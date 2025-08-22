ETV Bharat / state

भारी बारिश से मारकण्डा नदी उफान पर, कुरुक्षेत्र के शाहबाद के कई गांव हुए जलमग्न, खेतों में घुसा पानी, ट्रैक्टर से आवाजाही कर रहे लोग - MARKANDA RIVER IS IN SPATE

कुरुक्षेत्र के शाहबाद क्षेत्र के कई गांवों में मारकण्डा नदी का पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है.

Markanda river is in spate
मारकण्डा नदी उफान पर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 22, 2025 at 11:02 AM IST

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र जिला के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरने वाली मारकंडा नदी में पहाड़ों पर हुई बरसात का मैदानी इलाकों में असर देखने को मिल रहा है. कालाअंब और नाहन में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते मानसून सीजन में पहली बार जलस्तर साढ़े 27 हजार क्यूसेक तक पहुंच गया, जो खतरे के निशान से करीब दो हजार क्यूसेक अधिक माना जा रहा है. इससे आसपास के कई गांव जलमग्न हो गए हैं.

रुक्षेत्र के शाहबाद के कई गांव हुए जलमग्न (ETV Bharat)

हजारों एकड़ फसल जलमग्न: भारी बारिश का सबसे ज्यादा असर गांव कठवा में पड़ा है. यहां से सड़क का करीब 100 फीट हिस्सा पानी में बह गया है. इससे लोगों की आवाजाही भी ठप हो गई है. हजारों एकड़ फसल भी जलमग्न हो गया है. इससे किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका है.

Shahbad many villages Flood like situation
जलमग्न हुआ कई इलाका (ETV Bharat)

नदी का पानी खेतों में हो रहा ओवरफ्लो: प्रभावित गांव के ग्रामीणों की मानें तो नदी का पानी तटबंध न होने के चलते ओवरफ्लो होकर खेतों में बहने लगा है. ये पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है. नदी के बढ़े जलस्तर का मुख्य असर कठवा के साथ-साथ गांव कलसाना, गुमटी, मलकपुर, तंगोर, पट्टी जामड़ा और मुगल माजरा में देखने को मिल रहा है.ग्रामीणों के मुताबिक कठवा और तंगौर में ही काफी फसल पानी की चपेट में आ गई है जबकि अन्य गांव की फसलों में भी नुकसान की आशंका ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है.

Shahbad many villages Flood like situation
कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात (ETV Bharat)

कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात: एक ग्रामीण ने बताया कि इकठवा, कलसाना और मलकपुर सहित कई गांवों की मुख्य सड़कों पर नदी का पानी बहता जा रहा है, जिससे लोगों की राह कठिन हो गई है. नदी के खेतों और गांवों तक पहुंचे पानी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. इन गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं. सड़कें पानी से लबालब हैं.

Shahbad many villages Flood like situation
जान जोखिम में डाल आवाजाही कर रहे ग्रामीण (ETV Bharat)

ट्रैक्टर से आवाजाही कर रहे लोग: वहीं, एक अन्य ग्रामीण ने बताया कि कठवा के पास सड़क का एक हिस्सा पानी में बह गया है, जिससे यहां के बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है. ग्रामीणों ने ट्रैक्टरों के जरिये इन सड़कों से आवाजाही जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन करीब तीन से चार फीट पानी के चलते हादसे की आशंका बनी हुई है.

Shahbad many villages Flood like situation
ट्रैक्टर से आवाजाही कर रहे लोग (ETV Bharat)

विधायक ने लिया जायजा: वहीं, मारकंडा नदी के पानी से खेतों,सड़कों और घरों तक में हुए नुकसान का जायजा लेने कुरुक्षेत्र के शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक रामकरण काला गांव कठवा में पहुंचे.उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी तथा समाधान करवाने की भी बात कही.

Shahbad many villages Flood like situation
आवाजाही में ग्रामीणों को हो रही परेशानी (ETV Bharat)

विधायक बोले-"विधानसभा में रखूंगा मुद्दा": इस पूरे मामले में विधायक ने कहा मैं विधानसभा में मारकंडा नदी की समस्या को रखूंगा. लोगों के मारकंडा नदी में हुए फसलों के नुकसान से लोगों में काफी गुस्सा था. मैं खुद भी लोगों के बीच ट्रैक्टर पर सवार होकर गया था. मैं विधानसभा में और सरकार के सामने मारकंडा नदी की मीनिंग करवाने की मांग कई बार कर चुका हूं, लेकिन सरकार अभी तक मीनिंग नहीं करवा रही. नदी में मीनिंग ना होने के कारण की स्थिति बेहद भयानक हो रही है. गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं. वहीं, पालतू पशुओं का चारा और फैसले नष्ट हो रही है.

