक दर्जन से अधिक गांवों में जलभराव हो गया है. उन्होंने बताया कि अब तक हुए सर्वेक्षण में करीब एक हजार हेक्टेयर भूमि पर धान की फसल बर्बाद होने की बात सामने आई है. विभाग यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि किसानों को बीमा का लाभ मिले.

