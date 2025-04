ETV Bharat / state

मुरैना में मौसम ने बदला रुख, भारी बारिश और ओलावृष्टि, बिजली गिरने से भैंस की मौत, फसलें बर्बाद - HEAVY RAIN IN MORENA

मुरैना में भारी बारिश और ओलावृष्टि ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 11, 2025 at 7:34 AM IST | Updated : April 11, 2025 at 7:46 AM IST 2 Min Read

मुरैना: मौसम में अचानक आए बदलाव से मुरैना जिले में कैलारस और सबलगढ़ क्षेत्र के रामपुरकलां में गुरुवार की शाम दो चरणों में ओलावृष्टि हुई. शाम अचानक चना के आकार के ओले गिरने लगे, जो 2 से 3 मिनट तक गिरे. इसके बाद तेज बारिश का दौर शुरू हुआ जो तकरीबन आधा घंटे तक चला. फिर दोबारा चने के साइज के ओले गिरे. ओलावृष्टि से फसलों को पहुंचा नुकसान

ओले गिरने से रामपुरकलां क्षेत्र की 6 पंचायतों बामसौली, रामपुरकलां, गोबरा, सलमपुर, जलालगढ़, सिमरौदा किरार में खेतों में खड़ी लहसुन की फसल में नुकसान हो गया. इधर बारिश-ओलावृष्टि के दौरान रामपुरकलां के ही सलेमपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से किसान भरतलाल की भैंस की मौत हो गई. मुरैना में मौसम ने ली करवट (ETV Bharat)

Last Updated : April 11, 2025 at 7:46 AM IST