कुरुक्षेत्र में नदियां-नहर उफान पर, मारकंडा नदी में बढ़े जलस्तर से कई गांव जलमग्न, अधिकारियों की छुट्टियां रद्द, राहत बचाव कार्य जारी

कुरुक्षेत्र में भारी बारिश से स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गई है. अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है.

Kurukshetra Rivers canals in spate
कुरुक्षेत्र में नदियां-नहर उफान पर (ETV Bharat)
Published : September 1, 2025 at 2:49 PM IST

Updated : September 1, 2025 at 2:54 PM IST

कुरुक्षेत्र: पहाड़ी क्षेत्र में हो रही बारिश ने इन दिनों मैदानी क्षेत्र में भारी तबाही मचा रखी है. पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी बाढ़ जैसे हालात हैं. बात अगर कुरुक्षेत्र की करें तो यहां पिछले कुछ दिनों से मारकंडा नदी में बढ़े जलस्तर से कई गांव के लोग प्रभावित हुए हैं. हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने राहत बचाव कार्य जारी कर दिया है.

अधिकारियों की छुट्टियां रद्द: इधर, लगातार हो रही बारिश के कारण कुरुक्षेत्र में नदियां उफान पर हैं. अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है. इसी के साथ मुख्यमंत्री ने भी अपना यूएई का दौरा कैंसिल कर दिया है. हरियाणा में भारी बरसात के चलते कुरुक्षेत्र प्रशासन अलर्ट मोड है. प्रशासन बाढ़ जैसे हालात से निपटने को तैयार है. साथ ही अलर्ट जारी कर दिया गया है.

heavy rain in Kurukshetra
मारकंडा नदी में बढ़े जलस्तर से कई गांव जलमग्न (ETV Bharat)

प्रशासन ने दी हिदायत: प्रशासन की ओर से ग्रामीणों और किसानों को विशेष तौर पर हिदायत दी गई है कि जहां भी बाढ़ जैसे हालात हैं, वहां पर सावधानी से निकले और रात के समय यात्रा न करें.

मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ने की उम्मीद: मारकंडा नदी के आस-पास के क्षेत्र में कई गांव पहले ही प्रभावित है. सोमवार सुबह करीब 18000 क्यूसेक पानी शाहबाद मारकंडा में बह रहा है. मारकंडा में आने वाले कुछ घंटे में जलस्तर और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है.

heavy rain in Kurukshetra
मारकंडा नदी में बढ़े जलस्तर (ETV Bharat)

लोगों की मदद के लिए हेल्पनंबर जारी: इस बीच कुरुक्षेत्र की मौजूदा स्थिति को लेकर उपायुक्त ने पत्रकारों से बातचीत की. कुरुक्षेत्र उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा, "शाहबाद मारकंडा में बढ़े जल स्तर से दर्जनों गांवों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है. जिस पर प्रशासन द्वारा पूरी नजर रखी हुई है. कुरुक्षेत्र प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है. साथ ही हर स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर चुका है. इसी के साथ कुरुक्षेत्र प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर (डिस्ट्रिक्ट फ्लड कंट्रोल रूम नंबर)01744221035 भी जारी किया गया है, जो जनता के लिए 24 घंटे खुला रहेगा. "

heavy rain in Kurukshetra
राहत बचाव कार्य जारी (ETV Bharat)

"फिलहाल कंट्रोल में है स्थिति": विश्राम कुमार मीणा ने कुरुक्षेत्र शहर से सटे नहरों की स्थिति को लेकर कहा कि, "अभी स्थिति कंट्रोल में है. एतिहातन के तौर पर एसडीआरएफ की टीमों को भी कुरुक्षेत्र में तैनात किया गया है, ताकि किसी भी स्थिति से समय रहते निपटा जा सके.सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने क्षेत्र पर नजर बनाए रखें. साथ ही अगर कहीं स्कूल में छुट्टी करने की जरूरत नजर आए तो वह कर सकते हैं. गांव में ठीकरी पहरा लगाने की भी हिदायत दि गई है. अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हालात कुछ भी हो सकते हैं, जिसको लेकर सभी को सतर्क रहने की बात कही गई है."

