ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी उफान पर, शाहबाद में तबाही का मंजर, शहर और गांव में पानी ही पानी, कई आशियाने डूबे - KURUKSHETRA FLOOD LIKE SITUATION

कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी उफान पर है. साथ ही भारी बारिश के कारण शहर और गांव पानी में डूब चुका है.

Heavy rain in Kurukshetra
शाहबाद में तबाही का मंजर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 3, 2025 at 1:43 PM IST

3 Min Read

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी पूरे उफान पर है. नदी का पानी कई गांवों और खेतों में भर गया है. मारकंडा नदी से सटे खेतों में पानी ही पानी नजर आ रहा है. इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है. वहीं, शहरों में भी पानी ही पानी नजर आ रहा है. इस बीच मुसलाधार हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है.

दुकानों में भरा पानी (ETV Bharat)

सड़कों पर लगा लंबा जाम:जिले में लगातार हो रही बरिश के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं. कुरुक्षेत्र का शहरी क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसके साथ ही सड़कों पर बरसात का पानी जमा होने से लंबा जाम लगा हुआ है. जो सफर लोग कुछ मिनटों में तय करते थे, वो सफर जलजमाव के कारण लोग घंटों में तय कर रहे हैं.

Heavy rain in Kurukshetra
कुरुक्षेत्र हुआ जलमग्न (ETV Bharat)

दुकानों में घुसा पानी: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के थर्ड ग्रेट के सामने भी दुकानों में पानी भरा हुआ है. पानी की वजह से वहां सड़क पर लंबा जाम भी लगा हुआ है. मुख्य मार्केट सहित कुरुक्षेत्र के अलग-अलग एरिया में दुकानों के अंदर पानी घुस गया है. फिलहाल बाढ़ का पानी कुरूक्षेत्र सिटी के अंदर नहीं आया है, लेकिन बरसात ने हालत बिगाड़ दिए हैं. हालात ऐसे हो गए हैं कि कुरुक्षेत्र के प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है.

शहर और गांव में पानी ही पानी (ETV Bharat)
Heavy rain in Kurukshetra
सड़कें हुई जलमग्न (ETV Bharat)

गांवों और खेतों की हालत बद से बदतर: वहीं, खेतों और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी भरा होने से किसानों की फसल बर्बाद हो गयी है. यहां कई फीट तक खेतों में पानी भरा हुआ है. कई गांव पानी में डूबा हुआ है. जलजमाव के कारण लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना मुश्किल हो गया है.

शाहबाद में बाढ़ जैसे हालात (ETV Bharat)

शाहबाद में बाढ़ जैसे हालात: बात अगर कुरूक्षेत्र के शाहाबाद की करें तो यहां भी पानी-पानी दिख रहा है. यहां मारकंडा नदी का पानी भर जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. कुरूक्षेत्र के शाहाबाद के मारकंडा के कुछ दृश्य को ड्रोन से कैप्चर की गई. ड्रोन से ली गई वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि शाहाबाद में यहां बाढ़ जैसे हालात हैं. यहां पानी ही पानी नजर आ रहा है. यहां जलजमाव ने लोगों की समस्या को और भी बढ़ा दिया है. वहीं, प्रशासन की ओर से लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है.

Heavy rain in Kurukshetra
खेतों में भरा पानी (ETV Bharat)

बता दें कि साल 2023 में जब बाढ़ आई थी, उस समय भी कुरुक्षेत्र के कई इलाकों में पानी नहीं आया था. हालांकि इस साल बरसात से उन स्थानों पर और कॉलोनी में खाली प्लॉट में भी करीब चार-चार फीट पानी भर गया है. बात अगर गलियों की करें तो यहां भी पानी पानी नजर आ रहा है.

ये भी पढ़ें: फरीदाबाद में बाढ़ पीड़ितों का छलका दर्द, कहा- "सुबह से भूखे हैं, कोई हमें देखने के लिए नहीं आया" ,देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी पूरे उफान पर है. नदी का पानी कई गांवों और खेतों में भर गया है. मारकंडा नदी से सटे खेतों में पानी ही पानी नजर आ रहा है. इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है. वहीं, शहरों में भी पानी ही पानी नजर आ रहा है. इस बीच मुसलाधार हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है.

दुकानों में भरा पानी (ETV Bharat)

सड़कों पर लगा लंबा जाम:जिले में लगातार हो रही बरिश के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं. कुरुक्षेत्र का शहरी क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसके साथ ही सड़कों पर बरसात का पानी जमा होने से लंबा जाम लगा हुआ है. जो सफर लोग कुछ मिनटों में तय करते थे, वो सफर जलजमाव के कारण लोग घंटों में तय कर रहे हैं.

Heavy rain in Kurukshetra
कुरुक्षेत्र हुआ जलमग्न (ETV Bharat)

दुकानों में घुसा पानी: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के थर्ड ग्रेट के सामने भी दुकानों में पानी भरा हुआ है. पानी की वजह से वहां सड़क पर लंबा जाम भी लगा हुआ है. मुख्य मार्केट सहित कुरुक्षेत्र के अलग-अलग एरिया में दुकानों के अंदर पानी घुस गया है. फिलहाल बाढ़ का पानी कुरूक्षेत्र सिटी के अंदर नहीं आया है, लेकिन बरसात ने हालत बिगाड़ दिए हैं. हालात ऐसे हो गए हैं कि कुरुक्षेत्र के प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है.

शहर और गांव में पानी ही पानी (ETV Bharat)
Heavy rain in Kurukshetra
सड़कें हुई जलमग्न (ETV Bharat)

गांवों और खेतों की हालत बद से बदतर: वहीं, खेतों और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी भरा होने से किसानों की फसल बर्बाद हो गयी है. यहां कई फीट तक खेतों में पानी भरा हुआ है. कई गांव पानी में डूबा हुआ है. जलजमाव के कारण लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना मुश्किल हो गया है.

शाहबाद में बाढ़ जैसे हालात (ETV Bharat)

शाहबाद में बाढ़ जैसे हालात: बात अगर कुरूक्षेत्र के शाहाबाद की करें तो यहां भी पानी-पानी दिख रहा है. यहां मारकंडा नदी का पानी भर जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. कुरूक्षेत्र के शाहाबाद के मारकंडा के कुछ दृश्य को ड्रोन से कैप्चर की गई. ड्रोन से ली गई वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि शाहाबाद में यहां बाढ़ जैसे हालात हैं. यहां पानी ही पानी नजर आ रहा है. यहां जलजमाव ने लोगों की समस्या को और भी बढ़ा दिया है. वहीं, प्रशासन की ओर से लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है.

Heavy rain in Kurukshetra
खेतों में भरा पानी (ETV Bharat)

बता दें कि साल 2023 में जब बाढ़ आई थी, उस समय भी कुरुक्षेत्र के कई इलाकों में पानी नहीं आया था. हालांकि इस साल बरसात से उन स्थानों पर और कॉलोनी में खाली प्लॉट में भी करीब चार-चार फीट पानी भर गया है. बात अगर गलियों की करें तो यहां भी पानी पानी नजर आ रहा है.

ये भी पढ़ें: फरीदाबाद में बाढ़ पीड़ितों का छलका दर्द, कहा- "सुबह से भूखे हैं, कोई हमें देखने के लिए नहीं आया" ,देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

For All Latest Updates

TAGGED:

KURUKSHETRA FLOOD SITUATIONHEAVY RAIN IN KURUKSHETRAMARKANDA RIVER WATER LEVELKURUKSHETRA FLOOD LIKE SITUATION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.