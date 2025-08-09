Essay Contest 2025

दिल्ली में तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव, सड़कें बनीं दरिया, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की Advisory - WATER LOGGING IN DELHI

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रक्षाबंधन के लिए ट्रैफिक एडवायजरी जारी की है.लोगों से जाम से बचने के लिए खास रास्ते अपनाने की सलाह दी है.

दिल्ली में कई इलाकों में जलभराव
दिल्ली में कई इलाकों में जलभराव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 9, 2025 at 10:17 AM IST

Updated : August 9, 2025 at 10:37 AM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: शनिवार सुबह से ही दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पहले ही गरज और चमक के साथ बारिश की संभावना जताई थी, जो सही साबित हुई. सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और कई क्षेत्रों में तेज बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया.

बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे दिल्लीवासियों को कुछ हद तक राहत महसूस हुई, हालांकि, लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया और कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई. लोगों को जाम और धीमी रफ्तार की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

लबालब भरी सड़कें

दिल्ली में सुबह से हो रही झमाझम बारिश के बाद NDMC की पोल खुल गई है. कई इलाको पर जगह-जगह पानी भर गया है. जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

ITO इलाके में जलभराव

राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में तेज़ बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव देखा गया. ITO इलाके में जलभराव होने के कारण यातायात में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

जलभराव होने पर जारी हुई एडवाजरी
जलभराव होने पर जारी हुई एडवाजरी (ETV Bharat)

दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

रक्षाबंधन के दिन सुबह से हो रही बारिश कारण दिल्ली के कई इलाकों में यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है. दिल्ली पुलिस ने त्योहार के दिन वाहन चालकों को जलभराव मार्ग और जाम से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों और मेट्रो से सफर करने की सलाह दी है. दिल्ली पुलिस जगह -जगह जाम न लगे और वाहन चालकों को परेशानी न हो इसके लिए सक्रिय है.

वहीं, लोधी गार्डन के पास एक पेड़ के सड़क की ओर झुकने के कारण लोधी रोड पर मदरसा से लोधी होटल की ओर जाने वाले मार्ग पर यातायात प्रभावित है. यात्रियों को इस मार्ग से बचने और वैकल्पिक रास्तों का चयन करने की सलाह दी गई है. रोड नंबर 40 पर जखीरा रेलवे अंडरपास के पास जलभराव के कारण यातायात प्रभावित है. इंद्रलोक चौक के पास मार्ग परिवर्तन किया गया है और यातायात को शास्त्री नगर, केडी चौक से चौधरी नाहर सिंह मार्ग की ओर मोड़ा गया है. गली नंबर 10, आनंद पर्वत, न्यू रोहतक रोड पर जलभराव के कारण यातायात को सराय रोहिल्ला की ओर डायवर्ट किया जा रहा है. साथ ही, अशोक पार्क मेट्रो स्टेशन से यातायात को पंजाबी बाग की ओर मोड़ा जा रहा है. यात्रियों को इन मार्गों से बचने और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी गई है. दिल्ली पुलिस ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि मेट्रो जैसे वैकल्पिक परिवहन साधनों का उपयोग करें.

नोएडा में भारी जाम

बारिश के कारण नोएडा में भारी जाम देखा जा रहा है. रक्षाबंधन का त्यौहार होने के नाते आज लोगों में जाम के कारण आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है. सेक्टर 115 में कारों की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई है.

मौसम विभाग डेटा
मौसम विभाग डेटा (ETV Bharat)

तेज बारिश का अनुमान

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ घंटों में भी राजधानी के कुछ हिस्सों में तेज बारिश जारी रह सकती है. ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है.

Last Updated : August 9, 2025 at 10:37 AM IST

