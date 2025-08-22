ETV Bharat / state

सवाई माधोपुर और बारां समेत कई जिलों में भारी बारिश, स्कूलों में छुट्टी... - RAJASTHAN WEATHER UPDATE

पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती में मानसून फिर प्रभावी हुआ. भारी बारिश के चलते सवाई माधोपुर व बारां में स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ी.

Houses submerged in water in Sawai Madhopur
सवाई माधोपुर में पानी में डूबे घर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 22, 2025 at 9:47 AM IST

Updated : August 22, 2025 at 10:03 AM IST

4 Min Read

जयपुर: सवाई माधोपुर जिले में मूसलाधार बारिश का दौर फिर शुरू हुआ. गुरुवार रात से जारी भारी बरसात के चलते हालात बिगड़ गए. चारों तरफ जलभराव की स्थिति बन गई. जिला मुख्यालय पर बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 246 मिमी बारिश दर्ज की गई. लगातार बारिश से लटिया नाला ओवरफ्लो होकर बहने लगा. इसके चलते पुराने शहर में जलभराव की समस्या गहरा गई. उपखंड क्षेत्र से गुजर रहे NH-552 पर उघाड़ पुलिया टूट गई. इससे सवाई माधोपुर-श्योपुर-खंडार का संपर्क कट गया. मानसरोवर बांध से भारी पानी की निकासी के कारण पुलिया टूटी है. पुलिया में पहले मिट्टी भरकर मरम्मत की थी, लेकिन लगातार बारिश ने फिर बहा दिया.

स्कूलों में अवकाश घोषित: भारी बारिश और बिगड़ते हालात को देखते कलेक्टर कानाराम ने जिले भर में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया. जिप CEO गौरव बुडानिया, ADM संजय शर्मा और नगर परिषद आयुक्त नरसी मीणा समेत प्रशासन के अधिकारी लगातार फील्ड में हालात का जायजा ले रहे हैं. जिले में लगातार बरसात से टोंक-चिरगांव नेशनल हाईवे-552 बाधित हो गया. इसके अलावा सवाई माधोपुर से कुंडेरा मार्ग भी अवरुद्ध हो गया. रणथंभौर क्षेत्र में भी मूसलाधार बारिश ने स्थिति बिगाड़ दी. त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर पानी का तेज बहाव होने से वन विभाग ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते रास्ता बंद कर दिया. वहीं, मिश्र दर्रा पर पानी का स्तर बढ़ जाने से मार्ग बंद करना पड़ा.

सवाई माधोपुर में भारी बारिश से उफने नदी-नाले बनी मुसीबत... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: कोटा संभाग में भारी बारिश से नदी-नाले उफान पर, रास्ते बंद, कई स्कूलों में छुट्टी - HEAVY RAIN IN KOTA DIVISION

रणथंभौर सफारी पर रोक: रणथंभौर नेशनल पार्क में भी भारी बारिश हुई. झरने बह रहे हैं. नदी-नाले उफान पर हैं. इस वजह से सफारी फिलहाल बंद कर दी गई. त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते शेरपुर गणेश धाम का प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया.

बारां जिले में भी बिगड़े हालात: बारां में भी लगातार बारिश हो रही है. कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने अतिवृष्टि की आशंका को देखते जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया. आमजन से अपील की कि जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें. समस्या पर प्रशासन को तुरंत सूचना दें. जिले के केलवाड़ा क्षेत्र में 40 घंटे से तेज बारिश जारी है. कई गांव टापू बन गए. सड़क संपर्क टूट गया. नदी-नालों व तालाबों पर 2 से 3 फीट की चादर चल रही है. कई पुलिया क्षतिग्रस्त हो गईं. जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया.

National Highway 552 Bodal culvert broke again
नेशनल हाइवे 552 बोदल पुलिया फिर टूटी (ETV Bharat Jaipur)

कोटा और बूंदी में भी बारिश से हाहाकार: कोटा शहर और आसपास के गांवों में देर रात से झमाझम बारिश हो रही है. पिछले 24 घंटे में 35.6 मिमी बरसात दर्ज हुई है. कोटा बैराज के चार गेट खोलकर 40,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है.दीगोद कस्बे में बाढ़ जैसे हालात बन गए. सड़कें नदियों में तब्दील हो गई. कई दुकानों में पानी भर गया है. सुल्तानपुर कस्बे में भी बाजारों में पानी बह रहा है. इटावा नगर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त है. बूंदी जिले के नमाना क्षेत्र में लगातार बारिश से पुलिया पर पानी आ गया है, जिससे गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया.

Track submerged in water at Sawai Madhopur railway station
सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर पानी में डूबी पटरी (ETV Bharat Jaipur)

पढ़े:बारां क्षेत्र में भारी बारिश के कारण बंद हुआ नेशनल हाईवे 27, परीक्षा देने से चूके कॉलेज छात्र - HEAVY RAIN IN BARAN

बांधों का जलस्तर बढ़ा: प्रदेश में मानसून के फिर प्रभावी होने के साथ ही प्रमुख बांधों में पानी की आवक तेज हो गई. जयपुर समेत तीन जिलों की लाइफलाइन बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ने से डाउनस्ट्रीम में 1503 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. पाली जिले में सुमेरपुर के जवाई बांध का जलस्तर 45 फीट पार हो गया है. कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश होने से बांधों और नहरों में पानी की स्थिति बेहतर हुई है. इससे किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है.

