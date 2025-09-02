कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में बरसात के मौसम में बारिश कहर बनकर बरस रही है. कुल्लू जिले में पिछले कुछ दिन से हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है. भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी और सहायक नदी नालों में भी बाढ़ आ गई है. ऐसे में कुल्लू से मनाली सड़क मार्ग की बहाली में भी नेशनल हाईवे के अधिकारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. रामशिला में भी पहाड़ी से चट्टानें आने के चलते सड़क मार्ग बाधित हो गया. लेकिन, मशीनरी के द्वारा सड़क मार्ग को अब एक तरफ वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है. बनाला के पास भूस्खलन के चलते कुल्लू से ओट सड़क मार्ग में बंद हो गया है.

भूस्खलन से ओट से बंजार सड़क बंद

भारी बारिश और भूस्खलन के कारण जिले में 167 सड़कें बंद हैं और 400 बिजली ट्रांसफार्मर ठप है. ओट से बंजार सड़क मार्ग भी जगह-जगह भूस्खलन के कारण बंद पड़ा हुआ है. बीते दो दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते कई जगह पर बिजली के ट्रांसफार्मर बंद हो गए हैं और मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं कर पा रहा है. ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है. प्रशासन के द्वारा भी प्रभावित परिवारों को खाने-पीने सहित अन्य वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं. बार-बार खराब हो रहा मौसम भी प्रशासन के कार्यों में बाधा पहुंचा रहा है.

कुल्लू में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त (ETV Bharat)

पर्यटन नगरी मनाली में बाढ़

पर्यटन नगरी मनाली में भी मनालसू नाला में बाढ़ आ गई है. पिछले दिनों ही ग्रामीणों ने एकजुट होकर नाले में अस्थाई रूप से सड़क मार्ग बहाल किया था. सुबह के समय फिर से नाले का बहाव बढ़ गया. ऐसे में सड़क को पार कर रही एक टेंपो ट्रैवलर भी उसमें फंस गई. पानी का बहाव अधिक होता देख टेंपो ट्रैवलर का चालक उससे उतर गया, लेकिन अभी भी नाले में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है.

भारी बारिश और भूस्खलन से सड़कें बंद (ETV Bharat)

बाढ़ आने से मनाली के 9 गांव का संपर्क भी कट गया

मनालसू नाले में बाढ़ आने के चलते मनाली के 9 गांव का संपर्क भी कट गया है और लाहौल घाटी की ओर जाने वाली सड़क भी बाधित हो गई है. हालांकि वशिष्ठ होते हुए बीआरओ के द्वारा अटल टनल केलांग के लिए सड़क मार्ग बहाल किया जा रहा है. बार-बार खराब मौसम के चलते राहत कार्य में बाधा पैदा हो रही है.

भारी बारिश से उफान पर ब्यास नदी (ETV Bharat)

मौसम साफ होने पर सड़कों से हटेगा मलबा

डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश ने बताया कि, "कुल्लू जिले में 167 सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए बंद पड़ी हुई हैं. इसके अलावा 400 से अधिक बिजली के ट्रांसफार्मर में बंद पड़े हुए हैं. खराब मौसम के बीच भी कर्मचारी लगातार इन सुविधाओं को बहाल करने में जुटे हुए हैं. मौसम साफ होने के बाद सभी सड़कों से मलबा हटा दिया जाएगा."

मकान धंसने से महिला की मौत

सुबह के समय ढालपुर में एक मकान धंस गया. इस मकान में एक पुरुष और महिला दब गए. रेस्क्यू टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर दोनों को बाहर निकल गया और इलाज के लिए ढालपुर अस्पताल लाया गया, जहां पर महिला की मौत हो गई. मृत महिला की पहचान लता देवी उम्र 55 के रूप में हुई है. महिला आंगनबाड़ी शिक्षक के रूप में कार्य कर रही थी.

कुल्लू में बारिश का कहर (ETV Bharat)