जयपुर: सवाई माधोपुर जिले में मूसलाधार बारिश का दौर फिर शुरू हुआ. गुरुवार रात से जारी भारी बरसात के चलते हालात बिगड़ गए. चारों तरफ जलभराव की स्थिति बन गई. जिला मुख्यालय पर बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 246 मिमी बारिश दर्ज की गई. लगातार बारिश से लटिया नाला ओवरफ्लो होकर बहने लगा. इसके चलते पुराने शहर में जलभराव की समस्या गहरा गई. उपखंड क्षेत्र से गुजर रहे NH-552 पर उघाड़ पुलिया टूट गई. इससे सवाई माधोपुर-श्योपुर-खंडार का संपर्क कट गया. मानसरोवर बांध से भारी पानी की निकासी के कारण पुलिया टूटी है. पुलिया में पहले मिट्टी भरकर मरम्मत की थी, लेकिन लगातार बारिश ने फिर बहा दिया.

स्कूलों में अवकाश घोषित: भारी बारिश और बिगड़ते हालात को देखते कलेक्टर कानाराम ने जिले भर में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया. जिप CEO गौरव बुडानिया, ADM संजय शर्मा और नगर परिषद आयुक्त नरसी मीणा समेत प्रशासन के अधिकारी लगातार फील्ड में हालात का जायजा ले रहे हैं. जिले में लगातार बरसात से टोंक-चिरगांव नेशनल हाईवे-552 बाधित हो गया. इसके अलावा सवाई माधोपुर से कुंडेरा मार्ग भी अवरुद्ध हो गया. रणथंभौर क्षेत्र में भी मूसलाधार बारिश ने स्थिति बिगाड़ दी. त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर पानी का तेज बहाव होने से वन विभाग ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते रास्ता बंद कर दिया. वहीं, मिश्र दर्रा पर पानी का स्तर बढ़ जाने से मार्ग बंद करना पड़ा.

सवाई माधोपुर में भारी बारिश से उफने नदी-नाले बनी मुसीबत... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: कोटा संभाग में भारी बारिश से नदी-नाले उफान पर, रास्ते बंद, कई स्कूलों में छुट्टी - HEAVY RAIN IN KOTA DIVISION

रणथंभौर सफारी पर रोक: रणथंभौर नेशनल पार्क में भी भारी बारिश हुई. झरने बह रहे हैं. नदी-नाले उफान पर हैं. इस वजह से सफारी फिलहाल बंद कर दी गई. त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते शेरपुर गणेश धाम का प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया.

बारां जिले में भी बिगड़े हालात: बारां में भी लगातार बारिश हो रही है. कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने अतिवृष्टि की आशंका को देखते जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया. आमजन से अपील की कि जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें. समस्या पर प्रशासन को तुरंत सूचना दें. जिले के केलवाड़ा क्षेत्र में 40 घंटे से तेज बारिश जारी है. कई गांव टापू बन गए. सड़क संपर्क टूट गया. नदी-नालों व तालाबों पर 2 से 3 फीट की चादर चल रही है. कई पुलिया क्षतिग्रस्त हो गईं. जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया.

National Highway 552 Bodal culvert broke again
नेशनल हाइवे 552 बोदल पुलिया फिर टूटी (ETV Bharat Jaipur)

कोटा और बूंदी में भी बारिश से हाहाकार: कोटा शहर और आसपास के गांवों में देर रात से झमाझम बारिश हो रही है. पिछले 24 घंटे में 35.6 मिमी बरसात दर्ज हुई है. कोटा बैराज के चार गेट खोलकर 40,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है.दीगोद कस्बे में बाढ़ जैसे हालात बन गए. सड़कें नदियों में तब्दील हो गई. कई दुकानों में पानी भर गया है. सुल्तानपुर कस्बे में भी बाजारों में पानी बह रहा है. इटावा नगर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त है. बूंदी जिले के नमाना क्षेत्र में लगातार बारिश से पुलिया पर पानी आ गया है, जिससे गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया.

Track submerged in water at Sawai Madhopur railway station
सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर पानी में डूबी पटरी (ETV Bharat Jaipur)

पढ़े:बारां क्षेत्र में भारी बारिश के कारण बंद हुआ नेशनल हाईवे 27, परीक्षा देने से चूके कॉलेज छात्र - HEAVY RAIN IN BARAN

बांधों का जलस्तर बढ़ा: प्रदेश में मानसून के फिर प्रभावी होने के साथ ही प्रमुख बांधों में पानी की आवक तेज हो गई. जयपुर समेत तीन जिलों की लाइफलाइन बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ने से डाउनस्ट्रीम में 1503 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. पाली जिले में सुमेरपुर के जवाई बांध का जलस्तर 45 फीट पार हो गया है. कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश होने से बांधों और नहरों में पानी की स्थिति बेहतर हुई है. इससे किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है.

Last Updated : August 22, 2025 at 10:03 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MANSOON RETURNS IN RAJASTHANCULVERT ON NH 552 IS BROKENHOLIDAY IN BARAN SCHOOLSRAJASTHAN WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते के आखिरी दिन बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 300 अंक टूटा, लेकिन Wipro–Tata Motors–BEL में दिखी मजबूती

NRI बिजनेसमैन लॉर्ड स्वराज पॉल का लंदन में निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

6,6,6,6,6,6,6,6..., एशिया कप से पहले भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, देखें तूफानी शतक का धमाकेदार वीडियो

वृंदावन के गेस्ट हाउस में मिला पंजाब की युवती का शव; 5 दिन पहले ही आई थी रहने, संचालक हिरासत में

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.